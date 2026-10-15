México

Invoca fantasmas en CDMX: habrá taller gratuito de ilusiones ópticas en el Centro de la Imagen

Las personas interesadas deberán inscribirse antes del 16 de octubre para participar en esta propuesta nocturna

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro de la Imagen realizará el taller Ilusiones espectrales en el Centro Histórico de Ciudad de México. La actividad propone crear imágenes fantasmales mediante una cámara lúcida y explorar fenómenos ópticos durante la edición de octubre de Noche de Museos.

¡Invoca a los fantasmas!”, señala la invitación difundida por el Centro de la Imagen en redes sociales. El ejercicio está diseñado para realizarse en parejas y tendrá espacio para 10 duplas, es decir, un máximo de 20 asistentes.

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La actividad se llevará a cabo en Plaza de la Ciudadela 2, en el Centro Histórico, cerca de las estaciones Balderas de las líneas 1 y 3 del Metro. El recinto precisa que el taller no es apto para personas con alta sensibilidad a luz parpadeante o intensa.

Ilusiones espectrales propone crear imágenes con una cámara lúcida

La sede será el Centro de la Imagen y el sitio plantea una actividad enfocada en los recursos visuales que permiten alterar la percepción de una figura o un espacio.

Desfile Día de Muertos
Crédito: Cuartoscuro

Las y los participantes trabajarán con una cámara lúcida para producir composiciones que remiten a apariciones, sombras y presencias fantasmales.

Exploraremos fenómenos ópticos y descubriremos cómo crear imágenes fantasmales a través de la cámara lúcida”, explica el recinto en su convocatoria. El taller forma parte de las actividades especiales que se realizan durante Noche de Museos en Ciudad de México.

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La cámara lúcida es un dispositivo óptico que ayuda a superponer la imagen observada con el soporte donde se dibuja.

En el ejercicio anunciado por el Centro de la Imagen, este recurso permitirá construir efectos visuales a partir de la observación, el trazo y las posibilidades de la luz.

El material promocional muestra una figura cubierta con telas blancas y una máscara, dentro de un entorno oscuro. La imagen acompaña el concepto de “Ilusiones espectrales”, que recupera los códigos de las apariciones y los fantasmas en los meses cercanos a Día de Muertos.

Las compras fantasma son transacciones no autorizadas que aparecen en el extracto bancario sin que el titular haya dado su consentimiento- crédito VisualesIA
Las compras fantasma son transacciones no autorizadas que aparecen en el extracto bancario sin que el titular haya dado su consentimiento- crédito VisualesIA

Actividad por parejas”, indica la invitación. Las personas que acudan deberán organizarse en duplas, ya que la dinámica está pensada para desarrollar el proceso creativo entre dos participantes.

La convocatoria no especifica si las y los asistentes deben llevar materiales propios. El cartel señala que el taller estará a cargo del equipo de Acervos, área responsable del resguardo y difusión de los materiales que forman parte de la colección del recinto.

El registro cierra el 16 de octubre y el cupo será de 10 parejas

El taller tendrá una capacidad limitada. El Centro de la Imagen habilitó el correo acervocentroimagen@gmail.com para que las personas interesadas soliciten su registro antes de la fecha límite.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Registro hasta el 16 de octubre en acervocentroimagen@gmail.com”, detalla la información difundida por el museo. La actividad será gratuita y no tendrá costo de recuperación.

El registro anticipado es necesario debido a que solo podrán participar 10 parejas. El Centro de la Imagen informa que el cupo total será de 20 personas, por lo que la disponibilidad depende de la confirmación de cada solicitud recibida por correo.

Cupo: 10 parejas (20 personas)”, precisa el cartel. La sede del taller será el espacio del museo ubicado en la Plaza de la Ciudadela, una zona cultural cercana a bibliotecas, galerías y recintos públicos del Centro Histórico.

La jornada iniciará a las 19:00 horas y concluirá a las 20:30. El horario permite que las y los asistentes recorran otras actividades de Noche de Museos antes o después de la sesión, aunque el Centro de la Imagen no detalló en la convocatoria si habrá programación adicional ese día.

El aviso incluye una recomendación para quienes consideren asistir.

Actividad no apta para personas con alta sensibilidad a la luz parpadeante o intensa”, señala el recinto. La advertencia responde a los fenómenos ópticos que se trabajarán durante el taller.

El Centro de la Imagen se suma a Noche de Museos antes de Día de Muertos

Noche de Museos reúne cada mes actividades nocturnas en recintos culturales de Ciudad de México. El programa permite que museos, galerías y otros espacios públicos extiendan sus horarios o presenten talleres, conciertos, recorridos y funciones para visitantes.

La edición de octubre coincidirá con los días previos a las celebraciones de Día de Muertos. El taller “Ilusiones espectrales” incorpora la imagen de los fantasmas como punto de partida, sin limitarse a la elaboración de objetos decorativos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de la Imagen es un recinto dedicado a la fotografía y a las prácticas visuales. Su participación en la jornada contempla una actividad que vincula la imagen con principios ópticos y ejercicios de dibujo, a través de una propuesta para parejas.

Taller de espectropías”, se lee en la pieza de difusión. El nombre del ejercicio alude a la construcción de imágenes que juegan con la percepción y las apariciones, en sintonía con la temática de la temporada.

Las personas interesadas deberán enviar su solicitud de inscripción antes del 16 de octubre de 2026 al correo acervocentroimagen@gmail.com. El taller se realizará el miércoles 28 de octubre, de 19:00 a 20:30 horas, en Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico de Ciudad de México.

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