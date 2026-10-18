Espinoza Paz, Grupo Firme y Vagón Chicano encabezan la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026: el municipio comparte la cartelera a días del gran arranque

Espinoza Paz, Grupo Firme y Vagón Chicano encabezan la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026, que se extiende diez días, del jueves 22 al sábado 31 de octubre, con conciertos, jaripeos, lucha libre y una zona gastronómica centrada en la cecina, platillo representativo del municipio.
La programación se reparte en tres escenarios: el Megadomo, la Monumental Plaza de Toros y el Teatro del Pueblo.
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El municipio confirma a Vagón Chicano en el Duelo de Acordeones
El Duelo de Acordeones está programado para el domingo 25 de octubre en el Megadomo del Recinto Ferial.
El municipio confirmó la participación de Vagón Chicano a través de su página oficial de Facebook, con un cartel que también suma a Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León y El Poder del Norte.
Espinoza Paz y Moy Bobadilla completan la agenda del Megadomo
Espinoza Paz se presenta el sábado 24 de octubre, un día después de Moy Bobadilla, quien abre esa tanda de conciertos el 23 de octubre.
El 30 de octubre, el mismo escenario recibe una jornada de sonideros con Sonido Pirata, Famoso, Yambao y Ulises Monroy, que cierra la agenda musical del Megadomo.
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Grupo Firme cierra la temporada de conciertos el 29 de octubre
El concierto de Grupo Firme quedó fijado para el jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el Megadomo.
Esa misma jornada coincide con el Tianguis Grande y también con un encuentro de mariachis y el performance “Yecapixtla: un viaje por nuestras calles”, programado a las 17:00 horas en el Teatro del Pueblo.
La venta de boletos opera en la Explanada Municipal y también en línea
El Ayuntamiento habilitó un punto de venta en la Explanada Municipal para los boletos de Moy Bobadilla, Rancho Destructores, el Duelo de Acordeones, el sonidero, Rancho HR y Grupo Firme.
El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, y sábados y domingos de 12:00 a 17:00 horas.
Las entradas para Espinoza Paz y la función de Lucha Libre AAA se consiguen únicamente en línea, mediante los enlaces que la feria comparte en su página oficial de Facebook, bajo el nombre Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla y en la página oficial de la misma red social del municipio: Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento 2022-2024 2025-2027.
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El Zócalo municipal tiene entrada gratuita para ver a Interpuesto y más artistas
La programación del Teatro del Pueblo, de menor perfil masivo, incluye a Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino el 22 de octubre.
Alejandro Alonso y la Orquesta Guayacán el 24, Parranda Vallenata y Grupo Mojado el 27, y una noche de rock con Klandestino, La Santa Sede e Interpuesto el 30 de octubre.
Todos los eventos en este espacio, ubicado en el Zócalo de Yecapixtla, son totalmente gratuitos.
Jaripeos, lucha libre y mariachi en la Monumental Plaza de Toros
El jueves 22 de octubre abre la feria con el tradicional brinco del chinelo y un jaripeo de “Los Destructores” de Memo Ocampo en la Monumental Plaza de Toros.
El 24 de octubre se presenta un espectáculo de mariachi, el 25 de octubre llega la función de Lucha Libre AAA y el 26 de octubre se realiza un segundo jaripeo.
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Para el 25 de octubre también está programada una cabalgata en ese mismo recinto.
El Tianguis Grande reúne artesanías y productos regionales
El Tianguis Grande, vinculado al último jueves de octubre, complementa la programación artística con actividades comerciales que reúnen artesanías, productos regionales, alimentos y textiles.
Este espacio mantiene una costumbre comercial que forma parte de la identidad del municipio y se desarrolla de forma paralela a los conciertos y jaripeos.
La cecina, platillo representativo del municipio, centra la zona gastronómica
La cecina es el principal referente culinario de la feria y uno de los elementos por los que Yecapixtla es reconocido fuera de Morelos.
Su elaboración parte de carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado y preparación antes de llegar a los establecimientos donde se comercializa.
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El tianguis semanal de cecina, que normalmente opera solo los jueves por la mañana, se extiende durante los diez días de feria con una zona gastronómica ampliada.
Cómo llegar a la Feria de la Cecina desde Ciudad de México y Cuernavaca
Desde la Ciudad de México, la ruta más común implica tomar la autopista México-Puebla (MEX-150D) hacia Cuautla y continuar por la carretera federal México-Cuautla (MEX-115) hasta enlazar con la carretera estatal MOR-10 en dirección a Yecapixtla.
El trayecto tiene una distancia aproximada de 98 kilómetros y una duración estimada de entre 1 hora 16 minutos y 1 hora 43 minutos.
Otra alternativa es salir por el sur de la capital hacia la autopista México-Cuernavaca (95D) y tomar después la vía Tepoztlán-Cuautla.
Desde Cuernavaca, la distancia se reduce a entre 48 y 60 kilómetros, con un tiempo de traslado de entre 45 minutos y 1 hora.
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Quienes viajan en transporte público pueden tomar un autobús a Cuautla desde la Central de Autobuses del Sur (Taxqueña) y, de ahí, abordar una combi local hacia Yecapixtla.
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