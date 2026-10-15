Liposucciones mortales en México: tres mujeres han muerto en clínicas de CDMX, Puebla y Reynosa durante 2026

El inmueble de la colonia Del Valle donde Dulce María murió durante una liposucción el 11 de septiembre fue asegurado. El 14 de octubre se reportó la detención de dos mujeres relacionadas con el caso. (Crédito: Google Maps, captura de pantalla redes sociales)

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Dulce García, Blanca Adriana y Esmeralda “N” murieron durante procedimientos estéticos para retirar o transferir grasa en establecimientos de la Ciudad de México, Puebla y Reynosa, Tamaulipas, respectivamente. Los fallecimientos ocurrieron entre marzo y septiembre de 2026 y forman parte de los casos documentados este año en México.

El hecho más reciente es el de Dulce María García, de 35 años, quien murió el 11 de septiembre durante una liposucción en un inmueble de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

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El establecimiento, ubicado en la calle Manuel López Cotilla, número 1550, en la colonia Del Valle, se promocionaba como Pink Glow Clinic, aunque el inmueble no tenía una fachada que lo identificara como clínica. También se ha reconocido a este lugar como Médica LV.

De acuerdo con los testimonios de su familia difundidos por algunos medios de comunicación, después de que se presentaron complicaciones durante la intervención, las personas que estaban a cargo del procedimiento abandonaron el lugar. El cuerpo permaneció en el inmueble durante varias horas, hasta que fue localizado y retirado por personal del Servicio Médico Forense.

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El acta de defunción difundida por medios de alcance nacional señaló edema cerebral y edema pulmonar como causas del fallecimiento. Sin embargo, esos datos no establecen por sí solos qué provocó las complicaciones durante la cirugía, pues a los familiares se les había informado que la paciente presentó gran pérdida de sangre.

En este inmueble de la colonia Del Valle se realizó el procedimiento estético durante el cual murió Dulce María García Alvarado, de 35 años, el 11 de septiembre. (Crédito: Google Maps)

El 14 de octubre se reportó la detención de dos mujeres, entre ellas Sonia “N”, por su presunta relación con los hechos. Según informaron varios medios especializados en seguridad, ambas quedaron a disposición de un juez de control. Hasta el cierre de esta nota informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso.

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Blanca Adriana murió tras una intervención en Puebla

El segundo caso ocurrió el 18 de mayo, cuando Blanca Adriana Vázquez, de 37 años, acudió con su esposo a la clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta de Puebla, para solicitar información sobre un procedimiento estético. Según el relato de su familia, la convencieron de someterse a la intervención ese mismo día.

La mujer desapareció después de ingresar al establecimiento. Su cuerpo fue localizado el 21 de mayo en una zanja del municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, tres días después de que se le vio por última vez.

La necropsia reportada en medios de comunicación estableció un paro cardiorrespiratorio asociado con una sobredosis de anestésicos. La investigación también puso bajo cuestionamiento las condiciones en que operaba Detox: las autoridades sanitarias suspendieron el establecimiento y señalaron irregularidades en sus permisos, mientras que la persona identificada como responsable de los procedimientos no contaba con cédula profesional médica registrada.

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En julio, la Fiscalía de Puebla había emitido órdenes de aprehensión y se habían gestionado fichas rojas de Interpol contra Diana Alejandra “N” y su hijo, Carlos “N”, señalados como presuntos responsables. También se investigaba a una tercera persona que trabajaba en el consultorio. Hasta este jueves 15 de octubre, el Registro Nacional de Detenciones no establece que los señalados hayan sido aprehendidos.

Blanca Adriana Vázquez Montiel acudió el 18 de mayo a la clínica Detox, en Puebla, para una liposucción; mientras su esposo salía a comprar una faja, tres personas la sacaron inconsciente del lugar y la subieron a un Mini Cooper rojo. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas/Captura de pantalla)

Esmeralda “N” murió durante una lipotransferencia en Reynosa

El 25 de marzo, Esmeralda “N”, de 27 años, murió mientras se sometía a una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos —procedimiento conocido como lipotransferencia— en el establecimiento MedQuin, en Reynosa, Tamaulipas.

Los primeros reportes indicaron que la paciente sufrió una caída repentina en la saturación de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio, por lo que una posible embolia grasa fue mencionada entre las líneas iniciales de investigación.

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El caso derivó en una revisión sanitaria del establecimiento. Mario Rebolledo Urcadiz, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, informó el 27 de marzo que el lugar carecía de licencia sanitaria y registro oficial, además de no contar con un anuncio exterior que lo identificara como centro médico.

Hasta la publicación de esta nota informativa, no se habían identificado públicamente detenciones relacionadas con el fallecimiento de Esmeralda.

El medio Debate identifica a Esmeralda como una joven ciudadana residente de Estados Unidos y alertó sobre los riesgos del llamado turismo médico no regulado, pues se han registrado otras muertes de mujeres en clínicas que ofrecen estos procedimientos a bajo costo en la frontera norte de México.

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La muerte de Esmeralda “N” llevó a una revisión sanitaria de MedQuin. La autoridad estatal informó que el establecimiento carecía de licencia sanitaria y registro oficial como centro médico. (Crédito: redes sociales)

Mujer murió en el Reclusorio Oriente un día después de una liposucción: se investigan las causas de su muerte

Otro caso ocurrió el 29 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde Areli Guadalupe Flores murió durante una visita a una persona privada de la libertad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mujer comenzó a tener dificultades para respirar y fue trasladada al servicio médico, donde se confirmó que ya no tenía signos vitales.

Su madre y su hija informaron a las autoridades que padecía hipertensión y que un día antes se había sometido a una liposucción estética. La dependencia notificó a la Fiscalía General de Justicia capitalina para que investigara el fallecimiento, sin precisar una causa médica de muerte.

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Areli Guadalupe Flores murió durante una visita al Reclusorio Oriente el 29 de septiembre. La SSC informó que sus familiares señalaron que un día antes se había sometido a una liposucción. (Crédito: Z |@c4jimenez)

Sin embargo, el medio Periodistas Sin Censura publicó el 30 de septiembre una versión distinta sobre las circunstancias de la intervención. Según ese medio, la liposucción habría sido practicada dentro de una celda del Dormitorio 2-2-4 por un cirujano plástico y reconstructivo que se encuentra privado de la libertad en el mismo penal. Esa versión no aparece en el comunicado de la SSC, por lo que no se ha corroborado oficialmente.

De acuerdo con Periodistas Sin Censura, el médico, identificado como Antonio Román, cumple una sentencia por negligencia médica y está inhabilitado de por vida para ejercer su carrera. El Registro Nacional de Detenciones no arroja resultados sobre la aprehensión del médico citado por ese medio.

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Infobae México consultó el Registro Nacional de Profesionistas y Román ostenta dos cédulas, una como médico general (Universidad Autónoma de Coahuila, 2005) y otra como especialista en cirugía plástica y reconstructiva (UNAM, 2013).

Tarjeta informativa de la SSC, emitida el 29 de septiembre de 2026. (Crédito: SSC)

Los casos, investigaciones con avances distintos

Los expedientes de 2026 no tienen el mismo avance judicial. En el caso de la Ciudad de México se reportaron dos detenciones en octubre; en Puebla se emitieron órdenes de aprehensión y fichas rojas contra sospechosos, sin confirmación de capturas en las fuentes consultadas; y en Reynosa las autoridades sanitarias documentaron la falta de permisos del establecimiento, sin que se localizaran reportes que confirmaran detenciones.

En Puebla y Reynosa se documentaron irregularidades sanitarias; en la capital, la investigación debe establecer las responsabilidades penales y las circunstancias precisas de la intervención. En el caso de la mujer que falleció en el reclusorio oriente, la SSC informó que “dará seguimiento puntual al caso y brindará acompañamiento a los familiares, así como a la persona privada de la libertad en cuestión”.

El antecedente de Toluca: una muerte ocurrida en 2021

Las investigaciones por muertes durante cirugías estéticas pueden prolongarse durante años. En marzo de 2026, tres médicos fueron vinculados a proceso por la muerte de una paciente identificada como S.R.V., quien falleció el 15 de octubre de 2021 después de someterse a una liposucción y un aumento de busto en la Clínica Santa Teresa, en Toluca, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, la paciente presentaba factores de riesgo y no recibió una valoración preoperatoria integral. Las autoridades señalaron que durante la intervención se realizaron varios procedimientos estéticos complejos. La causa de muerte reportada fue una tromboembolia pulmonar.

Los tres médicos quedaron sujetos a prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal. Este caso no corresponde a una muerte ocurrida en 2026, sino a un antecedente cuyo desarrollo judicial se conoció este año.

En un panorama más amplio, una investigación de Animal Político y CONNECTAS documentó 121 muertes relacionadas con procedimientos estéticos en México entre 2014 y 2025.

Los casos identificados este año permiten reconstruir fallecimientos en la Ciudad de México, Puebla y Reynosa, pero no representan un registro nacional completo. Sin una base pública que concentre las muertes durante procedimientos estéticos, no es posible determinar cuántas víctimas adicionales ha podido haber en lo que va de 2026.