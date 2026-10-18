¿La forma de envejecer depende de dónde vivimos? Experta de la UNAM explica qué ocurre en México

Una ilustración de la Universidad Nacional Autónoma de México vincula la longevidad en el país con los entornos urbanos industriales y las zonas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lugar donde vivimos puede determinar cómo envejecemos. Factores como las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios públicos, la movilidad y las oportunidades de convivencia influyen directamente en la calidad de vida de las personas adultas mayores, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Isalia Nava Bolaños, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, explicó que el barrio y el entorno cotidiano pueden representar oportunidades o barreras para conservar la autonomía, la capacidad funcional y las relaciones sociales durante la vejez.

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La especialista advirtió que esta situación adquiere especial relevancia en México, donde el 14.7 % de la población tiene 60 años o más, según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, el país enfrenta un proceso de envejecimiento demográfico más acelerado que el registrado en otras naciones.

¿Cómo influye el lugar donde vivimos en nuestra forma de envejecer?

Durante su participación en el panel Envejecer en el barrio: espacio público para las personas adultas mayores, organizado como parte del Seminario Ciudades para todas las Personas del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), Nava Bolaños señaló que el envejecimiento no depende exclusivamente de las condiciones individuales de salud o económicas.

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También intervienen las características del territorio, la infraestructura disponible y las posibilidades que ofrece el entorno para realizar actividades cotidianas sin depender constantemente de otras personas.

“La calidad de vida de quien envejece se construye territorialmente, es decir, las condiciones de las personas, la vivienda, el entorno inmediato forman parte de esa experiencia de envejecimiento”, explicó la investigadora.

En ciudades como la Ciudad de México, estas diferencias pueden identificarse incluso a escala de manzana, es decir, en pequeños espacios urbanos delimitados por calles.

De acuerdo con la especialista, analizar las condiciones de vida desde esta perspectiva permite reconocer desigualdades que podrían pasar inadvertidas cuando únicamente se consideran estadísticas generales de una alcaldía, municipio o ciudad.

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Entre los elementos del entorno que pueden favorecer la calidad de vida durante la vejez destacan:

Accesibilidad: condiciones que facilitan los desplazamientos de personas con movilidad reducida.

Servicios cercanos: disponibilidad de establecimientos, atención médica y otros servicios necesarios para la vida cotidiana.

Espacios públicos: lugares que permiten caminar, convivir y desarrollar actividades comunitarias.

Redes de apoyo: oportunidades para mantener relaciones con vecinos, familiares y otras personas de la comunidad.

Condiciones de vivienda: características del hogar que favorecen la seguridad y la autonomía de sus habitantes.

La investigadora subrayó que un entorno favorable permite a las personas mayores conservar sus vínculos sociales, participar en actividades comunitarias y satisfacer sus necesidades cotidianas.

“Pensar la calidad de vida en la vejez exige también ampliar la mirada de la vivienda a la manzana, de la manzana al barrio, del barrio a la ciudad”, sostuvo.

En este sentido, explicó que el espacio público debe considerarse parte de las condiciones necesarias para que las personas puedan continuar viviendo en sus barrios, desplazarse, acceder a servicios y evitar el aislamiento social.

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México envejece rápidamente: ¿qué porcentaje de la población tiene más de 60 años?

Además de las condiciones urbanas, la especialista de la UNAM llamó la atención sobre la velocidad con la que está cambiando la estructura demográfica del país.

Actualmente, el 14.7 % de los habitantes de México tiene 60 años o más, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

Nava Bolaños explicó que, aunque la mayoría de las entidades federativas todavía se encuentran en etapas iniciales o intermedias de envejecimiento, con proporciones de población mayor de entre el 7 y el 13 %, las proyecciones apuntan hacia una transformación considerable en las próximas décadas.

En particular, señaló que para 2070 México estará caracterizado por entidades muy envejecidas, debido al incremento tanto absoluto como porcentual de las personas en edades avanzadas.

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Este fenómeno está relacionado con modificaciones en los componentes de la dinámica demográfica, principalmente la fecundidad y la mortalidad, que han transformado gradualmente la composición de la población.

La investigadora enfatizó que el envejecimiento poblacional no es exclusivo de México, sino que forma parte de una tendencia internacional.

“Hay un envejecimiento de la población en el orbe”, explicó al señalar que algunas naciones ya presentan proporciones considerablemente elevadas de habitantes en edades avanzadas.

¿Cuáles son los países con mayor envejecimiento poblacional?

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuestos por Nava Bolaños, Japón se encuentra entre los países con mayor proporción de población adulta mayor, pues aproximadamente el 30 % de sus habitantes tiene 65 años o más.

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Otros territorios también registran porcentajes elevados:

Japón: 30 %.

Italia: 24.5 %.

Finlandia: 23.6 %.

Puerto Rico: 23.4 %.

Portugal: 23.3 %.

Grecia: 23.1 %.

Croacia: 22.7 %.

Alemania: 22.7 %.

Aunque México todavía no alcanza estas proporciones, la especialista destacó que existe una diferencia fundamental respecto de las experiencias internacionales: la velocidad del envejecimiento demográfico.

Mientras algunas naciones europeas y asiáticas experimentaron esta transformación durante aproximadamente dos siglos, México podría alcanzar proporciones similares de población mayor en menos de cuatro décadas.

“Esto nos lleva a que hemos tenido muy poco tiempo de prepararnos para este proceso de envejecimiento demográfico”, advirtió Nava Bolaños.

Cabe señalar que los porcentajes internacionales corresponden a personas de 65 años o más, mientras que el indicador presentado para México considera a la población de 60 años en adelante, por lo que no representan grupos de edad idénticos.

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¿Qué desafíos enfrenta México ante el envejecimiento de su población?

El crecimiento de la población adulta mayor plantea desafíos relacionados con la planeación urbana, la accesibilidad, la movilidad, la vivienda y la disponibilidad de servicios públicos.

A partir de lo expuesto por la investigadora, uno de los principales retos consiste en evitar que las características de las ciudades se conviertan en obstáculos para mantener la independencia y la participación comunitaria durante la vejez.

Esto implica considerar las necesidades de las personas mayores en el diseño y mantenimiento de espacios públicos, así como reconocer las desigualdades existentes entre barrios y colonias.

La perspectiva territorial también permite comprender que dos personas de edades y condiciones económicas similares pueden experimentar procesos de envejecimiento distintos dependiendo de las características de sus comunidades.

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Por ello, la especialista planteó la importancia de observar el fenómeno desde las escalas más pequeñas del entorno urbano hasta el conjunto de la ciudad, con el objetivo de identificar las condiciones que favorecen o dificultan una vida autónoma.

En el encuentro académico también participó María Eugenia Prieto Flores, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales de Mendoza, Argentina, mientras que la moderación estuvo a cargo de Mariana Sánchez Vieyra, coordinadora de Difusión y Educación Continua del PUEC.

Las reflexiones presentadas por la UNAM ponen de manifiesto que el envejecimiento de la población mexicana no constituye únicamente un desafío demográfico, sino también urbano y social, en el que las condiciones del entorno tendrán un papel fundamental para preservar la calidad de vida de millones de personas durante las próximas décadas.