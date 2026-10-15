“En memoria de ellos”: familiares de 13 policías asesinados en Aguililla por el CJNG marchan en Morelia

Familiares de los 13 policías asesinados en Aguililla marcharon por las calles del Centro Histórico de Morelia para exigir justicia. Credito:cuartoscuro

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Familiares de los 13 policías estatales asesinados en octubre de 2019, durante una emboscada atribuida a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcharon este miércoles en Morelia, Michoacán, para exigir justicia por las víctimas y reclamar mejores condiciones de seguridad y equipamiento para los agentes que patrullan regiones como Tierra Caliente.

La movilización comenzó alrededor de las 17:00 horas en la fuente de Las Tarascas, en el oriente del Centro Histórico de Morelia. Al recorrido se sumaron viudas, huérfanos, padres y hermanos de los policías asesinados, quienes avanzaron por la Avenida Madero hasta llegar a las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

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En ese lugar, uno de los policías que sobrevivió a la emboscada realizó el pase de lista de sus compañeros. El momento estuvo marcado por el llanto del uniformado, quien recordó que algunos de sus compañeros murieron mientras otros agentes tuvieron que refugiarse ante la falta de armamento y municiones para responder al ataque.

“Estas lágrimas son por unos compañeros que dieron su vida. Lamentablemente me tocó ver cuando estaban tirados y no pudimos hacer nada, y que pudimos ser alguno de nosotros, que pudimos estar ahí”, expresó el agente.

El policía agradeció a los familiares por permitirle dedicar unas palabras a las víctimas y concluyó su mensaje en memoria de sus compañeros: “¡Gracias, en memoria por ellos, y con amor!”.

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Un policía sobreviviente realizó entre lágrimas el pase de lista de sus 13 compañeros asesinados en octubre de 2019. (Foto: JUAN JOSÉ ESTARADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

La emboscada contra los policías en Aguililla

Los 13 agentes de la entonces Policía Michoacán fueron asesinados el 14 de octubre de 2019, cuando se desplazaban a bordo de varias patrullas en las inmediaciones del poblado de El Aguaje, en el municipio de Aguililla.

De acuerdo con la información sobre el ataque, los uniformados fueron emboscados por hombres armados señalados como integrantes del CJNG, quienes utilizaron armas de fuego contra las unidades policiales.

Después de la agresión, los atacantes colocaron narcomensajes en los parabrisas de las patrullas e incendiaron dos de los vehículos. Mientras ocurría el ataque, otros elementos que acompañaban a las víctimas tuvieron que refugiarse en una zona de cerro debido a que no contaban con suficiente armamento y municiones para hacer frente a los agresores.

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El Aguaje, ubicado en el municipio de Aguililla, se encuentra en una región de Michoacán que durante años ha sido escenario de disputas entre organizaciones del crimen organizado por el control territorial y de distintas actividades ilícitas.

La emboscada se convirtió en uno de los ataques más graves contra elementos de seguridad registrados en Michoacán.

La masacre la habrían cometido presuntos miembros del CJNG. Foto: Cuartoscuro

Familiares reclaman justicia y mejores condiciones para los policías

Durante la marcha, los familiares también utilizaron la movilización para exigir que las autoridades mejoren las condiciones en las que trabajan los agentes destinados a las zonas con mayor presencia del crimen organizado.

La petición incluye mayor equipamiento y recursos para los policías que realizan labores de vigilancia en regiones como Tierra Caliente, donde los grupos criminales han mantenido una presencia histórica.

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A siete años de la emboscada, el caso continúa sin personas detenidas por el asesinato de los 13 agentes, de acuerdo con la información proporcionada por los familiares y organizadores de la movilización.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo Sergio Reinel Murillo, Juvenal López Cástolo, José Manuel Cervantes Ponce, Arturo Jonathan Lechuga Guerrero, Éder Paul Negrete Trejo, Maurilio Díaz Guillén, Luis Ángel Carrillo Rojas, Reynaldo Villegas Álvarez, Gabriel Ángeles Catana, Caín de Jesús Nazario, Pedro Cruz Flores, Marco Antonio González Pineda y Luis Gerardo Peralta Pérez.

La marcha concluyó frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, donde los familiares reiteraron su exigencia de justicia y mantuvieron el recuerdo de los 13 policías asesinados en aquella emboscada.

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