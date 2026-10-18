México

Olimpia Coral Melo pide no revictimizar a víctimas del ciberacosador de Puebla

El señalado fue ingresado al penal de Tepexi Rodríguez luego de su aprehensión en la colonia Santa Cruz Los Ángeles, por imputaciones de intimidad sexual y género

La activista Olimpia Coral Melo aparece en un video portando una camiseta con la leyenda "#LEY OLIMPIA" mientras emite un pronunciamiento. En su mensaje, aborda la detención de un presunto ciberacosador en el estado de Puebla y pide a la sociedad e instituciones evitar la revictimización de las mujeres afectadas, señalando la gravedad de la violencia digital y la difusión no consentida de contenido íntimo.

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La activista mexicana, Olimpia Coral Melo celebró la detención de Franciso V. R., “Infornauta” —nombre de su usuario en ‘X’—, señalado como ciberacosador y violación a la intimidad en Puebla; además, hizo un llamado a los medios de comunicación para difundir la noticia.

A través de sus redes sociales, la defensora de derechos digitales recordó que los delitos por los que se le imputa son reconocidos en la Ley Olimpiamarco jurídico que frena la violencia digital y la difusión no consentida de contenidos íntimos—, que se aplica en la entidad desde el año 2018.

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“Esta detención representa un avance de acceso a la justicia ante la gran deuda histórica que se tiene sobre todo en materia de violencia digital hacia las niñas y las mujeres”, expresó.

En su mensaje, Coral Melo pidió “un gran favor” tanto a las personas que replican la información como a los medios de difusión: “No ilustrar la noticia con las imágenes sexuales no autorizadas”, porque esto implica revictimizar a las mujeres mencionadas en dichas publicaciones.

Asimismo, según la activista, la publicación donde aparecen las víctimas puede considerarse una apología del delito, así como el delito propio.

Coral subrayó que informar sin revictimizar “es un valor” que suma a erradicar la violencia digital.

Detención de Francisco ‘’N’' por ciberacoso a mujeres políticas en Puebla

Agentes ministeriales detuvieron el pasado 16 de octubre a Francisco V.R., señalado como el presunto administrador de la cuenta de ‘X’ “@inforneutra”, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles. Tras su aprehensión, el sujeto fue trasladado e ingresado al penal de Tepexi Rodríguez.

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Francisco “N” enfrenta acusaciones por los delitos de ciberacoso, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo con Central Puebla Irreverente, desde dicho perfil se dedicaba sistemáticamente a atacar, insultar y difamar a mujeres del ámbito político local.

Una mujer sentada en el suelo junto a un teléfono celular con una imagen censurada y dos globos de diálogo con emoticonos.
Una mujer en el suelo se toma la cabeza ante un teléfono celular que exhibe una fotografía censurada entre reacciones de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio señala que, según investigación, Gabriela Sánchez Saveedra, quien era secretaria del Deporte —y ahora busca ser alcaldesa de Morena en Puebla—, fue una de las más criticadas por Francisco “N”.

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