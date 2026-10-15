U2 regresa a CDMX con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros: fechas, preventa y venta general de boletos

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U2 confirma su regreso a la Ciudad de México con The Greatest Show On Earth World Tour, una gira que llevará a la banda irlandesa de nuevo ante el público mexicano. El anuncio incluye dos presentaciones y la participación de Beck como invitado especial.

La agrupación encabezada por Bono suma a la capital mexicana a su calendario de 2027. La venta de boletos tendrá una etapa de preventa para tarjetahabientes Banamex antes de la apertura para el público general.

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El anuncio fue difundido por Ocesa a través de sus redes sociales. La promotora señala que el tour se presenta bajo el nombre The Greatest Show On Earth World Tour 2027.

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La llegada de U2 a México marca una nueva fecha de gran formato en el calendario de conciertos de la Ciudad de México. La banda actuará junto a Beck, músico estadounidense que aparece acreditado como invitado especial en el cartel oficial.

U2 se presenta dos noches en el Estadio GNP Seguros

U2 se presenta en la Ciudad de México los días 23 y 26 de febrero de 2027. Los conciertos se realizan en el Estadio GNP Seguros, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

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Las dos fechas forman parte de The Greatest Show On Earth World Tour. Ocesa no detalla en la publicación si habrá cambios en el montaje entre una noche y otra, ni informa sobre el repertorio que interpretará la banda.

El cartel compartido por la promotora muestra el nombre de la gira y confirma a Beck como acto invitado.

Los irlandeses ha mostrado gran interés en la cultura mexicana. (Captura de video)

La presencia de Beck abre la jornada de conciertos con un artista que cuenta con una carrera propia y que ha colaborado con distintos músicos a lo largo de las últimas décadas. El anuncio no precisa el horario de su participación ni la duración de su presentación.

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Los seguidores de U2 tendrán dos opciones para asistir a la gira en la capital. La información publicada hasta ahora no contempla una tercera fecha en la Ciudad de México ni presentaciones en otras ciudades del país.

La preventa Banamex inicia el 21 de octubre

La preventa Banamex para los conciertos de U2 inicia el 21 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 horas. El anuncio indica que esta etapa tendrá opciones de pago de 3 y 6 meses sin intereses.

La venta general comienza el 23 de octubre de 2026. La promotora invita a conseguir los boletos mediante Ticketmaster México, aunque el anuncio no informa el horario de arranque de esta fase.

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La publicación tampoco revela los precios, las zonas disponibles ni la distribución del recinto para las dos presentaciones.

Quienes busquen boletos deberán considerar que la preventa y la venta general ocurren en fechas distintas. La primera estará destinada a clientes Banamex, mientras que el público podrá comprar entradas dos días después.

(Instagram)

Ocesa confirma a Beck como invitado especial de la gira

Beck aparece como invitado especial en las dos fechas anunciadas para la Ciudad de México. El músico acompañará a U2 durante las presentaciones del 23 y 26 de febrero de 2027.

La publicación promocional no adelanta si Beck compartirá escenario con Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Tampoco confirma colaboraciones entre los artistas durante el show.

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El anuncio concentra la información inicial sobre la gira: las fechas, el recinto, la preventa y la venta general. Ocesa mantiene pendiente la difusión de precios, mapa de zonas, horarios y requisitos de compra.