Ensalada de habas y amaranto: cómo preparar esta receta fresca, nutritiva y con sabor mexicano

Una ensalada de habas verdes con amaranto, jitomate, cebolla morada y cilantro se sirve en un tazón de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cocina mexicana cuenta con ingredientes que permiten preparar recetas llenas de sabor sin recurrir a elaboraciones complicadas. Entre las opciones destaca la ensalada de habas y amaranto, una preparación que combina la consistencia suave de las legumbres con el toque crujiente de una semilla presente desde hace siglos en la alimentación de México.

Además de su contraste de texturas, esta receta incorpora jitomate, cebolla, cilantro y limón para conseguir un resultado fresco. El aceite de oliva ayuda a integrar los ingredientes, mientras que el amaranto tostado se añade al final para conservar su textura.

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La ensalada puede servirse como entrada, guarnición o parte de una comida ligera. Su preparación es sencilla y permite ajustar las cantidades de acuerdo con el gusto de cada persona, sin perder el protagonismo de las habas y el amaranto.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar la ensalada de habas y amaranto?

Una ensalada de habas con amaranto, jitomate y cilantro servida en un recipiente de barro ilustra una preparación de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar esta receta se necesitan dos tazas de habas cocidas y escurridas, tres cucharadas de amaranto tostado, dos jitomates medianos, un cuarto de cebolla morada y un manojo pequeño de cilantro. Estos ingredientes forman la base del platillo y aportan diferentes sabores y texturas.

También se requieren dos cucharadas de aceite de oliva, el jugo de dos limones, sal y pimienta al gusto. De manera opcional, se puede incorporar un aguacate para aportar una consistencia cremosa que contraste con el resto de los ingredientes.

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Quienes prefieran una versión con un sabor más intenso pueden añadir chile serrano picado o un poco de queso fresco desmoronado. Otra alternativa es incorporar pepino en cubos para acentuar la frescura. Estos ingredientes son opcionales y pueden adaptarse según las preferencias de cada comensal.

¿Cómo cocinar las habas y preparar las verduras?

Una ensalada de habas tiernas combinadas con amaranto, jitomate, cebolla y cilantro se sirve en un recipiente de barro sobre un mantil tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en cocer las habas si todavía están crudas. Cuando se utilizan habas frescas, deben colocarse en agua hasta que alcancen una consistencia suave; después, se escurren y se dejan enfriar. Si tienen una cubierta exterior gruesa, se puede retirar antes de incorporarlas a la ensalada. Si se utilizan habas secas, es necesario considerar el tiempo adicional de remojo y cocción.

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Mientras las legumbres se enfrían, se lavan los jitomates, el cilantro y las demás verduras. Los jitomates se cortan en cubos pequeños, la cebolla morada se pica finamente y el cilantro se trocea para distribuir su sabor de manera uniforme. Si se desea utilizar aguacate, conviene cortarlo en el último momento para evitar que se oscurezca demasiado.

Una vez listos los ingredientes, se colocan las habas en un recipiente amplio y se agregan las verduras picadas. La mezcla debe hacerse con cuidado para mantener la forma de las legumbres. En este punto, todavía no es necesario incorporar el amaranto, ya que conviene reservarlo para el final de la preparación.

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¿Cómo integrar el amaranto y darle sabor a la ensalada?

Una ensalada de habas verdes con amaranto, tomate y cebolla morada se presenta en un tazón de barro artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las habas y las verduras reunidas, se añade el aceite de oliva y el jugo de limón. Después, se sazona con sal y pimienta al gusto. Es recomendable mezclar suavemente para que el aderezo cubra los ingredientes sin deshacer las habas. Antes de servir, se puede probar la preparación y ajustar la cantidad de limón o condimentos.

El amaranto tostado se incorpora justo antes de llevar la ensalada a la mesa. Este paso es importante porque ayuda a conservar su textura crujiente y evita que absorba demasiada humedad durante el reposo. Si se eligió agregar aguacate, también debe integrarse al final, con movimientos delicados para mantener los trozos enteros.

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La preparación puede servirse en un plato amplio o en porciones individuales. Para acompañarla, se pueden utilizar tostadas horneadas o tortillas de maíz. Si se busca un toque picante, el chile serrano es una alternativa sencilla que combina con el limón y el cilantro.