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NFL México, CONADE y Miami Dolphins unen fuerzas para expandir el Flag Football en el país: ¿en qué consiste el plan?

El proyecto contempla capacitar a entrenadores, entregar material deportivo a escuelas y conectar a nuevos jugadores con el torneo nacional NFL FLAG U12

(Conade)
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La NFL México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y los Miami Dolphins pusieron en marcha un programa de capacitación para impulsar el crecimiento del Flag Football (Fútbol bandera) en México, con actividades dirigidas a entrenadores, docentes de educación física, niñas y niños.

La iniciativa se desarrolló los días 12 y 13 de octubre en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), en la Ciudad de México, como parte del Programa de Mercados Globales (GMP, por sus siglas en inglés). El proyecto busca extender la enseñanza de esta disciplina durante todo el año y establecer un modelo de formación que pueda mantenerse y crecer en distintas comunidades del país.

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El programa de Miami Dolphins Academy comenzó con la capacitación de 15 entrenadores y, mediante un esquema de enseñanza en cascada, amplió la participación a 65 técnicos. Además, la jornada incluyó una clínica práctica para 100 niñas y niños.

Miami Dolphins Academy capacitó a 65 entrenadores en México

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La primera jornada, realizada el 12 de octubre, estuvo dirigida a 15 entrenadores locales: siete convocados por la CONADE y ocho vinculados al Global Markets Program. La capacitación incluyó dos horas de teoría y tres horas de práctica en el campo, con énfasis en la metodología deportiva y los valores asociados a la disciplina.

Al día siguiente, los primeros participantes compartieron los conocimientos adquiridos con otros 50 entrenadores convocados por la CONADE. De esta manera, el programa alcanzó un total de 65 entrenadores capacitados y concluyó con una sesión práctica para 100 menores.

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La iniciativa también incorporó a mujeres en el primer grupo de entrenadores, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de liderazgo y contribuir a eliminar barreras en el deporte.

Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de los Miami Dolphins, destacó la importancia de llevar el proyecto a México y mantener las actividades más allá de las clínicas iniciales.

“Es un honor traer a Miami Dolphins Academy a México, comenzando con las clínicas de esta semana”, señaló.

El directivo también resaltó el interés que existe en el país por el futbol americano y el Flag Football, así como la intención de ofrecer programas continuos para entrenadores y escuelas.

“El entusiasmo por la NFL y el Flag Football en México es extraordinario. Nos enorgullece ofrecer programas continuos durante todo el año para entrenadores y escuelas de todo el país, y conectar a los aficionados con este deporte de una manera que nunca habíamos hecho”.

Formiga añadió que la colaboración con NFL México y CONADE será importante para desarrollar el programa durante el próximo año.

“Estas clínicas demuestran el compromiso de los Miami Dolphins con el crecimiento del deporte en México. Nos entusiasma ver cómo se desarrolla el programa de Flag Football de Miami Dolphins Academy gracias a la extraordinaria colaboración con NFL México y CONADE durante el próximo año”.

El programa de Flag Football llegará a 100 escuelas durante el ciclo 2026-2027

(Conade)
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De acuerdo con la CONADE, la siguiente etapa contempla llevar talleres a docentes de educación física de 100 escuelas de la Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y Quintana Roo durante el ciclo escolar 2026-2027, con actividades previstas entre septiembre y octubre, así como entre enero y febrero.

Los planteles participantes recibirán kits oficiales con 25 juegos de cinturones de Flag Football, balones Wilson y manuales técnicos. Además, contarán con el acompañamiento de Miami Dolphins Academy durante un periodo de seis a ocho semanas.

El propósito es establecer un modelo de capacitación que permita a los docentes transmitir los conocimientos a sus estudiantes y ampliar la práctica del deporte en las comunidades escolares.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Miami Dolphins Academy para desarrollar jugadores y entrenadores, promover espacios seguros e inclusivos y fomentar la participación de niñas y jóvenes. Además de México, la academia impulsa clínicas de Flag Football en países como España y Brasil.

El proyecto busca conectar con el torneo nacional NFL FLAG U12

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El programa también estará vinculado con el torneo nacional NFL FLAG U12, cuya actividad está prevista de noviembre de 2026 a julio de 2027. La meta es alcanzar más de 3,000 equipos distribuidos en los 32 estados de México.

Los campeones estatales participarán en el torneo nacional programado del 26 al 28 de febrero, en alianza con el Tecnológico de Monterrey, con la posibilidad de buscar un lugar en el Campeonato Internacional NFL FLAG 2027.

Para la CONADE, el proyecto representa una oportunidad para ampliar el acceso al deporte y promover la inclusión, la igualdad y el aprendizaje en distintas regiones del país. La intención es que el Flag Football contribuya también a fomentar hábitos saludables y valores como el liderazgo, el respeto y la disciplina desde la infancia.

Por su parte, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que la capacitación de quienes enseñan la disciplina es fundamental para ampliar su alcance.

“Elevar la calidad de la enseñanza es fundamental para que el Flag Football llegue a más comunidades y siga creciendo en todo el país. También es importante empoderar a las mujeres y generar más oportunidades para que asuman funciones de liderazgo en los cuerpos técnicos. Agradecemos a CONADE su colaboración y a los equipos del Global Markets Program por ayudarnos a acercar esta disciplina a niñas, niños y jóvenes”, concluyó.

Con estas acciones, NFL México, CONADE y Miami Dolphins Academy buscan consolidar un programa de formación que trascienda las clínicas iniciales y contribuya al crecimiento del Flag Football en escuelas y comunidades de todo el territorio nacional.

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