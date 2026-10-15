Buscan a desaparecidos en Panteón de Dolores: es la tercera fase de obras de la Fiscalía de CDMX

Es la tercera fase donde los peritos fueron a buscar restos de personas no identificadas plenamente Foto: Fiscalía CDMX

Guardar

La Fiscalía CDMX inició el 13 de octubre la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, con trabajos en la fosa 26 para recuperar restos de personas inhumadas sin identificación, establecer su identidad mediante análisis forenses y, cuando correspondiera, restituirlas de manera digna a sus familias.

La intervención se concentró en el nivel 13 de inhumación de la fosa 26, línea 2 Bis. Las labores se programaron del 13 al 17 y del 20 al 23 de octubre, con la participación de instituciones del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Los elementos óseos recuperados durante las jornadas serían trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México para su análisis. El plan contempló el cruce de información documental y registros de identificación para formular y corroborar hipótesis sobre la identidad de las personas fallecidas.

La tercera etapa dio continuidad a las intervenciones de arqueología forense realizadas en noviembre de 2025 y marzo de 2026 en la misma fosa. En las dos primeras fases se recuperaron 45 individuos; de ellos, 12 fueron plenamente identificados y 25 contaban con hipótesis de identidad que seguían en proceso de corroboración.

PUBLICIDAD

Es la tercera fase de búsqueda por parte de los peritos para identificar plenamente a las personas inhumadas en este importante panteón de la Ciudad de México Foto: Fiscalía CDMX

La fosa 26 incorporó poleas y andamios para evitar daños a los restos

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México colaboró en el diseño e instalación de un sistema de poleas y andamios adaptado a las características de la fosa 26. El mecanismo permitió que el personal pericial descendiera para recuperar los restos sin colocarse directamente sobre las capas de tierra donde permanecían individuos aún no exhumados.

Con ese sistema, las instituciones buscaron evitar la compactación del terreno y reducir el riesgo de fragmentación de elementos óseos. La jornada de apertura fue encabezada por familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda; después, personal especializado comenzó la preparación y el retiro controlado de tierra.

PUBLICIDAD

Por parte de la Fiscalía CDMX, participaron agentes del Ministerio Público, personal pericial y elementos de la Policía de Investigación. También intervinieron especialistas en antropología de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y personal pericial del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

La cifra de desaparecidos en México se estimaba en más de 135 mil desaparecidos en el país Foto: Fiscalía CDMX

La operación incluyó a personal de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la alcaldía Miguel Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participaron mediante labores de observación y acompañamiento.

PUBLICIDAD

Cuatro familias siguieron las hipótesis de identidad vinculadas con la fosa

Durante la primera jornada estuvieron presentes el comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete; el titular del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz; la coordinadora del Plan de Recuperaciones Controladas, Zacnité Minor Garduño, y la subdirectora de la Coordinación General de Implementación de la Fiscalía CDMX, Brenda Reyes.

La participación de familiares fue uno de los componentes del plan. Cuatro familias vinculadas con hipótesis de identidad de personas que podrían encontrarse en la fosa habían seguido las intervenciones previas y recibieron información sobre los avances de los trabajos.

Utilizaron andamios, palas y cribados (especie de colador de metal con bordes de madera para separar los fragmentos de arena fina de posibles restos humanos) Foto: Fiscalía CDMX

Familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y personas expertas independientes acompañaron las jornadas como observadores. Además, la Brigada de Cuidados brindó acompañamiento psicosocial con personal de la Fiscalía CDMX, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Como parte de ese acompañamiento, se realizaron talleres y ejercicios de memoria dedicados a las personas desaparecidas. El Plan de Recuperaciones Controladas formó parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.