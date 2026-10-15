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“Casi me quita la vida”: Rey Grupero relata el angustiante episodio que sufrió con su inhalador

El influencer contó en Instagram cómo un pequeño fragmento de plástico terminó en su garganta y provocó momentos de desesperación

Rey Grupero - (Instagram)
Rey Grupero - (Instagram)
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Rey Grupero encendió las alarmas entre sus seguidores después de compartir una experiencia que, según relató, estuvo a punto de terminar en tragedia. El creador de contenido explicó que sufrió un episodio de asfixia cuando utilizó su inhalador para atender un problema relacionado con el asma que padece.

A través de sus historias de Instagram, el influencer describió cómo un pequeño envoltorio de plástico terminó dentro de la boquilla del dispositivo y llegó hasta su garganta al momento de accionarlo. “Miren, chicos, este pedacito de plástico casi me quita la vida”, expresó al mostrar el objeto que, según su testimonio, provocó el incidente.

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El relato llamó la atención por la rapidez con la que se desarrolló la emergencia y por la desesperación que experimentó su pareja al intentar ayudarlo. Aunque el propio Rey Grupero aseguró que logró superar el episodio, no proporcionó detalles sobre una posible revisión médica posterior ni informó de complicaciones adicionales.

Rey Grupero cuenta cómo ocurrió el accidente con su inhalador

Rey Grupero advierte sobre el uso de inhaladores en un video de redes sociales - (Instagram)

En su explicación, el influencer advirtió sobre la importancia de revisar el dispositivo antes de utilizarlo. Según contó, no había colocado la tapa protectora de la boquilla y un pequeño envoltorio de plástico de un chicle terminó dentro de ella. Al accionar el inhalador, el material salió disparado hacia su garganta.

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“Tuve un episodio, soy asmático, y el problema es que no le puse la tapita”, explicó. Después agregó que estos objetos pueden perderse con facilidad entre quienes utilizan inhaladores. Su intención, según el mensaje que compartió, era alertar a otras personas para que revisen sus dispositivos y eviten una situación similar.

El momento más angustiante llegó cuando sintió que el plástico le obstruía la garganta. “El papel se me abraza la garganta y me empiezo a asfixiar”, narró. La frase refleja la gravedad que atribuyó al episodio, aunque no se cuenta con una evaluación médica pública que permita determinar el alcance exacto de la obstrucción.

¿Quién es Rey Grupero y por qué es conocido?

(Foto: Instagram @Reygrupero)

Rey Grupero es el nombre artístico de Luis Alberto Ordaz Balderas, influencer y comediante mexicano que ganó popularidad gracias a sus videos de bromas, ocurrencias y situaciones provocadoras difundidas en redes sociales. Su estilo irreverente le permitió construir una audiencia digital y abrirse camino en la televisión.

Su trayectoria también incluye participaciones en programas de telerrealidad como La Casa de los Famosos, Los 50 e Inseparables: Amor al límite. Además de su actividad en internet, ha participado en proyectos televisivos y espacios de entretenimiento, donde su personalidad directa lo ha mantenido presente en la conversación pública.

En esta ocasión, su nombre llamó la atención por una experiencia personal alejada de las bromas que suelen caracterizar su contenido. En lugar de protagonizar una ocurrencia, utilizó sus redes para advertir sobre el riesgo que, según su relato, representó un objeto pequeño que terminó dentro de su inhalador.

¿Qué es el asma y por qué un episodio de asfixia puede ser peligroso?

Una mujer vestida con camisa amarilla sostiene un inhalador azul con una mano y apoya la otra mano sobre su pecho.
Una mujer sostiene un inhalador médico frente a su pecho para aliviar una dificultad respiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias y puede provocar inflamación, estrechamiento de los bronquios, tos, silbidos al respirar y dificultad para obtener aire. Los inhaladores se utilizan para administrar medicamentos que ayudan a controlar la enfermedad o aliviar determinados síntomas, dependiendo del tipo prescrito. Una crisis asmática puede requerir atención urgente, especialmente cuando la dificultad respiratoria es intensa.

En el caso relatado por Rey Grupero, es importante distinguir entre una crisis asmática y un atragantamiento: él atribuyó el episodio a un fragmento de plástico que se introdujo en su garganta. La presencia de un cuerpo extraño puede obstruir parcial o totalmente las vías respiratorias y convertirse en una emergencia potencialmente mortal.

El influencer concluyó su advertencia con una recomendación sencilla: “Si tú usas esto, ponle su tapita”. Sin embargo, una tapa no sustituye la revisión del dispositivo antes de usarlo. Si una persona se atraganta y no puede respirar, hablar o toser eficazmente, es necesario solicitar ayuda de emergencia y aplicar las maniobras de primeros auxilios adecuadas. Su testimonio deja una advertencia clara sobre un accidente inesperado, sin que hasta ahora se conozcan más detalles médicos sobre su recuperación.

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