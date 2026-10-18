México

Desde Morelos hasta CDMX: caen dos por usar cuentas de crédito de clientes en tiendas departamentales para comprar en línea

Las autoridades los identifican por su presunta relación con un grupo delictivo con operaciones en cinco estados del país

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana custodian y trasladan a un hombre y a una mujer durante un despliegue nocturno. El metraje registra la conducción de ambas personas bajo resguardo policial en inmediaciones urbanas y áreas de acceso institucional. Video: SSC-CDMX

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Dos personas fueron detenidas en el municipio de Jiutepec, Morelos, por su presunta participación en una red dedicada a realizar compras fraudulentas por internet con datos y cuentas de crédito de clientes de tiendas departamentales en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, su arresto fue resultado de un trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos, luego de que se obtuvo información de su probable ubicación en esa entidad.

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Las autoridades señalaron que los implicados formarían parte de una célula delictiva con actividad en cinco estados del país:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Querétaro
  • Morelos
  • Guerrero
  • Puebla

Cómo operaba la red de fraude

Detenidos en CDMX por fraude
Foto: SSC-CDMX

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos realizaban operaciones de compra de mercancía por internet sin autorización de los titulares de las cuentas utilizadas. El esquema consistía en el uso de información personal y créditos de clientes de tiendas departamentales para adquirir productos en línea sin su consentimiento.

Los datos de prueba reunidos durante la investigación fueron presentados por el agente del Ministerio Público ante un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien otorgó los mandamientos judiciales que permitieron la detención.

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Derivado de las investigaciones, las autoridades determinaron que ambos detenidos estarían relacionados con una célula delictiva que opera en la Ciudad de México en cuatro estados del país.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó en sus redes sociales las detenciones de ambas personas, y agradeció la coordinación con autoridades estatales y municipales de Jiutepec para fortalecer la seguridad.

Una mano sostiene una tarjeta de crédito negra con reflejos holográficos frente a un ordenador portátil cuya pantalla muestra una página web de compras desenfocada.
Una persona sostiene una tarjeta de crédito frente a la pantalla de un ordenador portátil, que muestra una página web de compras borrosa, ilustrando el proceso de transacción en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas contra un hombre de 33 años y una mujer de 37, en un inmueble ubicado en Circunvalación Palma Real, en la colonia La Palma.

Tras ser informados de sus derechos constitucionales, el hombre fue trasladado a un centro penitenciario ubicado en la zona sur de la capital, mientras que la mujer fue ingresada a un reclusorio en el oriente de la ciudad, ambos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Arrestan a dos hombres por robo a cuentahabientes: uno era líder de un grupo delictivo relacionado con al menos 28 casos

Un día antes, la SSC informó la captura de dos hombres presuntamente relacionados con 28 robos a cuentahabientes en la Ciudad de México, ocurridos entre 2018 a 2026.

Los sujetos fueron localizados durante recorridos de supervisión y vigilancia por parte de policías capitalinos en la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, donde los observaron manipulando lo que parecía ser un arma de fuego.

Detenidos en CDMX por robo a cuentahabientes
Foto: SSC-CDMX

Ante la posible comisión de un delito, los policías se aproximaron y les realizaron una revisión preventiva en la que les aseguraron un arma de fuego con cargador y 3 cartuchos útiles, además de 88 bolsitas con aparente marihuana y 44 bolsitas con aparente metanfetamina.

También se les encontraron 20 bolsitas y 19 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína. El aseguramiento también incluyó un vehículo color negro, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los hombres, de 31 y 43 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó que uno los arrestados fue identificado como Joel “N”, alias “Donovan”, presunto líder de un grupo delictivo dedicado al robo a cuentahabientes, relacionado al menos a 28 casos en las alcaldías Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

Detenidos por robo a cuentahabientes CDMX
Foto: X/@PabloVazC

El sujeto cuenta con cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado, ocurridos en 2020 y 2022.

Por su parte, el segundo detenido de 43 años, de quien no se brindó su nombre, cuenta con un ingreso al sistema penitenciario por delitos contra la salud, registrado en 2023.

De acuerdo con las indagatorias policiales, ambos hombres posiblemente forman parte de una célula delictiva dedicada al robo a cuentahabientes que opera en cinco alcaldías.

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