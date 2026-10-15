Zoé Robledo advierte a trabajadores del IMSS que las nuevas negociaciones salariales tendrán que “estar dentro de lo posible”

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), emite un mensaje oficial tras la votación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sobre la propuesta de incremento salarial. Durante su intervención, confirma la instalación de una mesa de trabajo para analizar alternativas salariales y laborales, garantizando la continuidad de los servicios de salud en el país.

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Zoé Robledo Arbusto, titular de la Institución Mexicana del Seguro Social (IMSS), reconoció este jueves 15 de octubre el rechazo de los trabajadores a la propuesta de incremento salarial del 6.8% y anunció que desde hoy se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para construir una nueva oferta.

A través de un video, el funcionario explicó que la consulta realizada el día anterior fue convocada por el sindicato del voto, que fue “libre”, directo y secreto, y que la mayoría decidió no aprobar la propuesta. “En el IMSS respetamos esa decisión”, afirmó.

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Robledo sostuvo que el ejercicio fue posible gracias a la reforma de 2019 en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, y que demuestra que “la voz de los trabajadores se escucha y cuenta”.

Una mesa de trabajo “en el marco de lo posible”

El titular del IMSS señaló que, como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante La Mañanera del Pueblo se analizarán alternativas con el sindicato para mejorar la propuesta. Dijo que el objetivo es lograr una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo.

De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es lograr una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes “nos cuidan todos los días”, aunque insistió en que debe hacerse “en el marco de lo posible”.

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Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8% (IMSS / Facebook)

Robledo aseguró que, mientras tanto, la atención en el Seguro Social continúa con normalidad en todo el país. Cerró su mensaje agradeciendo a las y los trabajadores del IMSS por expresar su voz y prometió “responder con hechos”.

El límite fijado por Sheinbaum

El pronunciamiento llega después de que Sheinbaum afirmara que Robledo tiene que abrir una mesa de trabajo y analizar entre hoy y mañana una propuesta de beneficio para la base trabajadora.

La mandataria evitó dar cifras sobre el posible aumento y sostuvo que “nadie está obligado a lo imposible”.

Más allá del porcentaje de incremento al tabulador, los empleados del seguro social exigen contrataciones, mejores condiciones de jubilación y renovación de su dirigencia sindical, lo que amplía la complejidad de la negociación

La oferta rechazada contemplaba un incremento de 6.8%, distribuidos en:

2.9% al salario tabular

3.9% en prestaciones.

La consulta del 14 de octubre habilitó a 476 mil 260 trabajadores en activo, con una participación cercana al 60% según un corte preliminar del sindicato a las 19:00 horas.

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Los trabajadores de la dependencia llevan alrededor de dos semanas manifestándose, entre paros y bloqueos viales, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República Mexicana, para exigir un aumento directo del 10% al tabulador, aumento en contrataciones, mejores condiciones de jubilación, abasto de medicamentos e insumos y un Congreso Nacional Extraordinario con relevo en la dirigencia sindical.