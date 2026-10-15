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César Arturo Ramos vuelve a Liga MX tras su intercambio en Japón y seis jornadas fuera

El silbante mexicano no aparece en una terna de Liga MX desde el 28 de agosto

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group C - Boca Juniors v Benfica - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2025 Referee Cesar Arturo Ramos is pictured wearing the referee camera REUTERS/Hannah Mckay
César Arturo Ramos Palazuelos vuelve a la Liga MX para dirigir el partido entre Rayados y Pachuca este domingo 18 de octubre, por la Jornada 12 del Apertura 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)
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César Arturo Ramos Palazuelos vuelve a la Liga MX para dirigir el partido entre Rayados y Pachuca este domingo 18 de octubre, por la Jornada 12 del Apertura 2026. El árbitro reaparecerá después de seis jornadas sin ser designado en el campeonato mexicano y tras un intercambio en Japón.

El silbante mexicano no aparece en una terna de Liga MX desde el 28 de agosto, cuando estuvo a cargo del encuentro entre Tijuana y Pumas en la sexta fecha. El partido del domingo marca su retorno a las canchas de Primera División en México.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Scotland's Jack Hendry and John McGinn remonstrate with referee Cesar Arturo Ramos Palazuelos after Brazil's Matheus Cunha scores their third goal REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Scotland's Jack Hendry and John McGinn remonstrate with referee Cesar Arturo Ramos Palazuelos after Brazil's Matheus Cunha scores their third goal REUTERS/Paul Childs

La ausencia de Ramos abarca el periodo posterior a aquel encuentro en Tijuana, mientras participó como árbitro invitado en la J1 League de Japón durante septiembre.

Ramos vuelve acompañado por Enrique Isaac Bustos Díaz como asistente 1 y Edwin de Jesús Sosa Montoya como asistente 2. Iván Antonio López Sánchez será el cuarto árbitro, mientras Óscar Macías Romo estará en el VAR y Enrique Martínez Sandoval será asistente de videoarbitraje.

El viaje a Japón deja a Ramos fuera de las designaciones de Liga MX

La reaparición de Ramos ocurre después de una actividad fuera de la estructura ordinaria del futbol profesional mexicano. El silbante también dirige un partido amateur conocido como el Clásico de la Talacha, celebrado en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec.

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César Arturo Ramos dirigirá el Irán vs Nueva Zelanda este 15 de junio como partido de la fase de grupos del Grupo G. (X/ @FIFAcom)
César Arturo Ramos dirigirá el Irán vs Nueva Zelanda este 15 de junio como partido de la fase de grupos del Grupo G. (X/ @FIFAcom)

Ese encuentro genera cuestionamientos por la participación del árbitro en un juego promocionado como el “partido del millón de pesos”. La polémica se suma a su ausencia de las designaciones de Liga MX durante las semanas posteriores a su viaje a Japón.

Ramos dirige a Rayados después de la polémica arbitral de la fecha anterior

El regreso de César Arturo Ramos coincide con una jornada posterior al América vs Monterrey, partido en el que Óscar Mejía García recibe señalamientos por su actuación. El árbitro no aparece como central para la fecha 12 y queda designado como cuarto oficial en el Cruz Azul vs FC Juárez.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group C - Boca Juniors v Benfica - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2025 Referee Cesar Arturo Ramos before the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group C - Boca Juniors v Benfica - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2025 Referee Cesar Arturo Ramos before the match REUTERS/Hannah Mckay

Mejía estará en ese partido junto a Salvador Pérez Villalobos, quien dirige el encuentro. La designación de Ramos para el duelo de Rayados se conoce después de versiones sobre una presunta inconformidad del club regiomontano por el arbitraje en el juego ante América.

La Comisión de Árbitros designó a Ramos como central para uno de los encuentros del domingo. El silbante tendrá a Óscar Macías Romo a cargo del VAR durante el compromiso entre Monterrey y Pachuca. Ramos cuenta con experiencia en torneos internacionales y mundiales. Rayados y Pachuca disputan el encuentro el domingo 18 de octubre.

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