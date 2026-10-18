Aleco Irarragorri, el presidente de Santos Laguna al que comparan con Chava Iglesias: qué tienen en común

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En el futbol mexicano, las comparaciones entre la realidad y la ficción no pasan inadvertidas, y Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb lo sabe. El presidente de Santos Laguna se ha convertido en blanco de comentarios y memes que lo relacionan con Chava Iglesias, el polémico dirigente de los Cuervos en la serie Club de Cuervos. La pregunta que circula entre los aficionados es inevitable: ¿por qué ven al directivo como una versión real del personaje de Netflix?

La asociación no surgió de la nada. La juventud de Aleco, su vínculo familiar con la estructura directiva del club y las críticas que ha recibido por los resultados deportivos alimentaron un paralelismo que encontró terreno fértil en las redes sociales. Para muchos usuarios, la coincidencia con la historia de Chava Iglesias resulta ideal para convertir la actualidad de Santos en tema de conversación y humor.

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Pero el presidente no parece dispuesto a quedarse con ese apodo. Al abordar el tema en una conversación con Proyecto Escolar, difundida como adelanto de un documental sobre Santos Laguna, fue contundente: “Yo no soy Chava Iglesias, yo soy Aleco”. Con esa respuesta, el directivo dejó clara su postura frente a una comparación que mezcla la cultura popular con las exigencias del futbol profesional.

¿Quién es Aleco Irarragorri y por qué está bajo los reflectores?

(Ilustración: Jesús Beltrán)

Alejandro Irarragorri Kalb, conocido como Aleco, es hijo de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, empresario vinculado con Grupo Orlegi. En octubre de 2024 asumió la presidencia ejecutiva de Santos Laguna, con apenas 24 años. Su llegada al cargo lo colocó frente a una responsabilidad de alto perfil: dirigir a un equipo con una historia importante en la Liga MX y una afición que exige competir por los primeros puestos.

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Su edad se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su nombramiento. Mientras algunos aficionados cuestionaron su experiencia, otros siguieron de cerca su estilo de comunicación y sus declaraciones públicas. La combinación de juventud, responsabilidad directiva y presión por los resultados contribuyó a que su figura adquiriera notoriedad más allá de los partidos.

En medio de los cuestionamientos, Aleco ha defendido la idea de construir un equipo protagonista. En sus declaraciones manifestó que quiere un conjunto agresivo, capaz de remontar y de recuperar la identidad que, a su juicio, distinguió a Santos en 2012, cuando conquistó el torneo Clausura. Su reto consiste en transformar esa visión en resultados que respondan a las expectativas de los seguidores.

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Chava Iglesias, el personaje que convirtió la comparación en meme

Un actor de "Club de cuevos" enfrenta señalamientos por acoso (Foto: Especial)

Interpretado por Luis Gerardo Méndez, Chava Iglesias es uno de los protagonistas de Club de Cuervos, la serie de Netflix que retrata con humor las luchas de poder, los conflictos familiares y las decisiones empresariales detrás de un equipo ficticio de futbol. Tras la muerte de su padre, el personaje hereda el control de los Cuervos y debe demostrar que puede hacerse cargo de la institución.

A lo largo de la historia, Chava protagoniza situaciones en las que sus ambiciones, sus errores y sus enfrentamientos con otros directivos se convierten en parte central de la trama. La serie utiliza el humor para mostrar las dificultades de administrar un club cuando se mezclan los intereses familiares, la presión mediática y las exigencias deportivas.

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Es precisamente ese contexto el que vuelve tan reconocible la comparación con Aleco. Ambos están vinculados con equipos de futbol y con estructuras familiares, pero la semejanza no convierte al presidente de Santos en una copia del personaje. Chava es una figura de ficción escrita para entretener; Aleco, en cambio, ocupa un cargo real cuyas decisiones tienen consecuencias para el club y sus seguidores.

“Yo no soy Chava Iglesias”: la respuesta de Aleco y el reto con Santos

"Isabel y Salvador Iglesias" volverán a la pantalla con su última aventura (Foto: Netflix)

La comparación también refleja cómo las redes sociales transforman los problemas deportivos en bromas virales. Cuando un equipo no alcanza las expectativas de sus aficionados, las decisiones de sus dirigentes se convierten en blanco de críticas, apodos y memes.

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En el caso de Santos Laguna, la asociación con Club de Cuervos ofrece una referencia conocida para expresar dudas sobre el liderazgo y el rumbo del equipo.

Aleco respondió a esa narrativa defendiendo su identidad y explicando qué clase de Santos quiere construir. “Quiero un equipo agresivo, yo quiero un equipo que remonta”, afirmó. Después, al evocar la historia del club, lanzó una frase que resume su aspiración: “¿Cuál Real Madrid, güey? Santos, el que remonta. El que nadie apuesta por él y en el último minuto, ¡pam!”.