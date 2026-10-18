Espinoza Paz, Grupo Firme y Vagón Chicano encabezan la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026: el municipio comparte la cartelera a días del gran arranque

Grupo Firme se presenta el jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el Megadomo del Recinto Ferial. Composición fotográfica/ Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento

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Espinoza Paz, Grupo Firme y Vagón Chicano encabezan la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026, que se extiende diez días, del jueves 22 al sábado 31 de octubre, con conciertos, jaripeos, lucha libre y una zona gastronómica centrada en la cecina, platillo representativo del municipio.

La programación se reparte en tres escenarios: el Megadomo, la Monumental Plaza de Toros y el Teatro del Pueblo.

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La cecina, platillo representativo de Yecapixtla, centra la oferta gastronómica de la feria. (Facebook/ Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento)

El municipio confirma a Vagón Chicano en el Duelo de Acordeones

El Duelo de Acordeones está programado para el domingo 25 de octubre en el Megadomo del Recinto Ferial.

El municipio confirmó la participación de Vagón Chicano a través de su página oficial de Facebook, con un cartel que también suma a Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León y El Poder del Norte.

La cartelera oficial incluye tanto eventos con boleto como eventos gratuitos en el zócalo del municipio. (Facebook/ Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla)

Espinoza Paz y Moy Bobadilla completan la agenda del Megadomo

Espinoza Paz se presenta el sábado 24 de octubre, un día después de Moy Bobadilla, quien abre esa tanda de conciertos el 23 de octubre.

El 30 de octubre, el mismo escenario recibe una jornada de sonideros con Sonido Pirata, Famoso, Yambao y Ulises Monroy, que cierra la agenda musical del Megadomo.

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Espinoza Paz se presenta el sábado 24 de octubre en el Megadomo del Recinto Ferial de Yecapixtla. (Facebook/ Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla)

Grupo Firme cierra la temporada de conciertos el 29 de octubre

El concierto de Grupo Firme quedó fijado para el jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el Megadomo.

Esa misma jornada coincide con el Tianguis Grande y también con un encuentro de mariachis y el performance “Yecapixtla: un viaje por nuestras calles”, programado a las 17:00 horas en el Teatro del Pueblo.

Los boletos se pueden adquirir en la Explanada Municipal. (Facebook/ Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla)

La venta de boletos opera en la Explanada Municipal y también en línea

El Ayuntamiento habilitó un punto de venta en la Explanada Municipal para los boletos de Moy Bobadilla, Rancho Destructores, el Duelo de Acordeones, el sonidero, Rancho HR y Grupo Firme.

El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, y sábados y domingos de 12:00 a 17:00 horas.

Para algunos eventos también es posible adquirir los boletos en línea. (Facebook/ Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla)

Las entradas para Espinoza Paz y la función de Lucha Libre AAA se consiguen únicamente en línea, mediante los enlaces que la feria comparte en su página oficial de Facebook, bajo el nombre Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla y en la página oficial de la misma red social del municipio: Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento 2022-2024 2025-2027.

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El Zócalo municipal tiene entrada gratuita para ver a Interpuesto y más artistas

La programación del Teatro del Pueblo, de menor perfil masivo, incluye a Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino el 22 de octubre.

Alejandro Alonso y la Orquesta Guayacán el 24, Parranda Vallenata y Grupo Mojado el 27, y una noche de rock con Klandestino, La Santa Sede e Interpuesto el 30 de octubre.

Interpuesto es una de las agrupaciones que se presentan de manera gratuita.

Todos los eventos en este espacio, ubicado en el Zócalo de Yecapixtla, son totalmente gratuitos.

Jaripeos, lucha libre y mariachi en la Monumental Plaza de Toros

El jueves 22 de octubre abre la feria con el tradicional brinco del chinelo y un jaripeo de “Los Destructores” de Memo Ocampo en la Monumental Plaza de Toros.

El 24 de octubre se presenta un espectáculo de mariachi, el 25 de octubre llega la función de Lucha Libre AAA y el 26 de octubre se realiza un segundo jaripeo.

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La función de Lucha Libre AAA se realiza el 25 de octubre en la Monumental Plaza de Toros de Yecapixtla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el 25 de octubre también está programada una cabalgata en ese mismo recinto.

El Tianguis Grande reúne artesanías y productos regionales

El Tianguis Grande, vinculado al último jueves de octubre, complementa la programación artística con actividades comerciales que reúnen artesanías, productos regionales, alimentos y textiles.

El Teatro del Pueblo, ubicado en el Zócalo de Yecapixtla, ofrece entrada gratuita durante los diez días de feria. (Visit Yecapixtla)

Este espacio mantiene una costumbre comercial que forma parte de la identidad del municipio y se desarrolla de forma paralela a los conciertos y jaripeos.

La cecina, platillo representativo del municipio, centra la zona gastronómica

La cecina es el principal referente culinario de la feria y uno de los elementos por los que Yecapixtla es reconocido fuera de Morelos.

Su elaboración parte de carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado y preparación antes de llegar a los establecimientos donde se comercializa.

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La cecina suele acompañarse con queso y crema. (Visit Yecapixtla)

El tianguis semanal de cecina, que normalmente opera solo los jueves por la mañana, se extiende durante los diez días de feria con una zona gastronómica ampliada.

Cómo llegar a la Feria de la Cecina desde Ciudad de México y Cuernavaca

Desde la Ciudad de México, la ruta más común implica tomar la autopista México-Puebla (MEX-150D) hacia Cuautla y continuar por la carretera federal México-Cuautla (MEX-115) hasta enlazar con la carretera estatal MOR-10 en dirección a Yecapixtla.

El trayecto tiene una distancia aproximada de 98 kilómetros y una duración estimada de entre 1 hora 16 minutos y 1 hora 43 minutos.

Otra alternativa es salir por el sur de la capital hacia la autopista México-Cuernavaca (95D) y tomar después la vía Tepoztlán-Cuautla.

La ruta por la autopista México-Cuernavaca ofrece una alternativa para llegar a la feria desde la capital del país. (Visit Yecapixtla)

Desde Cuernavaca, la distancia se reduce a entre 48 y 60 kilómetros, con un tiempo de traslado de entre 45 minutos y 1 hora.

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Quienes viajan en transporte público pueden tomar un autobús a Cuautla desde la Central de Autobuses del Sur (Taxqueña) y, de ahí, abordar una combi local hacia Yecapixtla.