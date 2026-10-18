Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el baby shower de su hija: Anahí y Manuel Velasco, entre los invitados (Instagram/@anahi)

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el pasado sábado 17 de octubre de 2026 el baby shower de su segunda hija con una fiesta en un jardín, a la que asisten familiares y amistades como Anahí y Manuel Velasco, político mexicano y esposo de la RBD.

Las imágenes difundidas por los invitados muestran una carpa, arreglos florales, recuerdos para los asistentes y dinámicas organizadas antes del nacimiento de la bebé, previsto para 2027.

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La pareja anunció el embarazo el pasado 22 de julio de 2026 con una fotografía en la que aparecen sus manos junto a las de su primer hijo. La imagen incluye una manta, ropa y zapatitos rosas, elementos con los que confirmaron que esperan a una niña.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez mantienen en reserva la fecha de nacimiento de su hija. En agosto de 2026, la conductora compartió que se encontraba en el quinto mes de gestación, sin precisar cuándo llegará la nueva integrante de la familia.

Anahí y Manuel Velasco asisten al festejo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Las publicaciones compartidas por amigos de la pareja colocan a Anahí y a Manuel Velasco entre los asistentes a la celebración. La cantante y el político forman parte del círculo cercano que acompaña a Rivera y Rodríguez durante esta nueva etapa familiar.

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También aparecen imágenes de otras personalidades de la televisión y amistades cercanas, entre ellas Kristal Silva y los Ruiz Lara. Los contenidos muestran momentos de convivencia, fotografías con los futuros padres y mensajes dirigidos a la bebé.

La presencia de Anahí genera comentarios entre los usuarios de redes sociales por sus apariciones públicas y por la relación que mantiene con Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. Las fotografías de la reunión circulan entre cuentas de seguidores de los artistas y páginas dedicadas al espectáculo.

Manuel Velasco también aparece en los registros de la fiesta junto a la exintegrante de RBD. La asistencia de ambos refuerza el carácter privado del encuentro, que reúne a personas cercanas a la pareja en los meses previos al nacimiento.

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Carlos Rivera y Anahí son grandes amigos desde que trabajaron en "¿Quién es la Máscara? para Televisa (Anahí)

La fiesta incluye una carpa, flores y recuerdos para los invitados

El baby shower se realiza, aparentemente, en un jardín acondicionado con una carpa de gran tamaño. Los videos y fotografías muestran mesas decoradas, arreglos florales en tonos claros y detalles alusivos a la bebé que esperan Rivera y Rodríguez.

La decoración mantiene una gama rosa, color que la pareja ya había usado en el anuncio de su embarazo. Los arreglos, recuerdos y elementos de mesa siguen esa línea visual, mientras los invitados comparten imágenes del espacio en redes sociales.

La celebración también cuenta con un menú preparado para los asistentes. Los contenidos difundidos no detallan cada platillo, aunque dejan ver una organización enfocada en la convivencia de familiares y amigos durante varias horas.

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Cynthia Rodríguez elige un vestido rosa que deja ver su pancita de embarazo. La conductora acompaña el atuendo con un abrigo en tono claro. Carlos Rivera viste un traje gris con camisa blanca para la ocasión.

Las imágenes de ambos juntos se convierten en uno de los momentos más compartidos del festejo. Los seguidores de la pareja reaccionan a la espera de la niña y a las fotografías que muestran el avance del embarazo de Rodríguez.

“100 mamis dijeron” es una de las dinámicas de la noche

La fiesta incorpora juegos para los invitados. Una de las actividades consiste en una adaptación del programa de televisión 100 mexicanos dijeron, que para la ocasión lleva el nombre de “100 mamis dijeron”.

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La dinámica permite que los invitados participen en equipos y se suma a los momentos difundidos desde el festejo. Los videos muestran risas, reacciones y la participación de los asistentes durante el baby shower.

El encuentro ocurre mientras Carlos Rivera se prepara para suspender de manera temporal las actividades que requieran uso o esfuerzo de la voz. El cantante informa que la pausa responde a una intervención quirúrgica programada para noviembre.

Rivera mantiene en pie sus presentaciones del 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara, debido a que se realizan antes del procedimiento médico. La presentación del 26 de noviembre en Querétaro queda cancelada.

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Carlos Rivera reprograma cuatro conciertos para 2027 por una intervención médica

El artista cambia para 2027 cuatro fechas de su agenda internacional y nacional. El concierto de Quito, previsto para el 5 de noviembre de 2026, pasa al 27 de mayo de 2027.

La fecha de Guayaquil, originalmente programada para el 7 de noviembre, se mueve al 29 de mayo de 2027. El concierto de Costa Rica, que estaba previsto para el 14 de noviembre, se realizará el 3 de abril de 2027.

El show de Monterrey cambia del 28 de noviembre de 2026 al 22 de mayo de 2027. Rivera informa que se trata de una imposibilidad temporal para cumplir con esos compromisos por razones médicas ajenas a su voluntad.

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La fiesta por la llegada de su segunda hija ocurre antes de esta pausa profesional. Mientras Carlos Rivera ajusta su agenda de conciertos, Cynthia Rodríguez comparte con familiares y amistades la espera de la bebé que se integrará a su familia en 2027.