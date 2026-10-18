Sheinbaum insiste en “quitar la bucroracia” del sistema de salud para acabar con el desabasto de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el evento de rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde el estrado oficial del Gobierno de México y ante una audiencia compuesta por trabajadores del sector sanitario y funcionarios de gobierno, la mandataria ofrece un discurso enfocado en la distribución de insumos médicos y la administración del sistema público de salud.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insitó en la necesidad de quitar la burocracia del sistema de salud para atender el desabasto de medicamentos e insumos que reportan médicos y pacientes en hospitales públicos.

Como ejemplo, relató que encontró un hospital en Quintana Roo donde faltaba un tipo de guantes, por lo que cuestionó al director de Birmex, quien le confirmó mediante el sistema que los insumos sí habían sido comprados con anterioridad y se encontraban en una bodega del estado.

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Al cuestionar la razón por la cual los guantes no llegaban a las instalaciones médicas, se descubrió que los directores de los hospitales debían elaborar un oficio formal y, en ciertos casos, viajar en automóvil durante horas para entregarlo en mano. La mandataria señaló el impacto negativo de este trámite en la atención a los pacientes e informó que “eliminar las trabas burocráticas” es un paso esencial para resolver el desabasto de insumos.

“Me canso ganzo de que vamos a modernizar el sistema de salud”: Sheinbaum

Sheinbaum subrayó la necesidad de modernizar el sistema de salud en México aprovechando los avances de la era digital, tales como la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la logística moderna. Tomó como referencia la rapidez con la que operan envíos globales:

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“¿Cómo es que nosotros no podemos modernizar el sistema de salud? Y como decía el presidente López Obrador: ‘me canso ganzo’ que vamos a modernizar todo el sistema de salud", dijo la presidenta.

¿Sistema de salud a la altura de paqueterías internacionales? Sheinbaum dice que sí

Para llevar a cabo esta “revolución digital”, la jefa del Ejecutivo plantea la creación de un equipo conformado por jóvenes profesionistas y especialistas recién egresados de instituciones públicas como la UNAM, el IPN, el Tecnológico Nacional de México y la Universidad de Campeche en áreas como ciencia de datos y logística. Esta estrategia evitará la contratación de empresas externas y buscará automatizar y ordenar por completo los almacenes de salud pública para asegurar entregas inmediatas de insumos.

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Cobertura del acto oficial sobre la rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar en Ciudad del Carmen, Campeche. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emite un discurso desde el estrado ante funcionarios del sector salud, representantes del gobierno estatal y personal médico reunido frente al escenario.

De acuerdo con Sheinbaum solicitará al equipo de profesionales:

“Les voy a decir: quiero los almacenes así, pero de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar. Que si piden una medicina en la tarde, llegue. Así como uno compra digital en el hospital, como si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen al almacén?“.

Sheinbaum recuerda que “todas las marchas deben ser pacíficas” mientras en Guadalajara piden agua limpia

Al inicio de su intervención en el evento donde presentó las obras de rehabilitación del Hospital General del IMSS-Bienestar “Ciudad del Carmen”, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó su participación en la huelga de la UNAM para evitar que se cobrara la inscripción a los estudiantes, y subrayó la importancia de que los jóvenes mexicanos realicen protestas de manera pacífica. Esta declaración la dio paralelamente. Mientras en Jalisco se lleva a cabo la Segunda Mega Marcha para exigir agua potable en la entidad, tras meses de suministro contaminado.

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