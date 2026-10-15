México

Inicia la Semana de Educación Financiera en CDMX: consejos y exposiciones para evitar fraudes y mejorar tu economía

La Semana Nacional de Educación Financiera abre sus puertas de 9:00 am a 5:00 pm en el Monumento a la Revolución e incluye actividades sobre ahorro, retiro, crédito y prevención de fraudes digitales

Personas en ropa formal conversan junto a carpas blancas con gráficos impresos en una plaza frente a un monumento de piedra.
La sede central reunirá, del 15 al 18 de octubre, charlas, talleres, exposiciones interactivas y actividades de prevención de fraudes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio inicio este 15 de octubre a la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2026, en su edición número 19. El evento se desarrolla en la Explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, con entrada gratuita para todo el público.

La sede central reunirá, del 15 al 18 de octubre, charlas, talleres, exposiciones interactivas y actividades de prevención de fraudes digitales. El lema de este año es “¿Qué película financiera te cuentas?”, una invitación a revisar la relación personal de cada quien con el dinero: si gasta de forma impulsiva, si pospone el ahorro o si se prepara para imprevistos y el retiro.

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Semana de Educación Financiera/Banco del Bienestar

Fechas, sede y alcance del evento

La SNEF 2026 funciona de 9:00 am a 5:00 pm los cuatro días, en la Explanada del Monumento a la Revolución. La edición de este año contempla la participación de más de 75 instituciones, 102 stands o espacios de atención y 229 conferencias en la sede central.

¿Qué es la Semana Nacional de Educación Financiera y cuándo se realiza en 2026? Es el evento anual más importante de educación financiera en México, organizado por Condusef, que se lleva a cabo del 15 al 18 de octubre en el Monumento a la Revolución, con acceso gratuito, charlas, talleres y exposiciones orientadas a prevenir fraudes y fortalecer el manejo del dinero de la población.

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Para quienes no puedan acudir de manera presencial, la organización habilitó una plataforma virtual disponible desde el 15 de octubre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, con más de 24 participantes y contenidos multimedia accesibles desde cualquier parte del país.

El programa también contempla una segunda fase: las Conferencias de Educación Financiera en Instituciones Educativas (CEFIE), que se realizarán del 19 al 23 de octubre en escuelas y universidades, tanto de forma presencial como en línea, dirigidas a estudiantes de distintos niveles.

Cartel con la frase Semana Nacional de Educación Financiera 2026, tres personajes animados al centro y logotipos institucionales abajo
Un cartel oficial anuncia la Semana Nacional de Educación Financiera 2026 en México con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Hacienda/Gob de México)

La advertencia de Condusef sobre fraudes digitales

Uno de los ejes centrales de esta edición es la prevención del fraude financiero en entornos digitales. Óscar Rosado Jiménez, presidente de Condusef, señaló que el crecimiento de las plataformas digitales, los neobancos y las empresas de tecnología financiera ha elevado el riesgo de fraude para los usuarios.

Rosado Jiménez subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz frente a lo que calificó como un cambio irreversible en el sector financiero. El funcionario advirtió sobre las tácticas de ingeniería social utilizadas por delincuentes, quienes buscan generar miedo y ansiedad en los usuarios para obtener información confidencial.

“La clave es la prevención, simple y sencillamente tener claridad de que el mundo se convirtió en un tema digital, sobre todo en lo financiero y en la adquisición de productos y servicios”, afirmó el presidente de Condusef.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que, ante la detección de movimientos inusuales o problemas con sus cuentas, se acerque a la institución para recibir orientación directa.

Un hombre con traje y corbata está sentado en un escritorio con un ordenador portátil, documentos, una lámpara y un fajo de billetes.
El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que, ante la detección de movimientos inusuales o problemas con sus cuentas, se acerque a la institución para recibir orientación directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charlas en el Foro Cinema BBVA

Uno de los espacios centrales de la agenda presencial es el Foro Cinema BBVA, con sesiones gratuitas sobre seguridad digital, pensiones, decisiones de consumo, finanzas emocionales, independencia económica e impuestos.

El jueves 15, a las 11:00 am, Evelyn Hernández, experta en ciberseguridad y OSINT, abrió el ciclo con la charla “¿Quién sabe más de ti: tus amigos o internet?”. Ese mismo día, a las 2:00 pm, Marilú Castañeda y Rosa Imelda Meraz, de Pensiones BBVA, presentaron “Tu futuro está en tus manos y cada moneda cuenta”, enfocada en el ahorro para el retiro.

El viernes 16, Cinthia Bedolla, de Educación Financiera BBVA, impartió a las 11:00 am la charla “Sueña alto, sueña (decide) libre: lo que nadie me dijo sobre el dinero”. A las 2:00 pm, Ricardo Cabrera abordó “¿Por qué compramos cosas innecesarias para impresionar?”.

Para el sábado 17, la agenda incluye a Andrea Pérez, quien a las 11:00 am hablará sobre “Adulto independiente: el verdadero precio de salir de casa”, y nuevamente a Cabrera, a la 1:00 pm, con “No necesitas ganar más dinero, necesitas entender tus emociones”. El domingo 18, a las 12:00 pm, Andrea Guzmán cerrará el ciclo con “¿Y si no soy godín? Finanzas e impuestos”, dirigida a trabajadores por cuenta propia.

Talleres sobre ahorro, crédito y finanzas para jóvenes

El operador debe enviar el Código Único Numérico al correo del usuario para acreditar la radicación y permitir el seguimiento del pedido - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El primero, enfocado en ahorro y retiro, aborda la regla 50/30/20, el establecimiento de metas de ahorro, calculadoras financieras, herramientas de inteligencia artificial para planear la jubilación y las aportaciones voluntarias a la Afore. VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los talleres gratuitos de la SNEF 2026 permiten resolver dudas en tiempo real e incluyen dinámicas lúdicas. Se organizan en tres bloques temáticos.

El primero, enfocado en ahorro y retiro, aborda la regla 50/30/20, el establecimiento de metas de ahorro, calculadoras financieras, herramientas de inteligencia artificial para planear la jubilación y las aportaciones voluntarias a la Afore.

El segundo bloque, sobre deuda sana, trata el historial crediticio, el uso de la primera tarjeta de crédito, los créditos de nómina, los requisitos del crédito hipotecario y los beneficios de las tarjetas. La meta de este eje es que los asistentes distingan entre un crédito manejable y un endeudamiento que compromete la estabilidad.

El tercer bloque está dedicado a finanzas para jóvenes, con temas como los gastos hormiga, el impacto de las redes sociales en el consumo, el manejo de la primera tarjeta de débito y la creación de metas financieras. También se ofrecen recomendaciones para proteger datos personales y prevenir fraudes digitales.

Exposiciones interactivas del MIDE y Profuturo

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) participa en la SNEF 2026 con una propuesta que invita a explorar el “multiverso” de las decisiones financieras, en colaboración con Profuturo, aliado estratégico del evento en materia de educación financiera.

Bajo el concepto “Camino a tus sueños: una película para tu yo del futuro”, la exposición retoma el lenguaje del cine para reflexionar sobre el ahorro, la planeación financiera y la preparación para el retiro, a través de tres experiencias interactivas.

En Multiversos financieros, tres pantallas muestran distintos desenlaces de una misma historia relacionados con la preparación para el retiro. Una película de tu yo del futuro invita a mirar las distintas etapas de la vida y las decisiones que pueden acercar a cada persona a sus metas. El hilo de la historia, por su parte, plantea que aunque existen situaciones que no se pueden controlar, sí es posible elegir entre distintas herramientas financieras para enfrentarlas.

La propuesta se complementa con un área de talleres y con la posibilidad de jugar de manera presencial Epic Life, videojuego educativo desarrollado por el MIDE en colaboración con Profuturo. A través de un recorrido por distintas etapas de la vida, el videojuego plantea obstáculos y recompensas que permiten reflexionar sobre cómo las decisiones actuales influyen en el futuro financiero.

Un hombre con la mano extendida resguarda una alcancía rosa y monedas sobre un escritorio frente a una mano con un mazo de madera.
Además de las charlas y talleres, la SNEF 2026 cuenta con stands de bancos, aseguradoras e instituciones participantes, con juegos, actividades interactivas y materiales educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stands de instituciones y cartelera por temas

Además de las charlas y talleres, la SNEF 2026 cuenta con stands de bancos, aseguradoras e instituciones participantes, con juegos, actividades interactivas y materiales educativos. En estos espacios, los asistentes pueden conocer herramientas comparativas para evaluar opciones de crédito, ahorro e inversión, así como identificar señales de sobreendeudamiento.

La cartelera general del evento se organiza en cuatro salas temáticas: seguridad financiera, resiliencia financiera, control financiero y libertad financiera. Cada una concentra conferencias y actividades vinculadas a ese eje específico dentro de la programación de los cuatro días.

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