México

Si tu hijo ve estas 5 caricaturas, un pediatra dice que se la quites hoy mismo

Un especialista en desarrollo infantil señala cinco producciones audiovisuales que, según su experiencia clínica, afectan el lenguaje y la atención en menores de edad

Niño de espaldas con camiseta azul a rayas observa una televisión con dibujos animados en una sala con estanterías y sofás.
Un niño sentado de espaldas en un sillón mira programas de animación infantil en la pantalla de un televisor dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un pediatra enlistó en redes sociales las caricaturas que, según su criterio, afectan la atención y el lenguaje de los niños, además de las que recomienda como alternativa.

La publicación, difundida por la cuenta de CRIE | Rehabilitación Infantil, generó cientos de comentarios de madres y padres que defendieron o cuestionaron la selección.

PUBLICIDAD

El especialista sostiene que la neurociencia ya demostró que cierto tipo de contenido audiovisual altera la atención, el lenguaje y el comportamiento infantil.

Con ese argumento construyó dos listas: cinco producciones que recomienda retirar del consumo diario de los niños y cinco que propone como sustituto.

Antes de los dos años, el pediatra recomienda cero exposición a pantallas. Después de esa edad, sugiere tiempo limitado y siempre acompañado por un adulto.

El pediatra explica por qué ciertas caricaturas afectan el desarrollo infantil

El especialista argumenta que el problema no es solo el contenido, sino el ritmo con el que se presenta. Según su explicación, los cortes rápidos de escena y la sobreestimulación visual reducen la tolerancia del niño a actividades más lentas, como escuchar un cuento.

PUBLICIDAD

Un niño frente a una pantalla jugando a un videojuego. (Adobe Stock)
Un niño frente a una pantalla jugando a un videojuego. (Adobe Stock)

“Cuando se lo apagas, el berrinche no es capricho, le quitaste el estímulo más fuerte de su día”, afirma el pediatra sobre el efecto de retirar estas caricaturas de golpe.

El especialista detalla que Coco Melón ocupa el primer lugar de su lista negativa por presentar una escena nueva cada pocos segundos, combinada con colores al máximo. En el caso de Baby Shark, sostiene que su repetición constante logra que el niño la memorice sin que eso implique aprendizaje de vocabulario nuevo.

Las caricaturas que el pediatra retiraría hoy mismo de la rutina infantil son, en orden: en el quinto lugar Peppa Pig, por su diálogo veloz y conflictos que los niños replican sin filtro.

En el cuarto, Gallina Pintadita, con música en bucle y sin estructura narrativa; en el tercero, Paw Patrol, por su exceso de acción y ruido que después hace lenta cualquier otra actividad; en el segundo, Baby Shark; y en el primero, Coco Melón.

Ilustración de la cerdita Peppa Pig, de color rosa, con un vestido rojo, sosteniendo un abanico dorado con flores amarillas sobre un fondo azul oscuro
La popular Peppa Pig se muestra sonriente, sosteniendo un abanico dorado con un delicado diseño de ramas florecidas, sobre un fondo azul oscuro. (Prime Video)

Las cinco caricaturas que el pediatra sí recomienda

Frente a esa lista, el especialista propone cinco alternativas con ritmo más lento y mayor interacción verbal. Explica que el criterio central es el lenguaje: si la caricatura exige que el niño responda en voz alta o procese una emoción, cumple su función educativa.

En el quinto puesto coloca a Dora la Exploradora, porque hace preguntas y espera en silencio a que el niño conteste.

En el cuarto, Sid, el niño científico, por fomentar la observación y la comprobación.

Imágenes de 'La aventura mundial de Dora', el episodio mejor valorado de 'Dora, la Exploradora'.
Imágenes de 'La aventura mundial de Dora', el episodio mejor valorado de 'Dora, la Exploradora'.

En el tercero, Plaza Sésamo, que según el pediatra “es la que más respaldo educativo real tiene y sigue funcionando”.

En el segundo, Daniel Tigre, por su ritmo lento y su capacidad de nombrar emociones.

Y en el primero, Bluey, que considera la mejor opción porque enseña a jugar de forma real y motiva a los padres a participar.

El pediatra cierra su recomendación con un mensaje directo a madres y padres: “Antes de los dos años, cero pantalla. Y después, poco tiempo y contigo a un lado”.

Los usuarios de Instagram debaten la lista del pediatra

La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios con posturas divididas. Varios usuarios defendieron caricaturas que no aparecieron en ninguna de las dos listas, como Bob el Constructor, Los Backyardigans, Pocoyo y 31 minutos.

Imagen KYIKN7W2VRBORNVAIVYDWR6MUY

Otros compartieron experiencias propias sobre el aprendizaje de sus hijos a través de contenido no mencionado por el pediatra.

Una madre relató que su hijo de tres años aprendió números hasta el 110 en español y hasta el 30 en inglés, además de figuras geométricas y sumas simples, con series como Leo el camión y Numberblocks.

Otros comentarios cuestionaron con ironía la inclusión de Dora la Exploradora en la lista positiva y propusieron, en tono de broma, opciones como Dragon Ball o South Park para la crianza infantil.

Una usuaria mencionó al Equipo Umizoomi como ejemplo de contenido que enseña matemáticas, colores y resolución de problemas, junto con Go, Diego, Go y Bubble Guppies.

El hilo de comentarios también incluyó advertencias sobre contenido inadecuado disfrazado de infantil, un fenómeno que padres de distintos países han reportado en plataformas de video bajo búsquedas aparentemente inofensivas.

Temas Relacionados

CaricaturasPedriatriamexico-noticiasmexico-entretenimientoEducación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Horner revela cómo quiso reemplazar a Checo Pérez con Alonso o Leclerc y destapa la guerra interna que vivió en Red Bull

El exjefe de Red Bull recordó uno de los momentos más complicados que vivió al frente de la escudería austriaca tras la salida del piloto mexicano

Christian Horner revela cómo quiso reemplazar a Checo Pérez con Alonso o Leclerc y destapa la guerra interna que vivió en Red Bull

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de octubre? Cuatro líneas del STC afectadas por retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de octubre? Cuatro líneas del STC afectadas por retrasos

Efraín Juárez habla por primera vez tras salir de Pumas y confiesa si volvería a dirigir a los auriazules

El técnico explicó que la decisión de dejar el banquillo auriazul fue propia y no producto de un conflicto con la directiva

Efraín Juárez habla por primera vez tras salir de Pumas y confiesa si volvería a dirigir a los auriazules

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de octubre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de octubre

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre, hallan restos fuera del predio

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre, hallan restos fuera del predio

Negociación, prisión y acusación ampliada: qué sigue para Rafael Caro Quintero en EEUU

Quién es “El Wicho”: de su caída con 631 kilos de cocaína en Tijuana a operador financiero de Los Rugrats

La relación de Roberto Tapia con El Chapo y El Mayo: así los conoció en una posada junto a Los Chapitos y El Ondeado

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Feria del Alfeñique 2026: lista completa de próximos conciertos y actividades de la celebración de Día de Muertos en Toluca

Feria del Alfeñique 2026: lista completa de próximos conciertos y actividades de la celebración de Día de Muertos en Toluca

¿De qué trata Ley de Fuego? La novela de Inés Gómez Mont que despierta interrogantes sobre su relación con Víctor Álvarez Puga

Exigen expulsar a Pimpinela Escarlata de La Granja VIP por amenazar con herir con un cuchillo a Manelyk

Alfredo Adame y Ferka estallan en plena transmisión durante La Granja VIP 2026

Upfront de Televisa 2027: lista de programas presentados y los momentos más polémicos de la fiesta de las estrellas

DEPORTES

Christian Horner revela cómo quiso reemplazar a Checo Pérez con Alonso o Leclerc y destapa la guerra interna que vivió en Red Bull

Christian Horner revela cómo quiso reemplazar a Checo Pérez con Alonso o Leclerc y destapa la guerra interna que vivió en Red Bull

Yareli Acevedo debuta en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista: cómo le fue en su presentación

Efraín Juárez habla por primera vez tras salir de Pumas y confiesa si volvería a dirigir a los auriazules

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas