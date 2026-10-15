Estiman participación del 60% de los trabajadores del IMSS en la votación del aumentos salarial: este jueves se dan los resultados

Las autoridades laborales habilitaron 670 puntos de votación para la recolección de los sufragios. Crédito: X/@Centrofcrl

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La consulta de revisión salarial entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) registró una participación preliminar de 282 mil trabajadores este 14 de octubre, informó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Esta cifra representa cerca de 60% del total de trabajadores con derecho a voto en los 670 puntos de votación, de acuerdo con el corte de las 19:00 horas difundido por el CFCRL. La jornada forma parte del proceso para definir el incremento salarial del sindicato.

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el CFCRL informaron que la consulta comenzó a las 7:30 horas y que la apertura de todos los puntos de votación se realizó sin contratiempos. La participación se desarrolla con normalidad y las casillas permanecieron abiertas hasta las 21:00 horas.

Autoridades laborales darán seguimiento a las incidencias que pudieran reportar los trabajadores y dará certeza a la votación. De acuerdo con el comunicado del SNTSS, el resultado se dará a conocer dentro de las siguientes 12 horas después del cierre de casillas.

Trabajadores del SNTSS votan el aumento salarial de 6.8% en el IMSS

La consulta de este miércoles 14 de octubre definirá si se formaliza la propuesta avalada por el Congreso Nacional o si el sindicato debe abrir otra ronda de conversaciones laborales. Crédito: X/@Centrofcrl

Más de 476 mil trabajadores del SNTSS en el IMSS votaron este miércoles 14 de octubre para aceptar o rechazar un aumento salarial de 6.8% avalado por el Congreso Nacional del sindicato. La decisión define si se formaliza la oferta o se abre una nueva negociación, en medio de reclamos para elevar el sueldo base y atender la falta de personal, medicamentos e insumos.

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La propuesta distribuye el incremento en 2.9% para el salario tabular y 3.9% para prestaciones. Un sector de la base considera insuficiente esa proporción y plantea que el alza se concentre en el sueldo directo, con una exigencia cercana a 10%.

Esta consulta se realiza en alrededor de 670 puntos de votación bajo supervisión de verificadores federales. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompaña el proceso para asegurar que el voto sea personal, libre, directo y secreto.

Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y aseguró que no habrá represalias contra los empleados que manifiesten inconformidad con el acuerdo.

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El resultado define si habrá una nueva negociación salarial

La propuesta contempla distribuir el alza en 2.9% directo al salario y 3.9% a prestaciones, mientras inconformes demandan un 10% al sueldo base. Crédito: X/@Centrofcrl

Si la mayoría ratifica la propuesta, el aumento se aplicará con los porcentajes aprobados por el Congreso Nacional del sindicato. Un rechazo obligaría a buscar una nueva negociación y podría provocar movilizaciones adicionales y tensiones con la dirigencia sindical.

Los trabajadores inconformes demandan la contratación de más médicos y personal administrativo, infraestructura en condiciones adecuadas, abasto permanente de medicamentos e insumos, así como una reducción de las cargas laborales. De acuerdo con sus señalamientos, esas carencias repercuten en la atención de los derechohabientes.

Alrededor de 7 mil personas marcharon el pasado 13 de octubre desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta las oficinas del IMSS en la CDMX. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Dicha votación ocurre un día después de la marcha del 13 de octubre en la CDMX y en otras entidades del país. Según la SECGOB y la SSC capitalina, 7 mil personas participaron en la movilización, que salió a las 16:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI y concluyó frente a las oficinas del IMSS ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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Las dependencias informaron que el recorrido fue pacífico y terminó con saldo blanco. El Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó la protesta como parte de los acuerdos entre dirigentes de los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México, mientras agentes de Tránsito realizaron cortes viales.

El pasado 10 de octubre también hubo protestas en Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro. En esas movilizaciones se repitieron las exigencias por falta de personal, medicamentos e insumos; algunos asistentes pidieron la destitución de la dirigencia sindical y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

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Hasta la elaboración de esta nota no se dieron a conocer accidentes ni conflictos durante la jornada de votación. Algunas versiones señalaron que ciertas boletas no tienen folio.

Zoé Robledo espera la decisión de la base sindical

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció un diálogo directo con el personal en 277 hospitales para atender sus demandas. (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, reconoce el derecho de los trabajadores a protestar y señaló que el crecimiento de la población derechohabiente y las enfermedades crónico-degenerativas presionan los servicios del instituto.

Robledo también admitió pendientes en la entrega de medicamentos, aunque afirma que el suministro alcanza 94%. El pasado 12 de octubre evitó precisar si el organismo tiene margen financiero para otorgar el aumento directo de 5% que exigen algunos trabajadores en protesta.

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El titular del IMSS indicó que esperará el resultado de la consulta antes de fijar una posición sobre un posible ajuste al salario. Al ser cuestionado sobre cuánto podría ofrecer el instituto si la propuesta es rechazada, respondió: “Nosotros creemos en el diálogo y la escucha a los trabajadores y eso es lo que va a ocurrir. Primero hay que escucharlos”.

Robledo explicó que el sindicato presentó el planteamiento ante un congreso que lo aprobó antes de enviarlo a votación de la base. Añadió que el contrato colectivo se modifica cada dos años y que esas modificaciones también se someten a consulta.

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El IMSS implementará esta semana un diálogo “piso por piso”, mediante el cual titulares de delegaciones y responsables hospitalarios se reunirán con trabajadores de 277 hospitales. La estrategia dará prioridad a las Unidades Médicas de Alta Especialidad y los centros médicos nacionales; cada necesidad planteada se convertirá en un compromiso con prioridad, fecha de cumplimiento y responsable directo.