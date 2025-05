¿Espinoza Paz sin visa? El cantante aclara rumores y explica por qué no puede viajar a EEUU

Espinoza Paz aclaró no tiene visa desde hace tres años. (Anayeli Tapia/Infobae)

En medio de un clima tenso para los exponentes de la música regional mexicana que buscan ingresar a Estados Unidos, el nombre de Espinoza Paz se vio envuelto en una ola de especulaciones sobre si el cantante se sumó o no a la lista de artistas con restricciones para entrar a territorio estadounidense.

Sin embargo, luego de las especulaciones, el propio equipo del intérprete ha salido a desmentir las versiones sobre si se le negó o no la visa a Espinoza Paz.

¿Qué dijo Espinoza Paz?

El origen del rumor sobre una supuesta negativa reciente de visa a Espinoza Paz se remonta a una publicación de la creadora de contenido Chamonic3, quien a través de sus redes sociales aseguró que al cantante se le había negado la visa de trabajo y de turista hacía aproximadamente “dos o tres meses”.

Espinoza Paz no puede viajar a EEUU. (Captura de pantalla)

En ese primer mensaje, también indicó que los abogados del artista ya estaban trabajando en recuperar ambos documentos, sin ofrecer mayor contexto ni confirmar la información con fuentes oficiales.

Esa publicación, realizada en tono informativo pero sin respaldo directo del entorno del cantante, fue rápidamente replicada por páginas de espectáculos, cuentas de farándula y usuarios en redes sociales, lo que dio al tema una gran visibilidad y convirtió el supuesto veto en una noticia viral.

Horas después, la periodista María Luisa Valdés Doria, jefa de información de espectáculos de Televisa Monterrey, retomó esa misma versión: “Fue desde hace 2, 3 meses y q no le dan visa de trabajo y tampoco de turista, sus abogados están trabajando en eso”, afirmó.

Frente al impacto que tuvo su propia publicación inicial, la misma Chamonic3 rectificó ya por la noche de este martes 27 de mayo e informó que habló directamente con el cantante y su equipo, quienes aclararon que la falta de visa no es un hecho reciente, sino una situación que se arrastra desde hace tres años.

El cantante aclaró su situación con la visa americana. (Captura de pantalla)

“Acabo de hablar con gente de Espinoza Paz y con él mismo y me comentan que no tienen visa desde hace tres años, no tres meses, y que este tema nada tiene que ver con las nuevas políticas de relaciones exteriores”, escribió Chamonic, agradeciendo además la disposición del artista para ofrecer contexto sobre el caso.

Afirmó que esta situación no tienen nada que ver con los corridos ni ningún tema afín al narcotráfico o ilegalidades, “el tema es otro y que él cada cierto tiempo está haciendo el trámite para poder obtener una visa de trabajo y de turista”, subrayó.

Espinoza Paz, nacido como Isidro Chávez Espinoza el 29 de octubre de 1981 en Angostura, Sinaloa, es uno de los artistas más destacados del regional mexicano. Compositor autodidacta, ha logrado colocar temas como Lo intentamos y El próximo viernes en las listas más escuchadas del género. También ha participado en programas como La Voz México y La Academia, ganándose el reconocimiento por su estilo emocional y directo.

Otros músicos sin visa

La situación de Espinoza Paz ocurre en un momento especialmente complejo para los artistas del regional mexicano. En las últimas semanas, varios músicos han sido noticia por problemas con sus visas, algunos de ellos atribuidos a un endurecimiento en los filtros migratorios.

La banda mexicana proyectó imágenes del líder del CJNG durante conciertos en Jalisco y Michoacán; Estados Unidos les revocó las visas. (Anayeli Tapia/Infobae)

El caso más reciente es el de Lorenzo de Monteclaro, quien a sus 85 años tuvo que cancelar presentaciones en Texas programadas para los días 23, 24 y 25 de mayo, en el marco de la gira de despedida de la cantante Chelo. A través de un comunicado, el cantante explicó que no había recibido a tiempo la aprobación de su documentación, aunque no se le revocó ninguna visa.

Otro caso de alto perfil es el de Julión Álvarez, quien este fin de semana canceló un concierto con boletos agotados en el estadio AT&T de Arlington, Texas, luego de que se le informara, un día antes, que no podría ingresar a Estados Unidos. A pesar de haber realizado presentaciones previas en abril y de haber ganado un premio en los American Music Awards, su visa de trabajo fue revocada sin que hasta el momento el Departamento de Estado le haya ofrecido una explicación oficial.

Por su parte, la agrupación Los Alegres del Barranco recibió la cancelación de sus visas en marzo tras un concierto en Jalisco en el que se proyectaron imágenes de capos del narcotráfico, un escándalo que incluso llegó a escala internacional.