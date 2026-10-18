Pensión Mujeres Bienestar 2026: requisitos y cómo ubicar tu módulo para inscribirte en octubre

En registros anteriores, la atención se organizó por la letra inicial del primer apellido. (Gobierno de México)

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El registro para la Pensión Mujeres Bienestar está previsto para octubre de 2026, aunque la Secretaría de Bienestar aún no confirma las fechas oficiales mediante una convocatoria formal.

Lo que sí está disponible, confirmado y vigente en el portal Programas para el Bienestar son los requisitos, la documentación y el mecanismo para ubicar el módulo correspondiente.

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Esto permite a las interesadas prepararse con anticipación: reunir los documentos, identificar si necesitan registrar a una persona auxiliar y conocer con precisión el módulo que les corresponde antes de que la dependencia anuncie el calendario definitivo.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos cada dos meses a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Así, cuando se confirme la fecha, el trámite podrá completarse sin contratiempos ni traslados en balde.

Los requisitos ya están confirmados en el portal oficial

Para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar, la interesada debe ser mujer y tener cumplidos de 60 a 64 años de edad.

También debe contar con nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización, y residir en territorio nacional.

Estos tres requisitos no dependen de la confirmación del calendario de octubre.

Para el registro es necesario contar con una identificación oficial vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forman parte de las reglas de operación del programa, están publicados en el portal Programas para el Bienestar y se mantienen vigentes sin importar cuándo abra el siguiente periodo de registro.

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El programa no exige historial de cotización ante ninguna institución de seguridad social.

La documentación puede reunirse desde ahora

Las personas solicitantes deben preparar varios documentos y datos de contacto para facilitar la revisión de su información durante el trámite.

Se requiere el acta de nacimiento y una copia de identificación oficial vigente, que puede ser la credencial de elector, el pasaporte, la cédula profesional, la credencial de INAPAM o la carta de identidad.

También es necesaria la CURP con impresión reciente, una copia del comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.

La CURP debe presentarse con impresión reciente al momento del registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene revisar con anticipación que los documentos estén completos, que las copias sean legibles y que los nombres, fechas y demás datos coincidan entre sí.

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Quien desee registrar a una persona auxiliar deberá llevar también la documentación correspondiente a esa persona.

Tener todo listo desde ahora evita contratiempos una vez que la Secretaría de Bienestar confirme la fecha exacta de apertura del registro.

Cómo hacer el procedimiento de registro, paso a paso

El acceso al programa inicia con la espera de la apertura de un periodo de registro oficial, anunciado por la dependencia a través de sus canales institucionales.

Después, la interesada debe presentarse en el Módulo de Bienestar correspondiente a su comunidad con los documentos solicitados.

Si la solicitante registrará a una persona auxiliar, deberá llevar también la documentación de esa persona el mismo día del trámite.

El programa no exige historial de cotización ante el IMSS ni el ISSSTE, ni para esta entrega ni en entregas anteriores. (Gobierno de México)

El personal del módulo captura la información, revisa los documentos y confirma que se cumplan los requisitos de edad, nacionalidad y residencia.

Tras la validación de la información, la solicitante recibe un mensaje SMS en su celular para acudir por la tarjeta del Banco del Bienestar.

En convocatorias anteriores, el registro se ha organizado por la letra inicial del primer apellido, mecanismo que podría repetirse en octubre de 2026, aunque la dependencia aún no lo confirma para este periodo específico.

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Tener nacionalidad mexicana y residir en el país son condiciones indispensables para solicitar el apoyo.

El módulo correspondiente ya puede ubicarse en línea

A diferencia de las fechas de registro, la ubicación del módulo sí es un dato confirmado y disponible de inmediato.

El trámite se realiza a través del portal oficial ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde la usuaria selecciona su entidad federativa y municipio para obtener el número de módulo asignado y su dirección exacta.

El portal solamente necesita datos básicos del domicilio para ubicar el módulo más cercano. (Captura de pantalla)

Conocer el módulo con anticipación permite a las interesadas llegar directamente al punto correcto en cuanto se abra el periodo de inscripción, sin perder tiempo en buscar la sede el mismo día del registro.

El portal gob.mx/bienestar también concentra información general sobre los programas sociales de la dependencia.

El apoyo es de 3,100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mexicanas de entre 60 y 64 años.

El programa entrega 3,100 pesos cada dos meses mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

El personal del módulo revisa los documentos y confirma el cumplimiento de los requisitos.

Cuando una beneficiaria cumple 65 años, se incorpora de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Ese programa, dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más, otorga en 2026 un monto de 6,400 pesos bimestrales, también mediante la misma tarjeta.

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Las fechas de octubre aún deben confirmarse oficialmente

El periodo que circula para el registro de octubre comprende del lunes 19 al domingo 25 de ese mes, de acuerdo con la información difundida hasta ahora.

Sin embargo, esa fechas no sustituyes las de una convocatoria oficial.

Las fechas oficiales para el registro en octubre aún no son confirmadas por la Secretaría del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de trasladarse a un módulo, es necesario confirmar las fechas definitivas, los horarios de atención y si se aplicará algún calendario por orden alfabético, consultando los canales institucionales de la dependencia.

El trámite de incorporación es gratuito

La Secretaría de Bienestar advierte que el proceso de registro a las pensiones no tiene costo alguno en ningún caso.

Por ello, las personas solicitantes deben evitar entregar dinero a intermediarios que prometan agilizar el procedimiento o garantizar el acceso a los apoyos.

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pueden recibir un monto mayor al cumplir 65 años, cuando se incorporan como derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (X@apoyosbienestar)

En tanto se confirma oficialmente el calendario de octubre, reunir la documentación completa y ubicar con anticipación el módulo correspondiente permite a las interesadas llegar preparadas para el proceso de registro en cuanto la fecha se haga oficial.

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La persona auxiliar puede gestionar trámites y el cobro de recursos

Designar a una persona auxiliar durante el registro no es un trámite opcional sin propósito: se trata de un representante de confianza que puede actuar a nombre de la beneficiaria cuando ella no pueda hacerlo directamente.

Esta figura cobra relevancia ante problemas de salud, movilidad reducida o cualquier imposibilidad para acudir a gestiones futuras relacionadas con el programa.

La persona auxiliar puede realizar trámites y notificar cambios ante la Secretaría de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona auxiliar está facultada para realizar trámites ante la Secretaría de Bienestar, notificar cambios en los datos de la beneficiaria y, de ser necesario, gestionar el cobro de los recursos de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por esta razón, se recomienda elegir con cuidado a quien ocupará ese papel, ya que sus funciones no se limitan al día del registro.

Al tratarse de una persona con acceso a gestiones administrativas y, eventualmente, al cobro del recurso, la confianza entre ambas partes resulta determinante antes de formalizar la designación.

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Quien funja como persona auxiliar debe presentar la misma documentación solicitada a la titular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien funja como persona auxiliar debe presentar la misma documentación solicitada a la beneficiaria: identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio, entre otros.

Esta documentación se entrega junto con la de la titular durante el mismo trámite en el Módulo de Bienestar.