México

Ricardo Anaya respalda protestas de trabajadores del IMSS y exige la renuncia de Zoé Robledo

El coordinador de los senadores panistas ofreció su punto de vista sobre lo que ocurre en el sector salud

El senador del PAN, Ricardo Anaya, exigió la renuncia de Zoé Robledo y expresó su respaldo a los trabajadores sindicalizados del IMSS que protestan. Crédito: X / @xevtfm
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El coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés expresó su respaldó a las protestas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Anaya Cortés también se lanzó contra el director del IMSS, Zoé Robledo, del quien exigió su renuncia de la dependencia de salud tras las protestas de trabajadores sindicalizados, quienes exigen mejores condiciones laborales y para los derechohabientes.

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Ricardo Anaya respalda protestas de trabajadores del IMSS

Desde el punto de vista de Ricardo Anaya, los sindicalizados del IMSS se están manifestando de manera valiente y exhibiendo la verdad sobre la situación actual del sector salud.

“Yo quisiera, en primer lugar, expresar nuestra total y absoluta solidaridad con los doctores, las doctoras, las enfermeras, los camilleros que se están manifestando de manera valiente, diciendo lo que es verdad: el sector salud está completamente abandonado.

“En los hospitales no hay lo más elemental, jeringas, gasas. Los datos oficiales lo confirman: tres de cada 10 recetas de plano no se surten. Si ustedes revisan cifras del Inegi de 2018 que llegó Morena a la fecha ha aumentado 40 por ciento lo que la gente tiene que sacar de su propia bolsa para pagar”, dijo el panista ante medios de comunicación.

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Composición con el senador Ricardo Anaya ante micrófonos a la izquierda y Zoé Robledo en un podio oficial a la derecha
El senador Ricardo Anaya exige la renuncia del director del IMSS, Zoé Robledo, tras respaldar las protestas del personal de salud del IMSS. (X / @zoerobledo / @gallegoso)

Exige la renuncia de Zoé Robledo

Al ser cuestionado sobre si debe renunciar el director del IMSS, Zoé Robledo, el senador blanquiazul dijo contundentemente que “sí”. Incluso, es algo que su partido ha planteado en varias ocasiones, porque el funcionario federal está totalmente “rebasado”.

“(¿Tiene que renunciar Zoé Robledo?) Sí, nosotros lo hemos ya planteado en varias ocasiones. Está absolutamente rebasado. Se requiere un cambio de fondo, pero no basta con que se vaya una persona”, agregó.

Falta de recursos y corrupción tienen en crisis al IMSS

Desde el punto de vista del excandidato presidencial, la crisis en el sector salud de México es consecuencia de la falta de recurso y la corrupción al interior de las dependencias del sector.

Trabajadores de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una protesta para exigir mejores condiciones laborales, el martes 13 de octubre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Trabajadores de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una protesta para exigir mejores condiciones laborales, el martes 13 de octubre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

“Aquí el problema de fondo es que no hay dinero porque no quieren dar dinero para el sector salud. No hay recursos, uno. Y dos, hay muchísima corrupción. Regresamos al caso de Amílcar Olán (amigo cercano a Andrés Manuel López Beltrán) que se enriqueció de manera desmedida justamente vendiendo medicamentos, insumos médicos a sobreprecio con una empresa recién creada”, acusó el senador.

Cabe recordar que entre las demandas de los trabajadores del IMSS están el abasto de medicamentos, contratación de personal, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, pago de uniformes y aumento salarial del 9 por ciento.

Sheinbaum minimiza marcha de trabajadores del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia al número de asistentes a la megamarcha de trabajadores del IMSS realizada el martes en la Ciudad de México. La protesta exigió mejoras laborales, salariales y el abasto de medicamentos en el Instituto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria puso fecha límite a Zoé Robledo, titular del IMSS, para presentar un plan que atienda las peticiones de los trabajadores.

Sheinbaum reiteró que su gobierno aún tiene retos en el sector salud. | Presidencia
Sheinbaum reiteró que su gobierno aún tiene retos en el sector salud. | Presidencia

Al ser cuestionada sobre la movilización, Sheinbaum mostró imágenes de los contingentes tomadas de redes sociales y pidió que “cada quien haga su conteo” y saque sus propias conclusiones sobre el tamaño de la marcha.

“Primero vamos a pasar una imagen de la marcha aquí en la Ciudad de México que la tomamos de las redes sociales. No está tomada ni del Gobierno ni nada, sino de las propias redes sociales de personas que tenían drones para ver el tamaño de la marcha.

“(...) Que cada quien tome sus propias conclusiones. Es el momento previo a que llegaran al Instituto Mexicano del Seguro Social, en Paseo de la Reforma. Esa es la manifestación para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participaron”, dijo en Palacio Nacional.

Luego de que Sheinbaum minimizó la marcha de ayer, el panista Ricardo Anaya sí respaldó las manifestaciones de los trabajadores sindicalizados del IMSS y, de pasó, exigió la renuncia del director del Instituto, Zoé Robledo.

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