César Arturo Ramos vuelve a Liga MX tras su intercambio en Japón y seis jornadas fuera

César Arturo Ramos Palazuelos vuelve a la Liga MX para dirigir el partido entre Rayados y Pachuca este domingo 18 de octubre, por la Jornada 12 del Apertura 2026. El árbitro reaparecerá después de seis jornadas sin ser designado en el campeonato mexicano y tras un intercambio en Japón.
El silbante mexicano no aparece en una terna de Liga MX desde el 28 de agosto, cuando estuvo a cargo del encuentro entre Tijuana y Pumas en la sexta fecha. El partido del domingo marca su retorno a las canchas de Primera División en México.
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La ausencia de Ramos abarca el periodo posterior a aquel encuentro en Tijuana, mientras participó como árbitro invitado en la J1 League de Japón durante septiembre.
Ramos vuelve acompañado por Enrique Isaac Bustos Díaz como asistente 1 y Edwin de Jesús Sosa Montoya como asistente 2. Iván Antonio López Sánchez será el cuarto árbitro, mientras Óscar Macías Romo estará en el VAR y Enrique Martínez Sandoval será asistente de videoarbitraje.
El viaje a Japón deja a Ramos fuera de las designaciones de Liga MX
La reaparición de Ramos ocurre después de una actividad fuera de la estructura ordinaria del futbol profesional mexicano. El silbante también dirige un partido amateur conocido como el Clásico de la Talacha, celebrado en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec.
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Ese encuentro genera cuestionamientos por la participación del árbitro en un juego promocionado como el “partido del millón de pesos”. La polémica se suma a su ausencia de las designaciones de Liga MX durante las semanas posteriores a su viaje a Japón.
Ramos dirige a Rayados después de la polémica arbitral de la fecha anterior
El regreso de César Arturo Ramos coincide con una jornada posterior al América vs Monterrey, partido en el que Óscar Mejía García recibe señalamientos por su actuación. El árbitro no aparece como central para la fecha 12 y queda designado como cuarto oficial en el Cruz Azul vs FC Juárez.
Mejía estará en ese partido junto a Salvador Pérez Villalobos, quien dirige el encuentro. La designación de Ramos para el duelo de Rayados se conoce después de versiones sobre una presunta inconformidad del club regiomontano por el arbitraje en el juego ante América.
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La Comisión de Árbitros designó a Ramos como central para uno de los encuentros del domingo. El silbante tendrá a Óscar Macías Romo a cargo del VAR durante el compromiso entre Monterrey y Pachuca. Ramos cuenta con experiencia en torneos internacionales y mundiales. Rayados y Pachuca disputan el encuentro el domingo 18 de octubre.
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