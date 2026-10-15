México

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Con estas herramientas el gobierno estatal prevé atender zonas difícil acceso y vigilar carreteras

Seguridad en Puebla
Foto: Gobierno de Puebla
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Con el objetivo de combatir al crimen organizado y reducir la comisión de delitos, el gobierno de Puebla incorporó nueva tecnología aérea para ampliar la vigilancia en carreteras y lograr monitorear zonas de difícil acceso a través de drones con visión nocturna, cámaras térmicas y un helicóptero.

En conferencia de prensa realizada este miércoles, Alejandro Armenta Mier, gobernador del estado, señaló que la implementación esta tecnología se debe a la distribución de la población, ya que es fundamental contar con herramientas que les permitan atender zonas de difícil acceso y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

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Con esto se incorporó un helicóptero Leonardo 2020 y drones de largo alcance equipados con sensores térmicos, cámaras de visión diurna y nocturna para reforzar la vigilancia carretera y el combate a la delincuencia. El nuevo equipo permitirá monitoreo en tiempo real, operaciones en zonas de difícil acceso y una respuesta más rápida ante emergencias.

Con cámaras térmicas y hasta 13 horas de vuelo: así es la nueva tecnología

Drones y helicóptero en Puebla
Foto: Gobierno de Puebla

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que el helicóptero Leonardo 2020 alcanza una velocidad máxima de 284 kilómetros por hora y se destinará a labores de vigilancia aérea, prevención del delito y combate de incendios forestales.

El funcionario añadió que se trata de dos drones de largo alcance los que reforzarán la vigilancia en carreteras y en la autopista 150D, donde ya operan 106 cámaras de videovigilancia y 30 Puntos de Monitoreo Inteligente. Asimismo, anunció que próximamente se incorporará una tercera aeronave no tripulada con autonomía de vuelo de hasta 13 horas y transmisión en tiempo real.

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El supervisor operativo del 911, el teniente Gabino Viche Ríos, detalló que uno de los drones cuenta con una autonomía de 3 horas y media, una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y una capacidad de vuelo de hasta 4 mil 500 metros sobre el nivel medio del mar. El equipo incorpora sensor térmico y cámaras diurnas y nocturnas, lo que permite operar en distintas condiciones de visibilidad.

Nueva tecnología en Puebla - seguridad
Foto: Gobierno de Puebla

Viche Ríos precisó que, al ubicarse en puntos estratégicos, los drones podrán despegar en aproximadamente cinco minutos para apoyar la atención de emergencias.

Transmisión en tiempo real y centro de mando

El teniente explicó que las imágenes captadas por los drones se transmitirán en tiempo real al centro de mando y al C5, donde personal especializado analizará la información para generar productos de inteligencia y facilitar decisiones operativas oportunas.

Esta tecnología complementará los sistemas terrestres de videovigilancia ya existentes y permitirá coordinar las acciones de las corporaciones en campo.

Seguridad Puebla
Foto: Gobierno de Puebla

De manera reciente se han registrado hechos violentos en la autopista 150D, uno de los puntos que los drones y el helicóptero deberán vigilar con su integración al grupo de seguridad del estado.

El pasado 13 de octubre, un camión que transportaba 250 sillas de ruedas especiales fue interceptado sobre la autopista, en el tramo Acatzingo-Ciudad Mendoza, poco antes de llegar a la plaza de cobro 027 de Esperanza. El cargamento estaba destinado a 220 niños y adolescentes con discapacidad en Orizaba, Veracruz, por parte del Club Rotario del Valle Orizaba.

El operador de la unidad fue localizado horas después sin reportar lesiones, pero el tractocamión y las sillas de ruedas continúan no fueron recuperados.

Policía Puebla, portada
(Foto: SSC Puebla)

La noche del día anterior, se reportó que un grupo de hombres armados, a bordo de una patrulla clonada de la Guardia Nacional, interceptaron un tractocamión Kenworth cargado con motocicletas nuevas en el tramo Amozoc-Acatzingo.

Los sujetos marcaron el alto a la unidad, que circulaba con dirección a Veracruz, y la despojaron con violencia. El conductor fue abandonado en la autopista; los delincuentes huyeron con el tractocamión y la carga con rumbo desconocido.

Idamis Pastor Betancourt, fiscal de Puebla, reportó en días pasados la reducción de 28.7% en robo a transporte y 14.7% en robo de vehículo en el comparativo de enero a septiembre de este año con el mismo periodo de 2025.

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