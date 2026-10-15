Gobierno de Morelos presentará plan de seguridad a Sheinbaum para combatir al narco tras el caso del “Güero Gym”

CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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El gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, presentará un plan de seguridad ante el Gabinete de Seguridad federal en Palacio Nacional, luego de que el grupo criminal Pueblos Unidos secuestrara a tres agentes para exigir la liberación de José David “N”, alias “el Güero Gym”.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la reunión para este jueves con la gobernadora morelense, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la justificación del fiscal estatal, quien argumentó que la excarcelación del detenido respondió al estado de derecho.

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El gobierno de Morelos definirá con la Federación el refuerzo policial en 36 municipios

En conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum informó que Morelos cuenta con alrededor de mil policías estatales para 36 municipios. No obstante consideró que esa cifra resulta insuficiente frente a la magnitud del crimen organizado en la entidad.

La presidenta explicó que se trabajará con González Saravia para definir el tamaño necesario de la corporación estatal, por lo que el plan contemplará también el fortalecimiento de las policías municipales, además del refuerzo de la Guardia Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum encargó la elaboración del esquema a Marcela Figueroa, responsable del secretariado de seguridad. El plan deberá detallar los recursos necesarios y la forma en que Morelos y el Gobierno federal aportarán cada uno.

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La presidenta fijó un plazo de un mes para que le presenten el proyecto completo. En ese documento se definirán la Fiscalía, la policía estatal, el apoyo federal y los mecanismos de cercanía con la población.

Sheinbaum adelantó que se integrará un equipo especial para identificar a los generadores de violencia vinculados con la delincuencia organizada en la entidad. Ese grupo trabajará de forma coordinada entre el Gobierno de México y las autoridades morelenses.

Esta nueva estrategia busca reforzar la seguridad estatal con un esquema similar al aplicado previamente en otros estados del país. A diferencia del Plan Michoacán, que incluyó un componente social amplio por los problemas en actividades productivas, el esquema para Morelos se concentrará principalmente en el fortalecimiento de la seguridad.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

El Plan Cuautla ya opera con 1.700 elementos y combate la extorsión

Desde hace meses opera en Cuautla un programa especial derivado de la detención del entonces presidente municipal. El esquema atiende distintos delitos y a la vez busca generar cercanía con la población afectada.

De acuerdo con la mandataria, el comandante de la Guardia Nacional en Morelos participa de tiempo completo en ese operativo. José Luis Rodríguez encabeza la atención permanente del plan junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

El esquema, conocido como Plan Cuautla, mantiene desplegados a mil 708 elementos de corporaciones estatales y federales. El operativo prioriza la erradicación de delitos de alto impacto como la extorsión en la región oriente del estado.

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El robo y la extorsión son los delitos que más se registran en Morelos, de acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum. El programa en Cuautla incluyó esquemas de denuncia en espacios seguros para las víctimas de extorsión.

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la Conferencia del Pueblo en tema del programa Sembrando Vida en Palacio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Esa estrategia ha derivado en numerosas detenciones y en protección para quienes denuncian, según la presidenta. El objetivo del Gobierno federal es replicar ese modelo en otros municipios de Morelos y del país.

Sheinbaum reconoció que los homicidios han disminuido en la entidad desde que asumió el actual secretario de Seguridad estatal. La mandataria atribuyó parte de esa baja al cambio reciente en la titularidad de esa dependencia.

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La gobernadora González Saravia defendió por su parte una reducción de 51% en homicidios dolosos y de 20% en extorsión durante el último año. También reportó un incremento de 300% en los cateos realizados en el estado.

El 14 de octubre, tras los episodios recientes de violencia, Sheinbaum anunció un nuevo refuerzo de seguridad para Cuautla con fuerzas federales y estatales. La decisión se tomó después de que fueron incendiadas seis unidades de transporte público el martes anterior en esa ciudad.

Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.

Ese ataque provocó la suspensión del servicio de transporte y de clases en la zona. El episodio incrementó la presión sobre el Plan Cuautla, cuyo desempeño enfrenta cuestionamientos por la persistencia de la extorsión en la región.

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El Güero Gym fue detenido sin orden de aprehensión y canjeado por tres agentes

La detención de José David “N” ocurrió el lunes 12 de octubre alrededor de las 14:50 horas en el municipio de Totolapan. Elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y de la Secretaría de Seguridad estatal lo capturaron durante una diligencia para entregar un inmueble asegurado.

Las autoridades identificaron a José David “N” como un presunto generador de violencia con influencia en la región oriente del estado. El hombre fue detenido por posesión simple de narcóticos, delito que no ameritaba prisión preventiva oficiosa según la Fiscalía.

Al momento de su arresto, el detenido no tenía una orden de aprehensión vigente en su contra. Ese dato fue señalado por el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, como parte de la justificación legal para su posterior liberación.

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Un hombre permanece esposado con las manos sujetas por detrás de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras conocerse la captura, integrantes de Pueblos Unidos reaccionaron con bloqueos carreteros y disparos en Totolapan y en las localidades vecinas de Tlayacapan y Atlatlahucan. Entre las 15:30 y las 16:00 horas, miembros del grupo criminal retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente que realizaban labores de investigación en la zona.

Los agresores exigieron la entrega del detenido a cambio de la libertad de los tres agentes. Uno de los retenidos resultó herido por arma de fuego y permaneció hospitalizado en condición estable.

La Fiscalía de Morelos activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las víctimas. Alrededor de las 19:35 horas del lunes, los tres colaboradores fueron liberados después de que las autoridades entregaran a José David “N”.

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En los hechos murieron cuatro integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal: Noé Sandoval Velázquez, Edmundo Castro García, Antonio Bautista Castillo y José Antonio Gómez. La Fiscalía informó que investiga a al menos diez personas por secuestro agravado, entre ellas el propio José David “N”.

Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal Blumenkron Escobar sostuvo que la liberación respondió a una determinación institucional en estricto apego a derecho. El funcionario agregó que los hechos en Totolapan no pueden reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que la liberación se realizó para evitar una confrontación mayor con la población civil presente en las calles. García Harfuch aseguró además que las investigaciones continuarán y que el detenido será capturado nuevamente.

Claudia Sheinbaum evade comentar sobre el estado de derecho del ‘Güero Gym’

En su conferencia matutina, se le preguntó a Sheinbaum su opinión sobre la declaración del fiscal de Morelos de que la liberación del Güero Gym se dio en apego al estado de derecho. “No quiero entrar en polémica”, respondió la mandataria.

La presidenta añadió que cada autoridad debe hacer su trabajo. “Lo importante es la protección de la ciudadanía”, señaló Sheinbaum ante la pregunta sobre el caso.

Claudia Sheinbaum exhorta a manifestantes a evitar la violencia y pide investigar la represión denunciada durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. (Presidencia )

Un día antes, Sheinbaum había defendido en términos similares la decisión de liberar al detenido. La mandataria afirmó entonces que, “cuando hay vidas de por medio, se toma la decisión de salvar vidas”, aunque aclaró que se realizará un nuevo operativo para capturarlo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, llamó a los alcaldes de la región oriente a asumir su responsabilidad en materia de seguridad. El legislador sostuvo que la pacificación requiere la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno.

La diputada Ruth Rodríguez López, de Nueva Alianza, pidió a los ayuntamientos de Morelos reforzar la vigilancia y la protección en escuelas tras los hechos de Totolapan. La legisladora planteó mejorar la coordinación entre autoridades para garantizar la seguridad de las familias.

La reunión entre González Saravia y el Gabinete de Seguridad federal buscará, según lo expuesto por Sheinbaum, definir nuevas acciones para reforzar el orden público en los municipios con mayor incidencia delictiva. El encuentro contará con la participación de integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.