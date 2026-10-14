Jornada de votación en el IMSS: trabajadores deciden entre la propuesta salarial del Gobierno o seguir con las movilizaciones

La oferta salarial asigna un 2.9% al sueldo tabular y un 3.9% a prestaciones para el personal del instituto. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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Más de 476 mil trabajadores del SNTSS del IMSS votan este 14 de octubre en una consulta nacional para aceptar o rechazar un aumento de 6.8%, aprobado por el Congreso Nacional del sindicato. El resultado definirá si se formaliza la propuesta o si se abre una renegociación ante los reclamos de un alza mayor al salario base y mejores condiciones laborales.

La oferta distribuye el incremento en 2.9% para el salario tabular y 3.9% para prestaciones. Un sector de la base trabajadora considera insuficiente esa proporción y plantea que el aumento se concentre en el sueldo directo, con una exigencia cercana a 10%.

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Esta jornada contempla cerca de 670 puntos de votación supervisados por verificadores federales. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompaña el proceso de los trabajadores del IMSS para garantizar que el sufragio sea personal, libre, directo y secreto.

Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, ha sostenido que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y que no habrá represalias contra quienes expresen inconformidad con el acuerdo.

El resultado definirá si se aplica el aumento o se busca otra negociación

Las peticiones de la base sindical incluyen la contratación de personal médico y el abasto permanente de medicinas. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Si la mayoría avala la propuesta, el incremento se aplicará bajo los porcentajes aprobados por el Congreso Nacional del sindicato. Un rechazo daría paso a la búsqueda de una nueva negociación salarial y podría derivar en movilizaciones adicionales y tensiones con la dirigencia sindical.

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Las demandas de los inconformes abarcan la contratación de más médicos y personal administrativo, infraestructura en condiciones adecuadas, abasto permanente de medicamentos e insumos y una disminución de las cargas laborales. Los trabajadores señalaron que esas carencias repercuten en la atención de los derechohabientes.

Esta consulta ocurre un día después de la movilización del 13 de octubre en la CDMX y en varias partes de la república. De acuerdo con la SECGOB y la SSC capitalina, 7 mil personas participaron en la marcha que salió a las 16:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI y concluyó en las oficinas del IMSS de avenida Paseo de la Reforma 476, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

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Las dependencias informaron que el recorrido se realizó de forma pacífica y terminó con saldo blanco. El Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó la protesta como parte de los acuerdos entre dirigentes de los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México, mientras agentes de Tránsito realizaron cortes viales.

Antes de esa marcha hubo protestas el 10 de octubre en Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro. En esas movilizaciones también hubo reclamos por la falta de personal, medicamentos e insumos; algunos asistentes pidieron la destitución de la dirigencia sindical y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

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Hasta la redacción de esta nota, no se ha dado información sobre accidentes o conflictos durante la votación de los trabajadores del IMSS, aunque reportes mencionan que algunas boletas no tienen folio.

Zoé Robledo espera el resultado de la consulta para fijar una postura

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el organismo esperará la resolución de la consulta para definir su posición salarial. (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, reconoció el derecho de los trabajadores a protestar y señaló la presión que representan el crecimiento de la población derechohabiente y las enfermedades crónico-degenerativas. También admitió pendientes en la entrega de medicinas, aunque afirmó que el suministro alcanza 94%.

Robledo evitó precisar el pasado 12 de octubre si el instituto cuenta con margen financiero para conceder el aumento directo de 5% que exigen trabajadores en protesta. Dijo que el IMSS deberá esperar la decisión de la base sindical antes de definir una postura sobre un posible cambio al salario.

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“Nosotros creemos en el diálogo y la escucha a los trabajadores y eso es lo que va a ocurrir. Primero hay que escucharlos”, respondió al ser cuestionado sobre cuánto podría ofrecer el organismo si la propuesta es rechazada.

El titular del IMSS explicó que el sindicato presentó el planteamiento ante un congreso, donde fue aprobado antes de someterse a consulta de la base. Añadió que el contrato colectivo se modifica cada dos años y esos cambios también se llevan a votación.

Implementará el IMSS esta semana el diálogo “piso por piso”, mediante el cual titulares de delegaciones y responsables hospitalarios se reunirán con trabajadores de 277 hospitales. La estrategia dará prioridad a las Unidades Médicas de Alta Especialidad y a los centros médicos nacionales; cada necesidad planteada se convertirá en un compromiso con prioridad, fecha de cumplimiento y responsable directo.

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Sheinbaum califica de oportunista la participación partidista en la marcha de trabajadores del IMSS

La mandataria reconoció como legítimas las exigencias laborales y afirmó que serán atendidas. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “oportunista” la participación de actores políticos en la marcha de trabajadores del IMSS realizada el martes 13 de octubre en Ciudad de México, al considerar que sus posturas están alejadas de las demandas laborales del personal, las cuales reconoció como legítimas.

Aseguró la mandataria este miércoles 14 de octubre que los problemas planteados por los empleados serán atendidos y recordó que el IMSS realizaría ese día una consulta salarial.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la presencia de partidos políticos en la protesta. La presidenta sostuvo que se desconoce si esas organizaciones impulsaron la movilización, aunque afirmó: “Sí había partidos políticos. La verdad, no sabemos si impulsaron o, sí, de manera muy oportunista, se pararon por ahí”

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