¿Los frutos secos mejoran la concentración? Esto pasa en tu cerebro cuando comes almendras y nueces

Una representación gráfica vincula el consumo de nueces y almendras con la actividad neuronal y las funciones cognitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener la concentración durante el trabajo, los estudios o las actividades cotidianas depende de distintos factores, entre ellos el descanso, la hidratación y la alimentación. Algunos alimentos aportan nutrientes necesarios para el funcionamiento del cerebro, por lo que incluirlos en la dieta puede contribuir al cuidado de la memoria y de otras capacidades cognitivas. Entre ellos destacan los frutos secos, como las almendras, las avellanas y las nueces.

De acuerdo con el Centro de Neurología Avanzada (CNA), los alimentos que favorecen la salud cerebral proporcionan sustancias necesarias para el funcionamiento de las neuronas y el mantenimiento de las conexiones neuronales. Su aporte nutricional ayuda a que el cerebro disponga de los elementos que requiere para realizar sus distintas tareas, incluida la memoria.

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Sin embargo, consumir frutos secos no garantiza una mejora inmediata de la concentración ni sustituye otros hábitos saludables. Su valor está en formar parte de una dieta variada que proporcione energía, vitaminas, minerales, grasas saludables y antioxidantes. Conocer sus propiedades permite entender por qué son una alternativa nutritiva para incorporar a la alimentación diaria.

¿Qué nutrientes necesita el cerebro para mantener la concentración?

Una mujer consume frutos secos en una recreación gráfica que vincula la ingesta de nueces y almendras con la actividad neuronal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro requiere energía para desarrollar sus funciones. Entre los nutrientes esenciales se encuentra la glucosa, que constituye una de sus principales fuentes energéticas. Los carbohidratos también desempeñan un papel importante en el suministro de energía al organismo, mientras que las proteínas aportan aminoácidos necesarios para diversos procesos biológicos.

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Los ácidos grasos son otro componente relevante, pues participan en la estructura de las membranas celulares, incluidas las de las neuronas. Su presencia contribuye al mantenimiento de estas estructuras y al funcionamiento del sistema nervioso. Por su parte, las vitaminas y los minerales intervienen en diferentes procesos del organismo, entre ellos los relacionados con la actividad celular.

Los antioxidantes también forman parte de esta relación entre alimentación y salud cerebral. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Por ello, una dieta que incluya alimentos con vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes puede contribuir al bienestar general. No obstante, ningún alimento por sí solo proporciona todos los nutrientes necesarios ni asegura un mejor rendimiento mental.

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Almendras y nueces: ¿por qué son buenas para el cerebro?

Una composición digital asocia el consumo de almendras y nueces con la activación de las conexiones neuronales en el cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos recomendados por el CNA para cuidar la memoria figuran los frutos secos, especialmente las almendras, las avellanas y las nueces. Su interés nutricional se relaciona con la presencia de vitaminas del grupo B, que participan en distintos procesos metabólicos y en el funcionamiento del sistema nervioso. Por esta razón, pueden formar parte de una alimentación orientada a mantener la salud cerebral.

Las almendras destacan, además, por su contenido de proteínas, fibra, grasas saludables y minerales. Según información de El Poder del Consumidor, una porción de aproximadamente 28 gramos proporciona 3.5 gramos de fibra, seis gramos de proteína y 14 gramos de grasa, de los cuales nueve corresponden a grasas monoinsaturadas. También aporta cerca del 37 por ciento de la cantidad diaria recomendada de vitamina E.

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Esta vitamina tiene propiedades antioxidantes y contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. Las almendras contienen asimismo minerales como magnesio, calcio, fósforo, hierro y zinc, además de otras vitaminas. El magnesio participa en diferentes funciones del organismo, incluida la regulación de la glucosa en la sangre. Aunque estos nutrientes son importantes para la salud, su presencia no significa que comer almendras produzca automáticamente una mayor concentración o una memoria más eficaz.

¿Cuántas almendras conviene comer y cómo incluirlas en la dieta?

Una composición visual asocia el consumo de nueces y almendras con la actividad y la estimulación de las conexiones neuronales en el cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de alrededor de 28 gramos permite incorporar almendras a la alimentación y aprovechar sus nutrientes sin necesidad de consumir grandes cantidades. Pueden comerse solas o añadirse a preparaciones cotidianas, como yogur, avena, ensaladas y otros platillos. Las nueces y las avellanas también son alternativas para variar las fuentes de grasas saludables y micronutrientes.

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Siempre que sea posible, conviene preferir las versiones naturales o tostadas sin exceso de sal ni azúcares añadidos. El Poder del Consumidor señala que buena parte de los antioxidantes de las almendras se encuentra en la piel que las recubre, por lo que consumirlas sin retirarla permite aprovechar estos compuestos. También es importante considerar que se trata de alimentos energéticamente densos y ajustar las porciones a las necesidades individuales.

Para favorecer la concentración, los frutos secos deben acompañarse de otros hábitos, como dormir lo suficiente, beber agua y mantener horarios regulares de alimentación. Incluir almendras, nueces o avellanas puede contribuir a una dieta equilibrada gracias a sus nutrientes, pero no reemplaza una alimentación completa ni constituye un tratamiento para los problemas de memoria. La clave está en la variedad y en la constancia de los hábitos saludables.

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