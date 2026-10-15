Suéter liso y reloj discreto: así fue captado Emilio Azcárraga en la exclusiva fiesta de Televisa que es criticada

Sueter liso y reloj de discreto: así fue captado Emilio Azcárraga en la fiesta de Televisa que tachan de ‘pobre’ (Foto: Televisa)

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Emilio Azcárraga Jean fue captado con suéter gris liso, pantalón azul marino, camisa pastel y reloj plateado discreto durante el Upfront Trascender de Televisa 2027, realizado la noche del pasado miércoles 14 de octubre en Televisa San Ángel.

El registro circuló este jueves a través de publicaciones de Marco Bonilla Mendoza, abogado y político mexicano, del creador de contenido Ese Pérez, cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026, y del actor Julián Gil.

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La imagen se viralizó en medio de críticas por el presupuesto del evento, que usuarios compararon con ediciones anteriores de mayor despliegue.

La vestimenta de Azcárraga Jean contrastó con el tono de la fiesta

El empresario llevó un pantalón de vestir azul marino, camisa lisa en tono pastel y, sobre ella, un suéter gris sin logotipos ni marcas visibles. Completó el atuendo con un reloj plateado de diseño discreto.

Las publicaciones de Bonilla Mendoza, Ese Pérez y Gil mostraron al heredero de Televisa en distintos ángulos durante la celebración. Ninguna de las imágenes lo registró con accesorios ostentosos ni prendas de marca visible, detalle que los usuarios destacaron frente a la discusión sobre el gasto del evento.

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Usuarios compararon el Upfront Trascender con ediciones anteriores

TelevisaUnivision presentó su programación para 2027 durante el Upfront Trascender, celebrado el miércoles en Televisa San Ángel. La televisora anunció nuevas telenovelas, el regreso de La Casa de los Famosos México y una oferta deportiva ampliada.

La ausencia de celebridades internacionales y la elección de cantantes nacionales para amenizar la fiesta dividió opiniones entre los asistentes y la audiencia digital. En redes sociales, el evento fue descrito como un parámetro de vigencia de los artistas dentro de la empresa conocida como la “Fábrica de Sueños”.

Televisa presentó cifras de audiencia ante los anunciantes

La compañía aprovechó el encuentro para exponer sus resultados. Según los datos presentados, las transmisiones del Mundial 2026 acumularon más de 675 millones de contactos de audiencia entre televisión abierta y ViX durante los 104 partidos del torneo.

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En el rubro de entretenimiento, La Casa de los Famosos México alcanzó a 15.1 millones de personas durante su final televisada y registró más de 178.9 millones de votos. La empresa reportó además 14,900 millones de reproducciones digitales y 340 millones de horas consumidas en ViX vinculadas al reality.

Las telenovelas promediaron 9.9 millones de espectadores por emisión, mientras los noticieros de N+ alcanzaron diariamente a 25.5 millones de personas entre televisión y plataformas digitales.

Azcárraga había respondido en agosto a rumores de crisis financiera

Dos meses antes del Upfront, en agosto de 2026, Azcárraga Jean enfrentó cuestionamientos sobre una presunta crisis financiera relacionada con el Club América, del que era propietario mayoritario tras la fusión con Grupo Ollamani. La compañía había reportado una pérdida neta consolidada de 548.2 millones de pesos al segundo trimestre de 2026, atribuida a un impacto negativo de aproximadamente 557.2 millones de pesos por operaciones temporales con la FIFA vinculadas al estadio del Mundial en la Ciudad de México.

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En entrevista con Francisco Javier González para Línea de Cuatro, el empresario defendió el proyecto deportivo del club pese a la ausencia de fichajes de alto perfil para el Apertura 2026. “Ahí está la tabla general de este torneo”, dijo al referirse al desempeño del equipo bajo la dirección de Guillermo Almada.

Azcárraga había respondido en agosto a rumores de crisis financiera (YouTube: TUDN)

Azcárraga explicó entonces que el cambio de técnico respondió a la necesidad de abrir una nueva etapa tras el ciclo de André Jardine. “Ya habíamos sido tres campeones, ¿cómo hacemos una cosa igual de campeonatos, pero diferente?”, cuestionó.

El dirigente también respaldó a Santiago Baños, director deportivo del América, frente al hashtag #FueraBaños. “Santiago es el director deportivo de futbol mexicano más exitoso, punto final”, afirmó. Sostuvo además que no intervenía en decisiones de alineación: “Yo jamás me metería en que alineen a uno o a otro”.

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Sobre la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano, Azcárraga se mostró a favor del modelo, aunque reconoció que la liga mexicana no había logrado consolidar una segunda división sólida como ocurría en España, Inglaterra o Portugal.