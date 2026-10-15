Si tu hijo ve estas 5 caricaturas, un pediatra dice que se la quites hoy mismo

Un niño sentado de espaldas en un sillón mira programas de animación infantil en la pantalla de un televisor dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un pediatra enlistó en redes sociales las caricaturas que, según su criterio, afectan la atención y el lenguaje de los niños, además de las que recomienda como alternativa.

La publicación, difundida por la cuenta de CRIE | Rehabilitación Infantil, generó cientos de comentarios de madres y padres que defendieron o cuestionaron la selección.

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El especialista sostiene que la neurociencia ya demostró que cierto tipo de contenido audiovisual altera la atención, el lenguaje y el comportamiento infantil.

Con ese argumento construyó dos listas: cinco producciones que recomienda retirar del consumo diario de los niños y cinco que propone como sustituto.

Antes de los dos años, el pediatra recomienda cero exposición a pantallas. Después de esa edad, sugiere tiempo limitado y siempre acompañado por un adulto.

El pediatra explica por qué ciertas caricaturas afectan el desarrollo infantil

El especialista argumenta que el problema no es solo el contenido, sino el ritmo con el que se presenta. Según su explicación, los cortes rápidos de escena y la sobreestimulación visual reducen la tolerancia del niño a actividades más lentas, como escuchar un cuento.

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Un niño frente a una pantalla jugando a un videojuego. (Adobe Stock)

“Cuando se lo apagas, el berrinche no es capricho, le quitaste el estímulo más fuerte de su día”, afirma el pediatra sobre el efecto de retirar estas caricaturas de golpe.

El especialista detalla que Coco Melón ocupa el primer lugar de su lista negativa por presentar una escena nueva cada pocos segundos, combinada con colores al máximo. En el caso de Baby Shark, sostiene que su repetición constante logra que el niño la memorice sin que eso implique aprendizaje de vocabulario nuevo.

Las caricaturas que el pediatra retiraría hoy mismo de la rutina infantil son, en orden: en el quinto lugar Peppa Pig, por su diálogo veloz y conflictos que los niños replican sin filtro.

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En el cuarto, Gallina Pintadita, con música en bucle y sin estructura narrativa; en el tercero, Paw Patrol, por su exceso de acción y ruido que después hace lenta cualquier otra actividad; en el segundo, Baby Shark; y en el primero, Coco Melón.

La popular Peppa Pig se muestra sonriente, sosteniendo un abanico dorado con un delicado diseño de ramas florecidas, sobre un fondo azul oscuro. (Prime Video)

Las cinco caricaturas que el pediatra sí recomienda

Frente a esa lista, el especialista propone cinco alternativas con ritmo más lento y mayor interacción verbal. Explica que el criterio central es el lenguaje: si la caricatura exige que el niño responda en voz alta o procese una emoción, cumple su función educativa.

En el quinto puesto coloca a Dora la Exploradora, porque hace preguntas y espera en silencio a que el niño conteste.

En el cuarto, Sid, el niño científico, por fomentar la observación y la comprobación.

Imágenes de 'La aventura mundial de Dora', el episodio mejor valorado de 'Dora, la Exploradora'.

En el tercero, Plaza Sésamo, que según el pediatra “es la que más respaldo educativo real tiene y sigue funcionando”.

En el segundo, Daniel Tigre, por su ritmo lento y su capacidad de nombrar emociones.

Y en el primero, Bluey, que considera la mejor opción porque enseña a jugar de forma real y motiva a los padres a participar.

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El pediatra cierra su recomendación con un mensaje directo a madres y padres: “Antes de los dos años, cero pantalla. Y después, poco tiempo y contigo a un lado”.

Los usuarios de Instagram debaten la lista del pediatra

La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios con posturas divididas. Varios usuarios defendieron caricaturas que no aparecieron en ninguna de las dos listas, como Bob el Constructor, Los Backyardigans, Pocoyo y 31 minutos.

Otros compartieron experiencias propias sobre el aprendizaje de sus hijos a través de contenido no mencionado por el pediatra.

Una madre relató que su hijo de tres años aprendió números hasta el 110 en español y hasta el 30 en inglés, además de figuras geométricas y sumas simples, con series como Leo el camión y Numberblocks.

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Otros comentarios cuestionaron con ironía la inclusión de Dora la Exploradora en la lista positiva y propusieron, en tono de broma, opciones como Dragon Ball o South Park para la crianza infantil.

Una usuaria mencionó al Equipo Umizoomi como ejemplo de contenido que enseña matemáticas, colores y resolución de problemas, junto con Go, Diego, Go y Bubble Guppies.

El hilo de comentarios también incluyó advertencias sobre contenido inadecuado disfrazado de infantil, un fenómeno que padres de distintos países han reportado en plataformas de video bajo búsquedas aparentemente inofensivas.