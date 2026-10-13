Qué implican las exigencias del IMSS sobre pensiones y Afores para los trabajadores retirados

Un adulto mayor reflexiona sobre la posible afectación de las protestas en el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre su pensión y su ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) colocaron el regreso al antiguo Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y la eliminación de las Afores como exigencia central de las protestas que se extienden desde el 1 de octubre. El reclamo volvió a repetirse este martes durante la megamarcha convocada en la Ciudad de México, un día antes de la consulta sindical que definirá el aumento salarial.

El IMSS respondió que esa demanda no puede resolverse por la vía administrativa, porque requiere modificaciones legislativas. Esto significa que, pese a la magnitud de las movilizaciones, el esquema de pensiones vigente para los trabajadores del Instituto no cambiará como resultado directo del conflicto actual.

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, encabeza una conferencia de prensa en Ciudad de México. Durante el encuentro, expone ante medios de comunicación diversas acciones de la institución enfocadas en el diálogo con la base trabajadora, la atención en los hospitales, el abasto de insumos médicos y la gestión del personal en las distintas unidades del país.

Qué piden los trabajadores sobre pensiones y Afores

La exigencia central del movimiento consiste en recuperar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones que existía antes de la reforma que introdujo las cuentas individuales. Bajo ese esquema anterior, el retiro se calculaba sobre un porcentaje del último sueldo, con cargo a un fondo colectivo administrado por el propio Instituto.

El rechazo de los trabajadores del Imss a las afores de debe a que consideran que el esquema de cuentas individuales reduce su ingreso actual mediante aportaciones obligatorias y no garantiza un monto de pensión suficiente al momento del retiro, a diferencia del régimen anterior que calculaba la jubilación sobre el sueldo base.

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En las protestas registradas desde principios de octubre en distintos estados, las consignas apuntaron directamente al sistema de ahorro individual. En Celaya, Guanajuato, los manifestantes exhibieron pancartas con frases como “mi Afore no paga cuentas actuales” y “mi trabajo no le pertenece al Afore”.

En Saltillo, Coahuila, el personal expuso que, si bien hubo aumentos en las prestaciones, las pensiones bajo el contrato colectivo actual se otorgan sobre el sueldo base, un cálculo que consideran insuficiente frente al costo de vida al momento de retirarse.

El rechazo también se dirige al destino de los aumentos salariales recientes. Según el testimonio de una enfermera de la Clínica 2 de Saltillo, de un incremento que originalmente rondaba el 6%, cerca de 3% se destinó a las Afores, por lo que no impactó de forma directa en el salario base del personal.

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La respuesta del IMSS: el cambio depende de una ley

Esta precisión tiene un efecto concreto sobre el calendario del conflicto. La consulta sindical programada para el miércoles 14 de octubre está enfocada únicamente en el incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la mesa de diálogo sostenida con la Secretaría de Gobernación (Segob), los representantes de los trabajadores inconformes plantearon formalmente el regreso al RJP y la eliminación de las Afores. El Instituto respondió que esos cambios requieren modificaciones legislativas y que no corresponden exclusivamente a decisiones administrativas del organismo.

Esta precisión tiene un efecto concreto sobre el calendario del conflicto. La consulta sindical programada para el miércoles 14 de octubre está enfocada únicamente en el incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), integrado por 2.9% directo al sueldo tabular y 3.9% en prestaciones. Cualquier modificación al sistema de pensiones y Afores deberá analizarse por la vía legal correspondiente, un proceso distinto, más largo y sin fecha definida, que no depende del resultado de la votación de mañana. Por tanto, no debe interpretarse la consulta como una decisión que resuelva el reclamo de fondo sobre jubilaciones.

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Zoé Robledo, director general del IMSS, manifestó respeto hacia las protestas pacíficas y solicitó no bloquear áreas de urgencias ni el tránsito de ambulancias. El Instituto confirmó que sus hospitales y clínicas continúan operando pese a las movilizaciones, aunque no confirmó un acuerdo para levantar las protestas antes de la consulta.

Cómo afecta esto a los pensionados actuales

En 2026 se requieren 875 semanas cotizadas. La cifra subirá a 900 en 2027, 925 en 2028, 950 en 2029, 975 en 2030 y llegará a mil semanas en 2031. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Mientras el reclamo de fondo permanece sin resolución legislativa, los pensionados y quienes se acercan al retiro enfrentan reglas cada vez más exigentes dentro del esquema vigente de Afores. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el número de semanas cotizadas necesarias para solicitar la pensión aumenta de forma escalonada cada año.

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En 2026 se requieren 875 semanas cotizadas. La cifra subirá a 900 en 2027, 925 en 2028, 950 en 2029, 975 en 2030 y llegará a mil semanas en 2031. Este incremento gradual implica que cada año resulta más difícil para un trabajador bajo la Ley 97 cumplir el mínimo exigido sin una carrera laboral formal prolongada. Para quienes se quedan sin empleo formal antes de cumplir ese requisito, existe la Modalidad 40, un esquema de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio que permite seguir cotizando por cuenta propia.

Sin embargo, su utilidad depende del régimen de pensión del trabajador. Sobre si la modalidad 40 puede aumentar el monto de la pensión, depende de la ley bajo la que cotiza el trabajador. En la Ley 73 este mecanismo eleva el promedio salarial de los últimos cinco años y mejora directamente el monto de la pensión.

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En la Ley 97, en cambio, la pensión depende exclusivamente de los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore, por lo que la Modalidad 40 solo resulta útil para completar semanas de cotización faltantes, no para incrementar el fondo de retiro.

Para quienes buscan elevar el monto de su retiro bajo la Ley 97, especialistas señalan que resulta más eficiente realizar aportaciones voluntarias directamente a la Afore, donde la totalidad del capital genera rendimientos a favor del trabajador, en lugar de destinarse a coberturas de seguro.

Requisitos y costos de la Modalidad 40

Quienes consideran este esquema deben cumplir tres requisitos indispensables establecidos por la Condusef: tener menos de 60 años de edad, sumar menos de mil 250 semanas cotizadas y estar dados de baja en el Régimen Obligatorio del IMSS.

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El costo de inscripción exige pagar una cuota equivalente al 14.438% del Salario Base de Cotización registrado para 2026, porcentaje que aumentará de forma gradual hasta llegar al 18.8% en 2030. Como referencia, cotizar en 2026 con un salario equivalente a 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias representa un pago mensual de 2 mil 540,58 pesos.

Mantener los pagos al día resulta indispensable. La Ley del Seguro Social establece en su Artículo 220 que el derecho a la Modalidad 40 se pierde al acumular dos meses consecutivos de impago, lo que obligaría al trabajador a reiniciar el trámite si desea reincorporarse al esquema.

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Las protestas de este martes mantienen viva la exigencia

Grupos de empleados y jubilados que participan en las movilizaciones piden el regreso del RJP y la eliminación de las cuentas individuales de Afore como parte del pliego de demandas que acompaña al reclamo salarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo sobre jubilaciones y Afores volvió a manifestarse este martes 13 de octubre durante la megamarcha convocada por trabajadores activos y jubilados del IMSS. La movilización principal partió a las 15.00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores, con destino al Palacio Nacional, con una asistencia estimada de mil 500 personas.

Antes, desde las 9:00 horas, integrantes de la Sección 35 del SNTSS se concentraron en la Unidad de Medicina Familiar 35, en la colonia Agrícola Pantitlán, para trasladarse después hacia la sede sindical en la colonia Condesa.

Grupos de empleados y jubilados que participan en las movilizaciones piden el regreso del RJP y la eliminación de las cuentas individuales de Afore como parte del pliego de demandas que acompaña al reclamo salarial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital previó afectaciones en seis vialidades: Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, Insurgentes, Viaducto Río de la Piedad, Eje Tres Oriente y Calzada de Tlalpan.

Un plantón permanece instalado desde el 8 de octubre frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez. Otro grupo mantiene su presencia desde el 9 de octubre frente a la sede del SNTSS en la colonia Condesa.

La consulta de mañana no resuelve el reclamo de fondo

Como lo precisó el propio Instituto, el resultado de esa votación no tendrá efecto sobre las demandas relacionadas con el régimen de pensiones y las Afores .Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

La base trabajadora votará el miércoles 14 de octubre mediante voto libre, personal, directo y secreto si acepta o rechaza la propuesta salarial de 6.8%. El IMSS indicó, en un comunicado emitido el viernes 9 de octubre, que respetará el resultado de la consulta, aunque no confirmó un acuerdo para levantar las protestas antes de esa fecha.

Como lo precisó el propio Instituto, el resultado de esa votación no tendrá efecto sobre las demandas relacionadas con el régimen de pensiones y las Afores, al tratarse de un asunto que requiere una reforma legal independiente del proceso salarial en curso.

Esto deja a los trabajadores con un escenario dividido: una respuesta inmediata sobre su salario, que se definirá en horas, y un reclamo de fondo sobre su retiro que, según la postura oficial del IMSS, dependerá de un proceso legislativo sin cronograma establecido.