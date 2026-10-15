Defensa debe responder a la petición judicial sobre desapariciones de la guerra sucia, pide Sheinbaum

Sheinbaum reconoció el trabajo hecho por la FGR, la Secretaría de Gobernación y la subsecretaría de Derechos Humanos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, el trabajo que ha hecho la Secretaría de Gobernación con la subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al tema de desaparecidos en México durante el periodo de la llamada Guerra Sucia.

Sheinbaum dijo que se ha reunido unas cuatro veces con el colectivo Eureka, mismo del que fue parte Rosario Ibarra de Piedra, madre de Rosario Piedra Ibarra, actual Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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“La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un documento muy completo de ese periodo lamentable de la historia de México, donde se utilizaba la desaparición forzada contra personas que pensaban distinto, o que incluso habían optado por la guerrilla, pero que en todo caso su tratamiento no debería de haber sido nunca la desaparición, sino, si habían cometido un delito, proceder dentro de la ley”, señaló la mandataria.

Sheinbaum dijo que se trabajaba en ello, que la Secretaría de la Defensa Nacional debía responder ante la petición del juez, y con los colectivos de desaparecidos de esa época, particularmente Eureka, se trabajaba en tres sentidos:

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El reconocimiento del Estado Mexicano , que no se ha reconocido, de la desaparición forzada de aquella época, ordenada desde las más altas esferas del poder.

Verdad y justicia

Saber el paradero de los desaparecidos y saber qué ocurrió con esos jóvenes.

“Se está trabajando en los tres sentidos para poder, pronto, generar todas las condiciones. Ernestina Godoy puso un fiscal, a Raúl Jiménez, un nuevo fiscal, en esa Fiscalía, que es un hombre con mucha sensibilidad social, política, que ha sido un luchador social, para poder atender esta Fiscalía particular de víctimas de desaparición de la guerra sucia, y Arturo Medina ha estado trabajando con ellos, en las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, expuso Sheinbaum.

Alicia de los Ríos fue una de las desaparecidas durante la época conocida como Guerra Sucia. (Foto: centroprodh.org.mx)

Esta declaración la realizó Sheinbaum luego de que una periodista le señalara que el pasado mes de agosto un juez le había ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información sobre qué pasó con Alicia de los Ríos, entre otros, que es una de las jóvenes desaparecidas en 1978 que pertenecía a Liga Comunista 23 de Septiembre, en la época de la llamada Guerra Sucia.

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La periodista pidió a Sheinbaum que como Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas le ordenara a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la lista de esas personas, que señalan algunos, fueron 144, sin embargo, hay quienes dicen que pueden ser hasta mil 500, que en esos años de la Guerra Sucia se hizo una estrategia de desaparición, los llamados Vuelos de la Muerte, que consistían en tirar a líderes opositores al mar.

La periodista recordó que Alicia de los Ríos tenía muchos años buscando a su mamá y ha llevado a todas las vertientes jurídicas por saber qué ha pasado.

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“Estos vuelos están documentados, hay documentos en la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del año 2000 que se empezaron a sacar a la luz muchos de esos archivos, lo que se pagó a esas tripulaciones, que trabajaban de noche, incluso quiénes las integraban”, señaló la periodista.

PJF determina que la Defensa ha sido omisa en entregar expedientes militares de la Guerra Sucia

Cabe destacar que el pasado mes de agosto, el Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares de la llamada Guerra Sucia, y reconoció que para dar debido cumplimiento a esta obligación se requiere la creación de una Comisión imparcial de transparencia de archivos.

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El PJF determinó que la Defensa ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares de la llamada Guerra Sucia. (Google Maps)

El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, en sesión el pasado 6 de agosto, el amparo en revisión 43/2025, relacionado con los archivos de la llamada Guerra Sucia que permanecen en secreto en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por mayoría de dos votos, de las magistradas Sandra Janet Hernández Chavez y Ana María Ibarra Olguín, se concedió el amparo de la justicia a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, del mismo nombre, desaparecida desde 1978.