Desde compartir datos a eliminar registros: el papel del director de reglamentos de Taxco en el secuestro del padre del alcalde

Foto: Fiscalía de Guerrero

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José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón fue detenido por su presunta participación en el secuestro de Juan Vega Arredondo, padre de Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de ese municipio de Guerrero, ocurrido en el mes de abril pasado.

Su captura se concretó el pasado 16 de octubre en Taxco, luego de que la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Guerrero obtuviera una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado.

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Según las investigaciones, el funcionario presuntamente intervino en la transmisión de información relacionada con el secuestro un día después de cometerse el hecho (11 de abril de 2026). Además, José Carlos “N” es señalado de presuntamente eliminar registros de comunicaciones relacionadas con el caso, la cual es calificada como relevante para su esclarecimiento.

La Fiscalía de Guerrero detalló que José Carlos “N” también es señalado como presunto integrante del grupo criminal La Familia Michoacana.

Foto: Fiscalía de Guerrero

En el operativo de su detención también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

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José Carlos “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El secuestro del padre del alcalde en abril de 2026

Los hechos que originaron la investigación se registraron el 11 de abril de 2026, cuando Juan Vega Arredondo, pediatra y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” de Taxco, fue privado de la libertad por sujetos armados cuando circulaba hacia su centro de trabajo.

De acuerdo con reportes, el vehículo del médico fue localizado horas después en las inmediaciones de la comunidad de Acamixtla, luego de que no llegó a una reunión que tenía programada a las 11:00 horas.

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Foto: FGE Guerrero

Dos días después, el acalde fue reportado como desaparecido luego de que presuntamente salió en un dispositivo de búsqueda para localizar a su padre. Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que ambos habían sido hallados con vida en el Estado de México.

Tras los hechos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, confirmó en conferencia de prensa matutina del 14 de abril que la Familia Michoacana estuvo detrás de la desaparición tanto del padre del alcalde como del propio Vega Carranza.

El funcionario también dijo que se lleva a cabo una investigación debido a señalamientos con un presunto cártel de droga por parte del edil.

“Hubo dos mantas que salieron en su contra, una el año pasado y otra este año, pero eso está en investigación”, afirmó.

Las mantas, difundidas en 2025 y 2026, acusaban al edil de mantener alianzas con una célula criminal distinta, conocida como Los Tlacos. Desde el partido Morena, al que pertenece Vega Carranza, se sostuvo en ese momento que se trataba de ataques sin fundamento.

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Foto: Redes Sociales

Por su parte, fuentes consultadas por El Sur de Acapulco señalaron que la Familia Michoacana exigía la liberación de Juan “N”, alias “El Gokú”, detenido el 8 de abril, a cambio de la vida del padre del alcalde. Según estas versiones, Vega Carranza habría acudido voluntariamente a una reunión con el grupo armado en el municipio mexiquense de Zacualpan para negociar la liberación de su padre.

Hasta el momento, el director de reglamentos del Ayuntamiento de Taxco es el único detenido por el secuestro del padre del alcalde.

Policía Municipal de Taxco de Alarcón también fue detenido por un secuestro

Gerónimo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, fue detenido por elementos de seguridad estatal, en coordinación con autoridades federales, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

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La Fiscalía de Guerrero informó que los hechos ocurrieron entre el 6 y 21 de julio pasados, cuando la víctima permaneció privada de la libertad en la localidad de Paintla del mismo municipio.

Foto: Fiscalía de Guerrero

Gerónimo “N” es señalado por presuntamente participar en la privación de la libertad de la víctima, así como de acudir al sitio donde la resguardaban portando el uniforme de la Policía Municipal, a bordo de una patrulla oficial, al aprovechar su condición de servidor público.

Las indagatorias lo relacionan con otras personas que también estarían involucradas en el secuestro, con quienes habría tenido comunicación durante el tiempo en el que la mantuvo privada de la libertad.

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Gerónimo “N” también es identificado por las autoridades como presunto miembro de la Familia Michoacana, relacionado con actividades delictivas en la región norte del estado.