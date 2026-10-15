México

Portazo en concierto de Caifanes de Toluca: más de 120 mil personas desbordaron la Feria Alfeñique 2026

Cientos de seguidores derribaron una valla metálica sobre Isidro Fabela para ingresar al Mercado Juárez; la policía municipal fue superada y se reportaron menores extraviados entre la multitud

Cinco músicos posan al frente mientras al fondo se observan una multitud en un concierto nocturno y agentes de policía junto a una valla.
Integrantes de la banda mexicana Caifanes posan en primer plano junto a escenas de un concierto multitudinario y un despliegue de seguridad. (Composición: Captura de pantalla /Imagen Ilustrativa Infobae)
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El recital gratuito que ofreció Caifanes para abrir la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 terminó con un portazo en la explanada del Mercado Juárez, en Toluca. Parte del público que no logró ingresar derribó una valla de contención y se sumó a la multitud ya instalada frente al escenario, en un episodio que superó al operativo de seguridad dispuesto por el municipio.

El show era el primero de 12 presentaciones masivas programadas para el festival. La convocatoria resultó muy superior a los cálculos iniciales del Ayuntamiento, al punto de que los efectivos no lograron contener el ingreso de asistentes durante buena parte de la noche.

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Video: Página San Cristobal Huchochitlán/Facebook

Portazo supera al dispositivo de seguridad

El desborde se produjo a los pocos minutos de iniciado el concierto. Un grupo de personas que aguardaba del lado de afuera forzó una de las vallas metálicas instaladas en el perímetro y consiguió entrar al recinto ya con el show en marcha.

La alta demanda por ver a la banda de forma gratuita provocó que decenas de asistentes sin acceso derribaran una valla de seguridad y se sumaran al público ya presente, un desborde que la policía municipal no logró controlar durante buena parte de la noche.

En un primer momento, los agentes reforzaron la línea de contención. Pese a ello, parte del público consiguió franquear las barreras, lo que llevó a que el personal de seguridad quedara rebasado durante varios minutos.

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Avanzada la noche, el control total de los accesos todavía no se había restablecido. De manera extraoficial trascendió que la concurrencia había superado las 80 mil personas en ese tramo del evento.

El Ayuntamiento reporta más de 120 mil asistentes

Antes del concierto, la proyección municipal ubicaba la convocatoria en alrededor de 75 mil personas, cifra sobre la que se armó el esquema de seguridad y transporte para la zona.

Horas después, el gobierno de Toluca difundió un comunicado en el que elevó esa cifra a más de 120 mil asistentes. El documento no incluyó un balance puntual sobre el portazo ni sobre otros incidentes de la noche.

Entre los hechos reportados figura el extravío de varios menores de edad en medio de la multitud, que debieron ser anunciados por altavoz para reencontrarse con sus familiares. También se registraron personas que treparon estructuras instaladas en la zona, lo que las expuso a un riesgo junto con otros asistentes cercanos.

Un escenario de concierto con músicos tocando en directo y una pantalla de fondo con la foto y el logotipo de Caifanes.
Un concierto rinde homenaje a la agrupación de rock Caifanes ante un público multitudinario en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una fila que se formó un día antes

La concentración de público comenzó antes del propio día del concierto. Desde la jornada previa, seguidores de la banda empezaron a formar fila en los alrededores del mercado para asegurar un lugar cercano al escenario.

Durante el día, bajo el sol, los asistentes mantuvieron la espera con entusiasmo, a la expectativa de ver a su agrupación favorita. Al grupo inicial se sumaron personas llegadas desde otros municipios del Valle de Toluca y desde la Ciudad de México.

El municipio dispuso con anticipación un operativo de seguridad y transporte para recibir a los visitantes de otras zonas. Pese a ese despliegue previo, el dispositivo no resultó suficiente para lo ocurrido durante la noche en los accesos al recinto.

Vallas instaladas generaron reclamos previos entre comerciantes

Días antes del show, la instalación de vallas metálicas frente al Mercado Juárez había generado molestia entre los comerciantes del lugar. Los trabajos se dieron en paralelo al armado del escenario principal en el estacionamiento del mercado.

Según vendedores del lugar, existían acuerdos previos con las autoridades municipales para no rodear por completo el centro de abasto con estructuras del festival. El reclamo se vinculó además con la temporada de Día de Muertos, de alta actividad comercial para el mercado, ante el temor a una nueva caída de ventas por la presencia de las vallas.

Pese a la controversia, el municipio mantuvo abierta la calle 5 de Mayo y el estacionamiento del recinto durante el evento, como vía de acceso para los asistentes sin aislar por completo al comercio local.

El show continuó pese al incidente en los accesos

Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)
Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

A pesar de la tensión registrada en los ingresos, la presentación de Caifanes siguió su curso de acuerdo con las fuentes consultadas,sin interrupciones hasta el cierre de la noche. Entre los temas que se difundieron como parte del repertorio figuran:

  • Nubes
  • Afuera
  • La célula que explota
  • La negra Tomasa

Con el cierre del show concluyó la primera función masiva de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que continuará con nuevas presentaciones hasta el 2 de noviembre.

La banda no difundió de manera oficial el repertorio tocado en Toluca. Sin embargo, de acuerdo con el orden utilizado en sus presentaciones más recientes en San Luis Potosí y Querétaro, el repertorio habitual de esta etapa de la gira incluye:

  • Debajo de tu piel
  • Aquí no es así
  • Para que no digas que no pienso en ti
  • Miedo
  • Viaje astral
  • Los dioses ocultos
  • Y caíste
  • Cuéntame tu vida
  • Mátenme porque me muero
  • Nubes
  • Viento
  • No dejes que...
  • Aviéntame
  • Afuera
  • Te lo pido por favor
  • La célula que explota
  • La negra Tomasa

Los próximos conciertos de la Feria del Alfeñique

Póster de evento. Calavera femenina con vestido rosa. Varias lápidas con nombres de artistas y fechas. Hombre y mujer observando. Recorte de esqueleto
Una ilustración de gran formato exhibe un calendario de eventos musicales con motivos del Día de Muertos, incluyendo una calavera central y nombres de artistas en lápidas. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

El show de Caifanes fue apenas el primero de 12 presentaciones estelares programadas en la explanada del Mercado Juárez, dentro de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que se extiende hasta el 2 de noviembre.

La cartelera restante es la siguiente:

  • Jueves 15 de octubre: La Adictiva
  • Viernes 16 de octubre: Yuri
  • Sábado 17 de octubre: Los Ángeles Azules
  • Domingo 18 de octubre: 31 Minutos
  • Jueves 22 de octubre: Santa Fe Klan
  • Viernes 23 de octubre: El Haragán y Compañía
  • Domingo 25 de octubre: Liran’ Roll
  • Jueves 29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical
  • Viernes 30 de octubre: La Sonora Santanera junto a la Orquesta Filarmónica de Toluca
  • Sábado 31 de octubre: El Malilla
  • Domingo 1 de noviembre: Los Tigres del Norte, concierto de cierre

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