México

UNAM advierte que la revisión del T-MEC pone en juego la integración regional y podría aumentar la dependencia tecnológica

Reindustrializar exige capacidades propias, inversión y coordinación entre gobierno y academia, señalaron la directora de la FE y un senador

Primer plano de Donald Trump, con cabello rubio y corbata roja, gesticulando y apuntando hacia adelante, flanqueado por las banderas de México, Estados Unidos y Canadá.
La negociación del tratado reabre el debate sobre si la integración norteamericana puede impulsar capacidades propias o perpetuará la dependencia tecnológica y la toma de decisiones desde el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) rebasa el ámbito comercial, pues además de su continuidad está en juego la orientación que adoptará la integración económica de América del Norte en los próximos años. Así lo advirtió Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, al inaugurar el Seminario Académico “T-MEC, reindustrialización y Plan México: desafíos y propuestas”.

Una plataforma exportadora con rezagos internos

La académica explicó que la estrategia busca recuperar la planeación económica, sustituir importaciones y crear empleos de calidad, pero dependerá de la coordinación entre gobierno, poderes políticos y universidades del país. EFE/ Isaac Esquivel
La académica explicó que la estrategia busca recuperar la planeación económica, sustituir importaciones y crear empleos de calidad, pero dependerá de la coordinación entre gobierno, poderes políticos y universidades del país. EFE/ Isaac Esquivel

Rodríguez León reconoció que la integración con América del Norte permitió construir una importante plataforma exportadora y convirtió a México en una pieza fundamental de diversas cadenas productivas regionales.

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Sin embargo, señaló que ese logro coexiste con una serie de rezagos:

  • Crecimiento económico insuficiente.
  • Baja inversión pública.
  • Limitados encadenamientos productivos internos.
  • Fuertes desigualdades regionales.
  • Elevada dependencia tecnológica.
  • Brechas persistentes en materia salarial y laboral.

La directora cuestionó si la actual reorganización de la economía mundial puede convertirse en una oportunidad real para transformar la estructura productiva del país o si únicamente profundizará su función como plataforma manufacturera dependiente de tecnologías, insumos y decisiones que se toman fuera de México.

¿Qué significa reindustrializar?

Carlos Humberto Suárez Flores sostuvo que el convenio organiza relaciones de producción, comercio e inversión con Estados Unidos y Canadá, ante una economía global centrada en cadenas de suministro, energía y semiconductores
Carlos Humberto Suárez Flores sostuvo que el convenio organiza relaciones de producción, comercio e inversión con Estados Unidos y Canadá, ante una economía global centrada en cadenas de suministro, energía y semiconductores

Para la académica, reindustrializar implica construir capacidades productivas, científicas y tecnológicas propias. También requiere:

  • Fortalecer a las empresas nacionales.
  • Articular a las micro, pequeñas y medianas empresas con sectores de mayor productividad.
  • Formar recursos humanos especializados.
  • Desarrollar infraestructura.
  • Orientar la inversión hacia objetivos económicos, sociales y ambientales de largo plazo.

Plan México: objetivos y condiciones

Rodríguez León agregó que el Plan México, otro de los temas del seminario, representa la intención de recuperar la planeación económica y fortalecer las capacidades del Estado para conducir el desarrollo productivo nacional.

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Entre sus objetivos se encuentran incrementar la inversión, elevar el contenido nacional, sustituir importaciones, crear empleos de calidad y fortalecer sectores estratégicos.

No obstante, advirtió que su cumplimiento dependerá de que esas metas se traduzcan en instituciones, recursos, instrumentos y mecanismos eficaces. También requerirá una coordinación profunda entre las instancias gubernamentales y los poderes políticos del país, así como una articulación estrecha con la academia.

Senado: T-MEC, reindustrialización y Plan México, en una misma dirección

La negociación del tratado reabre el debate sobre si la integración norteamericana puede impulsar capacidades propias o perpetuará la dependencia tecnológica y la toma de decisiones desde el exterior
La negociación del tratado reabre el debate sobre si la integración norteamericana puede impulsar capacidades propias o perpetuará la dependencia tecnológica y la toma de decisiones desde el exterior

Por su parte, Carlos Humberto Suárez Flores, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado de la República, consideró que el tratado, la reindustrialización y el Plan México no pueden ir disociados y deben avanzar en una misma dirección.

El legislador afirmó que el T-MEC es mucho más que un acuerdo comercial: se trata de una arquitectura institucional que organiza una parte sustantiva de las relaciones productivas, comerciales y de inversión con Estados Unidos y Canadá.

Suárez Flores sostuvo que durante las últimas décadas México construyó una de las plataformas manufactureras más importantes de América Latina y profundizó su integración productiva con la región.

Cambios en la economía global

El senador señaló que la globalización basada exclusivamente en la búsqueda de menores costos está dando paso a una economía en la que cobran mayor importancia:

  • La seguridad de las cadenas de suministro.
  • La energía y la infraestructura.
  • Los minerales estratégicos, de gran importancia con la inteligencia artificial.
  • Los semiconductores.
  • La capacidad de producir bienes esenciales.

En ese contexto, indicó que la relocalización no debe entenderse únicamente como la llegada de nuevas plantas industriales. Recordó que el país pasó de ser maquilador a uno de manufactura, pero afirmó que falta una siguiente etapa: desarrollar capacidades productivas a partir de la inversión.

Obra colectiva de tres tomos

Samuel Ortiz Velásquez, profesor de la FE y coordinador del seminario, explicó que el encuentro, organizado por la FE y El Colegio de la Frontera Norte, se compila en una obra colectiva de tres tomos dedicada al T-MEC. El trabajo es resultado del esfuerzo conjunto de 82 especialistas de 33 instituciones.

Ortiz Velásquez afirmó que se ha sostenido una agenda proactiva de investigación que aporta libros académicos especializados a la discusión pública.

Indicó que, desde una perspectiva analítica, los hallazgos sugieren que el T-MEC debe dimensionarse como un valioso instrumento de política comercial, pero no como un sustituto de una estrategia de desarrollo económico e institucional.

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