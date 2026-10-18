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Segunda marcha por el agua: Pablo Lemus promete “actuar de forma responsable” una semana después de la represión en Casa Jalisco

Los asistentes rechazaron a un contingente de encapuchados con palos y martillos, mientras jóvenes organizaron brigadas para alertar sobre posibles abusos hacia Palacio de Gobierno

@PabloLemusN
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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, prometió que su gobierno “actuará de forma responsable, evitando en todo momento la confrontación” durante la segunda marcha por el agua. El mensaje lo difundió en redes sociales este 18 de octubre, una semana después de la represión registrada frente a Casa Jalisco, que hoy investiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El mandatario aseguró que, al inicio de la movilización, familias y personas de todas las edades señalaron a grupos de encapuchados por infiltrarse en la protesta. Según su versión, la propia ciudadanía los invitó a retirarse, pero respondieron con violencia: palos, tubos, petardos, proyectiles e incluso bombas molotov. “Hacemos un llamado a que la marcha se desarrolle en paz”, escribió.

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@PabloLemusN
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Encapuchados y petardos en la segunda marcha

La protesta salió a las 11:00 horas del Parque Rojo rumbo al Palacio de Gobierno. Medios locales y nacionales reportaron que un contingente de encapuchados, con palos y martillos, intentó sumarse y fue rechazado por los asistentes al grito de “Fuera encapuchados”. Según Aristegui Noticias, la marcha se detuvo minutos después de arrancar por la detonación de un explosivo.

Los organizadores insistieron en que la protesta sería pacífica. Jóvenes formaron brigadas de primeros auxilios y grupos con silbatos para alertar de posibles abusos. Palacio de Gobierno y el Congreso estatal amanecieron con vallas metálicas.

En una avenida de Guadalajara, Jalisco, un grupo de ciudadanos avanza frente a diversos comercios mientras varios asistentes registran los hechos con teléfonos móviles. Durante la movilización, los participantes piden a personas con el rostro cubierto descubrirse o alejarse para mantener el carácter pacífico del evento. En el trayecto se observa el paso de peatones, ciclistas y estructuras metálicas colocadas en la vía pública.

El antecedente: la marcha del 11 de octubre

El 11 de octubre, cerca de 10 mil personas marcharon de La Minerva a Casa Jalisco para exigir agua limpia. Frente a la residencia oficial, la policía estatal usó gas lacrimógeno y chorros de agua. El Gobierno de Jalisco reportó:

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  • 39 personas detenidas
  • 28 policías lesionados, dos de gravedad
  • 31 civiles atendidos, para un total aproximado de 59 heridos

Organizaciones civiles y periodistas denunciaron golpes, detenciones arbitrarias y agresiones contra la prensa. Lemus atribuyó entonces los hechos a un “grupo de choque” de unas 400 personas armadas con piedras, tubos, martillos y petardos.

Guadalajara manifestación agua represión
El deterioro del servicio de agua en cientos de colonias encendió una protesta que, tras la intervención policial del 11 de octubre, escala hacia una disputa jurídica e institucional de alcance nacional FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Lemus admitió “uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”

Días después, el gobernador cambió el tono. En un comunicado, dijo haber revisado decenas de videos y reconoció que fue “un operativo con graves deficiencias” que “se salió de control”. Admitió que “hubo uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”. Solicitó una investigación interna con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El 15 de octubre confirmó que 17 policías estatales fueron citados ante Asuntos Internos. “Ninguna falta o exceso cometido quedará sin respuesta”, afirmó. También dijo: “Me toca dar la cara y actuar en consecuencia”.

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

CNDH, Sheinbaum y denuncias

El caso escaló al ámbito federal:

  • La presidenta Claudia Sheinbaum pidió el 14 de octubre una investigación a fondo de las denuncias de tortura y que se esclarezca quién ordenó el operativo. Solicitó la intervención de la CNDH y planteó que la FGR también podría intervenir.
  • La CNDH atrajo el caso. Expresó preocupación por posibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación, y documentó el caso de un estudiante de Derecho con fractura de cervicales.
  • Se presentó una denuncia ante la FGR contra policías, mandos estatales encabezados por Lemus y directivos del SIAPA por presuntas detenciones arbitrarias, tortura y uso desmedido de la fuerza.
  • Cuatro de los detenidos del 11 de octubre fueron vinculados a proceso por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad, según Aristegui Noticias.

Lo que exigen los manifestantes

Los colectivos piden agua de calidad, justicia para los detenidos, sanciones por los abusos policiales, el rechazo a la privatización del servicio y la revocación de mandato de Lemus. Según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), al menos 320 colonias reciben desde marzo agua turbia y con olor a drenaje.

Lemus ha dicho que el servicio no se privatizará, que no se contratará deuda ni subirán las tarifas con el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, y que la calidad mejoró tras cerrar el flujo de la presa Las Pintas. Eso implica un esquema de rotación del suministro, que el SIAPA aplica en 627 colonias desde el 15 de octubre.

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