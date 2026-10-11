México

Marcha por agua limpia en Guadalajara termina con gases lacrimógenos y detenidos frente a Casa Jalisco

Miles marcharon en Guadalajara por agua limpia. Frente a Casa Jalisco hubo chorros de agua, gas lacrimógeno y detenidos, mientras el huracán Simón amenazaba la costa

Decenas de miles marcharon en la zona metropolitana de Guadalajara para exigir agua potable de calidad; la jornada terminó con gases lacrimógenos, detenidos y un saldo que el gobierno de Jalisco aún no ha precisado oficialmente
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La manifestación ciudadana por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales. Ocurrió este domingo 11 de octubre, afuera de Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro.

¿Qué pasó en Casa Jalisco?

Según Informador, los manifestantes reportaron al menos ocho personas detenidas por policías estatales en el perímetro de Casa Jalisco. También se reportaron personas y oficiales lesionados. Hasta ese momento no había un recuento oficial de las autoridades.

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La tensión escaló de la siguiente manera:

  • Los enfrentamientos aumentaron cuando un pequeño grupo comenzó a lanzar objetos contra los antimotines.
  • Cerca de las 13:00 horas, los policías usaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes.
  • Los policías hicieron al menos cuatro detonaciones de dispositivos para dispersar la concentración.
  • Algunos afectados presentaron ardor en el rostro y vómitos.
  • Distintos grupos regresaron al perímetro al menos tres veces, lo que prolongó los enfrentamientos.

La transmisión en vivo del mismo diario describe que los manifestantes derribaron las vallas que cercaban el recinto y regresaron a Casa Jalisco por cuarta ocasión.

Una marcha multitudinaria

Personas sostienen carteles durante el Agua KK Fest este domingo, donde denuncian que el agua está contaminada con coliformes fecales y metales pesados como aluminio y plomo, y está llegando a sus casas y enfermándolos desde hace al menos 4 meses, en Guadalajara, en Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
Personas sostienen carteles durante el Agua KK Fest este domingo, donde denuncian que el agua está contaminada con coliformes fecales y metales pesados como aluminio y plomo, y está llegando a sus casas y enfermándolos desde hace al menos 4 meses, en Guadalajara, en Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Según El Universal, decenas de miles de personas se convocaron en la manifestación por el agua contaminada que se distribuye en la zona metropolitana desde principios de febrero. Salieron contingentes durante casi dos horas desde la glorieta de La Minerva hasta casi dos kilómetros de distancia. Las cifras de asistencia varían según el medio, y no se localizó un dato oficial.

La consigna principal fue “Queremos agua limpia”, acompañada de “Fuera Lemus”. Otro medio reportó que al frente caminaban familias con niñas y niños y personas con discapacidad, para que marcaran el ritmo.

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Las quejas por el agua

Los agentes estatales emplearon gases lacrimógenos, cañones hídricos y cuatro dispositivos de dispersión luego de que un grupo arrojó objetos contra los antimotines, sin que hubiera saldo oficial de personas heridas

La protesta venía en aumento. El 5 de octubre, La Jornada informó que habitantes denunciaban recibir agua con sedimentos, olor fétido y coloración café o negra. Dijeron que esto les impedía bañarse, lavar ropa o cocinar, y que gastaban en agua embotellada.

Ese mismo día, Milenio reportó que manifestantes mantuvieron detenida cuatro horas la Línea 1 en El Sauz y llegaron con botellas de agua turbia como evidencia.

La convocatoria a la megamarcha se difundió en redes. Según Capital México, fue impulsada por jóvenes en plataformas digitales y con respaldo de organizaciones locales.

Lo que dijo el gobierno de Jalisco

Antes de la marcha, Lemus afirmó que quienes participaran tenían “todo el derecho de expresarse”. Dijo que entendía la molestia y que había girado instrucciones para que la marcha fuera ordenada y segura. Según Crónica, también reconoció la legitimidad de las exigencias.

El gobernador ya había admitido la gravedad del problema. El 6 de octubre reconoció que la ciudad vive una crisis de agua potable “como nunca antes”. Además, el SIAPA reconoció un deterioro significativo de la calidad del agua desde diciembre de 2025.

Lemus aseguró que la calidad del agua comenzó a mejorar tras cerrar el flujo de Las Pintas. Según el propio diario, esa medida implica 30 % menos agua para la ciudad. Sin embargo, la movilización permaneció en pie pese a esa afirmación.

Otro medio reportó que el gobierno estatal anunció un esquema de tandeo por seis meses.

El huracán Simón y las alertas de Sheinbaum

El mismo fin de semana, el huracán Simón, categoría 4, amenazaba la costa del Pacífico. El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se suspendían actividades no esenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit a partir de las 16:00 horas.

Pidió a la población permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios. Este domingo, exhortó a los municipios costeros de esos cuatro estados a mantenerse en resguardo hasta que las autoridades informen que el peligro terminó.

El Servicio Meteorológico Nacional previó lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la zona costera y el este de Jalisco. Según Protección Civil, los efectos continuarían durante el domingo y el lunes en la región costera.

La protesta se realizó en la capital jalisciense, no en la costa. Lemus había anticipado que también habría lluvia durante la Romería de la Virgen de Zapopan, y la transmisión de Informador consignó ambos eventos el mismo día.

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