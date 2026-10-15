Quién era “Pancho Salcido”, el exlíder ganadero acribillado frente al negocio familiar en Escuinapa

Reportes preliminares señalan que la víctima llegó al negocio acompañado de una menor, quien no resultó herida. Crédito: Redes sociales

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Francisco Alberto Salcido Rivera, conocido como “Pancho Salcido”, murió asesinado a balazos el 14 de octubre frente al negocio de frutas y verduras de su esposa, en el centro de Escuinapa, Sinaloa. El exdirigente de la Asociación Ganadera Local, que encabezó el organismo entre 2018 y 2020, cayó ante su hija menor de edad sin que la Fiscalía de Sinaloa haya determinado el móvil del ataque.

El crimen se sumó a una cadena de homicidios que golpea al municipio desde hace meses y que ya había alcanzado a funcionarios, empleados municipales y mandos de seguridad. La racha de violencia convirtió a Escuinapa en uno de los puntos más críticos del estado durante octubre.

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Quién era Pancho Salcido y qué cargo ocupó en la Asociación Ganadera de Escuinapa

La organización que dirigió agrupa a productores pecuarios de la región y concentra buena parte de la actividad económica ligada al campo en el municipio. El portal Ovaciones precisó que la información pública sobre la trayectoria de Salcido Rivera se concentra en su paso al frente de ese organismo, sin registros adicionales conocidos.

Su gestión como expresidente de la asociación quedó como el dato principal de su biografía pública. Ningún medio local documentó actividad política o empresarial posterior a ese periodo al frente del gremio ganadero.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negocio donde ocurrió el ataque se dedicaba a la venta de frutas y verduras y pertenecía a la esposa del exlíder ganadero. El establecimiento se ubica sobre la calle Severiano Moreno, entre Francisco Pérez y Centenario, a pocos metros de las instalaciones del DIF Municipal y de una guardería.

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Cómo ocurrió el ataque armado frente al negocio familiar en Escuinapa

La agresión se registró alrededor de las 11:00 am, cuando Salcido Rivera llegó al establecimiento a bordo de una camioneta. Los agresores abrieron fuego apenas descendió del vehículo, cuyas puertas delanteras quedaron abiertas tras el ataque.

Una menor de edad, identificada como hija del exlíder ganadero, lo acompañaba al momento del ataque y resultó ilesa, según precisó Ovaciones. El portal añadió que la niña presentó una crisis nerviosa tras presenciar el homicidio de su padre.

Paramédicos revisaron a Salcido Rivera en el lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Una mujer presente en el sitio fue trasladada a una institución médica por una crisis nerviosa, sin que las autoridades detallaran públicamente su identidad.

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Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios de emergencia enfrentaron una demora adicional porque la unidad de Cruz Roja se encontraba fuera de servicio por un traslado médico previo, señaló Noroeste. Minutos después, corporaciones locales acordonaron la zona para permitir la atención del caso.

Elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional llegaron para resguardar el perímetro. Agentes y peritos de la Fiscalía de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La dependencia estatal no había reportado detenciones relacionadas con el homicidio hasta la publicación de esta nota. La carpeta de investigación abierta por el caso permanecía en etapa inicial.

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El ataque contra Salcido Rivera ocurrió apenas tres días después de otro homicidio con alto impacto en el municipio. El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Francisco López Bibriesca, fue asesinado la tarde del domingo 11 de octubre en calles de la cabecera municipal.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Bibriesca realizaba labores de prevención por el acercamiento del huracán Simon y había recorrido horas antes albergues en Teacapán e Isla del Bosque junto al alcalde Víctor Manuel Díaz Simental. El funcionario fue interceptado por hombres armados que le dispararon cuando intentó huir a pie de su vehículo.

En la escena del segundo homicidio quedaron casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El alcalde Díaz Simental declaró que no tenía conocimiento de amenazas previas contra el coordinador, cuyo nombramiento se había formalizado el 3 de agosto.

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La cadena de homicidios en Escuinapa y la crisis de seguridad en Sinaloa

La violencia contra figuras vinculadas al gobierno municipal no se limitó a estos dos casos. Carolina Irasema Beltrán Romero, empleada del Ayuntamiento y maestra de educación especial, fue asesinada el 3 de septiembre cuando salía de su domicilio rumbo al trabajo.

El Ayuntamiento canceló los festejos públicos por el 111 aniversario de la municipalización tras ese homicidio, con el argumento de “causas de fuerza mayor”. La conmemoración quedó reducida a un acto cívico interno con autoridades y el Cabildo.

La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días antes, el 31 de agosto, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal, quien había recibido su nombramiento apenas semanas antes. Otro mando, el subdirector operativo de Seguridad Pública Esteban Gutiérrez Mazariegos, murió el 31 de marzo en una emboscada contra dos unidades oficiales en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla.

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La Fiscalía de Sinaloa investiga los casos de Salcido Rivera, López Bibriesca, Beltrán Romero, Zazueta Páez y Gutiérrez Mazariegos como hechos distintos. Ningún expediente había sido vinculado públicamente con otro al cierre de esta nota.

Medios locales documentaron además el homicidio de un mecánico, un trabajador de un expendio de cerveza y dos mujeres identificadas como Renata, estilista, y Lucero, quien trabajaba en un negocio de comida. Las circunstancias de ambos crímenes contra las mujeres aún deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes, según el canal.

La escalada se produjo apenas días después de que la gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezara las Jornadas de Paz y la Mesa por la Paz y Justicia para las Mujeres. Desde ese encuentro se contabilizaron siete muertes violentas en Escuinapa, entre ellas las de dos mujeres y la del propio coordinador de Protección Civil.

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El diario proyectó que octubre cerraría con 246 muertes violentas en Sinaloa y contabilizó 4,035 desde el 9 de septiembre de 2024, con un promedio de 5.3 homicidios dolosos diarios en la entidad. En el caso específico de Escuinapa, se registró más de 16 feminicidios desde junio, seis de ellos ocurridos solo en septiembre.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el Paso" bloquea una calle oscura en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte Noroeste ubicó en 121 los feminicidios acumulados en Sinaloa durante 2026. El canal aclaró que esa cifra corresponde a un conteo periodístico distinto de los registros oficiales, cuya clasificación y fecha de corte pueden variar.

En paralelo a los homicidios en Escuinapa, autoridades federales reportaron la detención de José Luis “N”, alias “Wicho”, en la sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán. La captura ocurrió el 13 de octubre, durante un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Las autoridades identificaron a “Wicho” como presunto operador financiero y logístico de la organización delictiva Los Rugrats, afín a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada dentro del Cártel del Pacífico. Asimismo, se añadió que el detenido es requerido por el Distrito Central de California, en Estados Unidos, por una acusación relacionada con posesión de cocaína con fines de distribución.

Durante el operativo se aseguraron armas, droga, dinero en efectivo y un vehículo, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. El organismo federal continúa las investigaciones para determinar la situación jurídica del detenido.

El homicidio de Pancho Salcido se produjo así en medio de una de las rachas de violencia más intensas que ha enfrentado Escuinapa en el año. La Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones de los distintos casos sin que, hasta el momento, exista un responsable identificado públicamente por la muerte del exlíder ganadero.