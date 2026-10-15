La conductora mexicana Galilea Montijo camina por Times Square en Nueva York junto a Isaac Moreno

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Galilea Montijo no asistió al Upfront 2027 de TelevisaUnivision, realizado la noche del pasado miércoles 14 de octubre en Televisa San Ángel, mientras disfrutaba unos días de vacaciones en Nueva York, Estados Unidos, con el modelo español Isaac Moreno.

La ausencia de la conductora de Hoy y La Casa de los Famosos México generó comentarios en redes sociales, debido a que el encuentro encabezado por Emilio Azcárraga Jean reúne al talento de la empresa y a anunciantes para presentar los contenidos que buscarán patrocinio durante el siguiente año.

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La conductora compartió fotografías y videos de su viaje con Moreno desde Nueva York. Las publicaciones circularon durante las horas posteriores a la presentación de TelevisaUnivision, cuando usuarios comenzaron a cuestionar por qué Montijo no figuró entre los invitados al evento.

La ausencia ocurre a dos meses de que concluya su contrato de exclusividad con la empresa. La propia presentadora ha dicho que su acuerdo laboral termina en diciembre de 2026, aunque no ha confirmado si renovará ni cuáles serían las condiciones de una posible negociación.

Emilio Azcárraga Jean presenta la programación de TelevisaUnivision para 2027

Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa (Rs)

El Upfront 2027, titulado “Trascender”, reunió a empresarios, agencias, patrocinadores, directivos y figuras de la televisión en las instalaciones de Televisa San Ángel. La empresa utilizó la noche para informar sobre sus resultados de 2026 y adelantar sus apuestas en televisión abierta, streaming, deportes y contenidos digitales.

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La compañía prepara nuevos formatos de entretenimiento, producciones originales y alternativas comerciales para las marcas durante el próximo año.

El evento incluyó presentaciones de Daniela Romo, Flans, Fonseca, Luis Fonsi, María José, Napoleón, Pandora, Río Roma y Yuri. La cartelera generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios compararon esta edición con fiestas previas que contaron con actuaciones de artistas como Katy Perry, Bruno Mars y Shakira.

La empresa no ha informado sobre un recorte presupuestal en su reunión anual. Las versiones sobre un supuesto ajuste surgieron entre usuarios que contrastaron la selección de intérpretes de este año con las figuras internacionales que participaron en otras ediciones.

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La programación anunciada contempla 10 telenovelas, el regreso de La Casa de los Famosos México, nuevas temporadas de realities y una mayor oferta en ViX. También incluye transmisiones deportivas de la NFL, Fórmula 1, Liga MX, partidos de la Selección Mexicana y la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

TelevisaUnivision reportó que La Casa de los Famosos México alcanzó 15.1 millones de personas durante su final televisada y acumuló más de 178.9 millones de votos.

Galilea Montijo mantiene vigente su contrato hasta diciembre de 2026

La falta de Galilea Montijo en el Upfront provocó especulaciones sobre su vínculo con la televisora. Parte de los comentarios sostiene que su ausencia podría estar relacionada con la próxima conclusión de su contrato de exclusividad, aunque no existe una confirmación de que la empresa o la conductora hayan terminado su relación laboral.

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Montijo ha explicado que los contratos de exclusividad en televisión ya no se extienden durante 10 o 15 años, como ocurría en otras etapas de la industria. La conductora sostiene que los acuerdos actuales suelen establecerse por periodos de uno o dos años.

Galilea Montijo mantiene vigente su contrato hasta diciembre de 2026 (netas divinas)

La presentadora mantiene una participación constante en Hoy y en La Casa de los Famosos México, reality que TelevisaUnivision confirmó para una quinta temporada en 2027. Hasta ahora, no ha anunciado una salida de la empresa ni un eventual cambio a otra televisora.

Las especulaciones incluyen versiones sobre una posible llegada a TV Azteca, Telemundo o Univision. Ninguna de esas posibilidades ha sido confirmada por Montijo ni por alguna de las compañías mencionadas.

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Wendy Guevara también explica su ausencia en el Upfront 2027

La ausencia de Wendy Guevara también alimentó comentarios entre seguidores de La Casa de los Famosos México. Durante una transmisión en vivo, la ganadora de la primera temporada del reality reconoció que recibió una invitación para el evento.

Guevara explicó que optó por permanecer en León, Guanajuato, para descansar antes de retomar compromisos profesionales previstos para noviembre. Su decisión coincidió con la discusión digital surgida tras la final de la cuarta edición del programa.

Karina Torres, quien terminó en tercer lugar del reality, tampoco asistió al encuentro. Su caso fue vinculado por algunos usuarios con las críticas de Paola Suárez, quien acusó a la producción de presuntas irregularidades tras el resultado de la competencia.

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El señalamiento no ha derivado en una postura pública de TelevisaUnivision sobre un supuesto distanciamiento con Karina Torres o Wendy Guevara. En la fiesta estuvieron Ese Pérez, Massad, Yahir, Ernesto Laguardia, Aldo Rendón y Mariana Ochoa, entre otros participantes de la cuarta edición.

Mientras Wendy Guevara explicó que su decisión respondió a un descanso previo a sus compromisos, Galilea Montijo mostró desde Nueva York que estaba de vacaciones con Isaac Moreno. La conductora no ha emitido un mensaje público para explicar su ausencia en el evento del miércoles 14 de octubre.