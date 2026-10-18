Fuerte incendio en Tláhuac obliga a evacuar a 80 personas por quema de desperdicios industriales

Dos bomberos dirigen una manguera hacia un incendio que produce densas columnas de humo detrás de un muro durante la noche.

Guardar

Un incendio de desperdicios industriales en Tláhuac provocó la evacuación de 80 personas y la movilización de servicios de emergencia en la colonia San Francisco Tlaltenco, durante la mañana de este domingo 18 de octubre de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El fuego se registró en Cerrada del Piñón y Calvario, donde integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajaron para combatir las llamas. En su primer reporte, publicado a las 07:20 horas, la dependencia capitalina señaló que no había personas lesionadas.

PUBLICIDAD

En una actualización posterior, la SGIRPC informó que el incendio estaba totalmente sofocado, aunque continuaban los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros. La atención también incluyó el retiro de cilindros de gas LP de una vivienda cercana que presentó afectaciones por la radiación del calor.

Al momento, se reporta totalmente sofacado el fuego. @Bomberos_CDMX realizan trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.



Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX coadyuvó en el retiro de 4 cilindros de gas LP de 30 kg y 2 cilindros de 20 kg, de un inmueble ubicado en 4 Cda.… pic.twitter.com/wsBX8HiQwg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026

Evacúan a 80 personas por incendio en San Francisco Tlaltenco

De acuerdo con la primera publicación oficial, personal operativo de la SGIRPC apoyó en la evacuación de 80 personas durante las labores para atender la quema de desperdicios industriales.

Las fotografías difundidas por la dependencia muestran llamas por encima de una barda, una columna de humo y la intervención de bomberos entre los materiales quemados. Las imágenes acompañaron el reporte sobre el despliegue de los equipos de emergencia en esta zona de Tláhuac.

PUBLICIDAD

Para reforzar el suministro de agua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) habilitó la Garza Tecomitl 2. A su vez, personal de Protección Civil participó en la gestión de pipas destinadas a apoyar las maniobras contra el fuego.

El reporte inicial identificó el material involucrado como desperdicio industrial, pero las publicaciones compartidas no detallaron su composición ni establecieron qué originó el incendio. Por ello, la causa del siniestro permanece sin precisar en la información difundida.

La intervención reportada por las autoridades comprendió tanto el combate de las llamas como el apoyo para desalojar a las personas y abastecer de agua a los equipos que trabajaban en el lugar.

PUBLICIDAD

Retiran seis cilindros de gas LP de una vivienda cercana

En el segundo mensaje, la SGIRPC confirmó que el fuego había sido sofocado por completo. Sin embargo, los Bomberos de la Ciudad de México permanecían en el sitio para realizar trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.

La dependencia también informó que su personal colaboró en el retiro de seis cilindros de gas LP de un inmueble ubicado en 4.ª Cerrada de Piñón. Los recipientes retirados fueron:

Cuatro cilindros de 30 kilogramos .

Dos cilindros de 20 kilogramos.

Según la actualización, en esa vivienda se registraron afectaciones por radiación de calor en los tinacos de agua. Además, las autoridades reportaron la evacuación de 10 personas del inmueble.

La publicación no aclaró si estas 10 personas estaban incluidas en las 80 evacuadas del primer reporte, por lo que ambos datos no permiten establecer un total acumulado de personas desalojadas.

PUBLICIDAD

El mensaje tampoco indicó que los cilindros hubieran explotado ni los señaló como el origen del incendio. Su retiro formó parte de las acciones descritas durante la atención de la emergencia.

Finalmente, el personal operativo dejó recomendaciones en materia de protección civil a los vecinos. Las publicaciones proporcionadas no especificaron el contenido de esas indicaciones ni presentaron un balance económico de los daños.

Explosión en Congreso de la CDMX movilizó a servicios de emergencia

Otro incidente que recientemente requirió la intervención de los cuerpos de emergencia ocurrió el 1 de octubre de 2026 en un inmueble del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en avenida Juárez número 60, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Infobae México, los primeros reportes situaron la explosión en una planta eléctrica. También se mencionó un posible cortocircuito, aunque esa explicación se presentó como preliminar. Al lugar acudieron bomberos, personal de Protección Civil y policías capitalinos.

La atención del incidente ocasionó un corte a la circulación en avenida Juárez desde Balderas, a la altura de Revillagigedo. Las autoridades viales difundieron Artículo 123 y Eje 1 Norte como alternativas durante las labores. La nota consultada señaló que, al momento de su publicación, no había un balance oficial de víctimas y que el alcance de las afectaciones permanecía sujeto a confirmación.

PUBLICIDAD