Cómo mantener las frutas y verduras frescas por más tiempo

La frescura y la calidad de los productos comienzan en el campo. Factores poscosecha influyen en la frescura de los productos (Imagen ilustrativa Infobae)

Todos sabemos que los productos frescos son buenos para nosotros, pero las frutas, verduras y hierbas tienden a perecer rápidamente si no se consumen.

Esto se debe a que incluso después de la cosecha, los productos de plantas vivas tienden a continuar con sus procesos biológicos. Esto incluye la respiración: producir energía a partir de carbohidratos, proteínas y grasas almacenadas mientras se libera dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Alguna vez encontraste una papa germinada en tu despensa?

Además de eso, los productos frescos también se echan a perder fácilmente gracias a varios microbios, tanto inofensivos como que pueden causar enfermedades, llamados patógenos.

Simplemente tirar cosas en el refrigerador no resolverá el problema, ya que los diferentes tipos de plantas reaccionarán de manera diferente a la forma en que se almacenan. Entonces, ¿cómo se puede combatir el desperdicio de alimentos y mantener los productos frescos por más tiempo? Afortunadamente, existen algunos consejos útiles.

Mantén las verduras en cajón de baja humedad del refrigerador (Elika)

La frescura y la calidad comienzan en la finca

Los agricultores siempre intentan cosechar los productos cuando se encuentran en condiciones óptimas, pero tanto los factores previos como posteriores a la cosecha afectarán la frescura y la calidad incluso antes de comprarlos.

Los factores previos a la cosecha son agrícolas, como las condiciones climáticas, el tipo de suelo y la disponibilidad de agua. Los factores poscosecha incluyen el lavado y limpieza después de la cosecha, el transporte y distribución, el procesamiento y envasado, y el almacenamiento.

Como consumidores no podemos controlar directamente estos factores; a veces las verduras que compramos simplemente no serán tan buenas. Pero podemos estar atentos a cosas que afectarán el producto una vez que lo llevemos a casa.

Una cosa importante a tener en cuenta son los productos magullados, heridos o dañados. Esto puede suceder en cualquier etapa del manejo poscosecha y realmente puede acelerar la descomposición de las verduras y frutas .

La pérdida de humedad a través de la piel dañada acelera el deterioro y la pérdida de nutrientes. El daño también facilita la entrada de microbios perjudiciales.

La pérdida de humedad en productos dañados acelera su deterioro (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Lavar o no lavar?

No es necesario lavar los productos antes de guardarlos. Mucho de lo que compramos ya ha sido lavado comercialmente. De hecho, si lava sus productos y no puede secarlos por completo, la humedad agregada podría acelerar el deterioro en el refrigerador.

Pero lavar los productos justo antes de usarlos es importante para eliminar la suciedad y los insectos patógenos.

No uses vinagre en el agua de lavado a pesar de lo que veas en las redes sociales. Los estudios indican que el vinagre no tiene ningún efecto para reducir la carga microbiana en los productos frescos.

Del mismo modo, no utilices bicarbonato de sodio. Aunque existe cierta evidencia de que el bicarbonato de sodio puede eliminar los residuos de pesticidas de la superficie de algunos productos, no es recomendable usarlo en casa. Simplemente use agua del grifo.

Lo principal que necesita es el tipo correcto de embalaje y la ubicación correcta: desea controlar la pérdida de humedad, la descomposición y la maduración.

Las tres opciones principales de almacenamiento son en la encimera, en el frigorífico o en un “lugar fresco, seco y oscuro”, como la despensa.

Los plátanos, la cebolla, el ajo, las patatas, el boniato y la calabaza entera quedarán mejor en una despensa o alacena oscura. No almacene patatas y cebollas juntas: las cebollas producen un gas llamado etileno que hace que las patatas se echen a perder más rápido, mientras que la alta humedad de las patatas estropea las cebollas.

De hecho, no almacene frutas como manzanas, peras, aguacates (paltas) y plátanos juntas, porque estas frutas liberan gas etileno a medida que maduran, lo que hace que las frutas cercanas maduren (y potencialmente se echen a perder) mucho más rápido. Es decir, a menos que quieras que los frutos maduren rápidamente.

A veces las verduras que compramos simplemente no serán tan buenas. Pero podemos estar atentos a cosas que afectarán el producto una vez que lo llevemos a casa (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Todas las verduras de hojas verdes, zanahorias, pepinos, coliflor y brócoli funcionarán mejor en el cajón de baja humedad (el cajón para verduras) del refrigerador. Puedes ponerlos en bolsas de plástico perforadas para retener la humedad pero mantener el flujo de aire. Pero no los pongas en bolsas completamente selladas porque esto puede ralentizar la maduración y atrapar dióxido de carbono , lo que provoca descomposición y malos olores.

Algunas frutas también funcionarán mejor en el refrigerador. Por ejemplo, las manzanas y las frutas cítricas como las naranjas pueden mantenerse frescas por más tiempo en el refrigerador (cajón para verduras), aunque pueden permanecer a temperatura ambiente por períodos cortos. Sin embargo, no guardes la sandía en el refrigerador por mucho tiempo, ya que perderá su sabor y color rojo intenso si se mantiene refrigerada por más de tres días .

La mayoría de las hierbas y algunas verduras de hoja (como el apio, las cebolletas y los espárragos) se pueden conservar con los tallos en agua para mantenerlas crujientes. Manténgalos en un área bien ventilada y lejos de la luz solar directa, para que no se calienten demasiado y se marchiten.

Evita lavar los productos antes de guardarlos para evitar su descomposición (Freepik)

La lucha contra el desperdicio de alimentos y experimenta

—No compre demasiado, compre solo pequeñas cantidades siempre que no tenga que preocuparse por mantenerlas frescas.

—Nunca compre productos magullados, heridos o dañados si planea conservarlos por más de un día.

—“Procese” sus verduras para guardarlas. Si compra una gran cantidad (tal vez haya una opción a granel en oferta), considere convertir el producto en algo que pueda conservar por más tiempo. Por ejemplo, el puré de plátano elaborado con plátanos muy maduros se puede conservar hasta 14 días a 4°C . Puede congelar, escaldar, fermentar y enlatar la mayoría de las verduras.

—Considere el sellado al vacío. El envasado al vacío de verduras y bayas también puede mantenerlas frescas por más tiempo. Por ejemplo, los frijoles sellados al vacío pueden conservarse hasta 16 meses en el refrigerador, pero solo durarán unas cuatro semanas en el refrigerador sin sellar.

—Mantenga un registro. Organice su refrigerador de manera que pueda ver los productos fácilmente y úselos todos antes de que pierdan frescura.

Las hierbas frescas pueden conservarse en agua en un lugar bien ventilado (EFE/Kai Försterling)

—Experimente con trucos de almacenamiento. Las redes sociales están llenas de consejos y trucos sobre la mejor manera de almacenar productos. Convierta su cocina en un laboratorio y pruebe cualquier consejo que le interese: quizá funcione. Incluso puedes utilizar estos experimentos como una forma de enseñarles a tus hijos sobre la importancia de reducir el desperdicio de alimentos.

—Cultiva algo propio. Esto no es factible para todos nosotros, pero siempre puedes intentar tener algunas hierbas en macetas para no tener que preocuparte por mantenerlas frescas o consumir un manojo gigante de menta de una sola vez. Cultivar tus propios microvegetales también podría resultar útil.

*Esta nota fue publicada originalmente en The Conversation

*Senaka Ranadheera es doctor en Ciencias de los Alimantos de la Universidad de Newcastle, Australia. Actualmente profesor asociado en la Facultad de Agricultura, Alimentación y Ciencias de los Ecosistemas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Melbourne. Fue investigador de carrera temprana en la Universidad de Victoria antes de unirse a la Universidad de Melbourne en 2017. Senaka imparte varias materias de pregrado y también es coordinador de la materia de posgrado Seguridad y calidad de los alimentos. Su investigación se centra en probióticos, prebióticos, productos lácteos y fermentación de alimentos.