Detienen a un hombre que fingía ayudar a adultos mayores en cajeros para robarles sus tarjetas bancarias en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron al detenido tras ser retenido por clientes de un supermercado en Azcapotzalco. Crédito: Especial

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Un hombre acusado de robar tarjetas bancarias a adultos mayores fue detenido en Azcapotzalco después de que usuarios lo retuvieron al descubrir una presunta maniobra en un cajero automático.

De acuerdo con medios locales, la retención ocurrió dentro de un supermercado de la alcaldía Azcapotzalco, donde el hombre presuntamente se acercaba a personas de la tercera edad que acudían a realizar operaciones en esos equipos.

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La situación salió a la luz cuando un adulto mayor intentaba realizar una operación en un cajero automático de la demarcación. Los usuarios que se encontraban cerca detectaron una maniobra que consideraron ilícita y confrontaron al presunto responsable.

Los clientes del establecimiento retuvieron al hombre en el pasillo comercial para impedir que saliera hacia la vía pública. La intervención de las personas presentes frustró el supuesto robo antes de que el señalado pudiera retirarse del lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron al detenido tras ser retenido por clientes de un supermercado en Azcapotzalco. Crédito: Especial

La información publicada por medios locales añadió que varias personas golpearon al individuo antes de entregarlo a los agentes capitalinos. El reporte indicó que los ciudadanos actuaron para auxiliar a la víctima que habría sido despojada de su tarjeta bancaria.

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Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recibieron al hombre después de la retención. Una agente de la corporación formalizó la detención y el implicado quedó bajo resguardo policial.

La presencia de los policías también tuvo como objetivo proteger la integridad del detenido tras la confrontación con los usuarios. Los agentes trasladaron al hombre en una patrulla para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Los cajeros automáticos fueron el punto de la presunta maniobra

El método atribuido al detenido partía de un acercamiento a los adultos mayores que utilizaban los cajeros automáticos. El hombre presuntamente les decía que el sistema presentaba fallas y ofrecía ayuda para resolver el problema.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron al detenido tras ser retenido por clientes de un supermercado en Azcapotzalco. Crédito: Especial

El supuesto engaño se apoyaba en mensajes sobre errores de lectura o fallas en la pantalla del equipo. Con ese argumento, el individuo buscaba ganar la confianza de los usuarios antes de intervenir en el procedimiento bancario.

El señalado se colocaba a un costado de las víctimas cuando introducían su tarjeta en el dispositivo. Esa posición le permitía observar la operación y acercarse al cajero con el pretexto de brindar asistencia técnica.

Según la reconstrucción difundida por los medios, el hombre manipulaba el cajero durante el momento de mayor distracción de la persona afectada. La maniobra consistía en tomar la tarjeta original y sustituirla por otro plástico.

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La tarjeta que recibían las víctimas no funcionaba o carecía de saldo, de acuerdo con los reportes. El cambio podía pasar desapercibido porque el adulto mayor mantenía la atención en la pantalla y en la aparente falla del equipo.

Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito de la sustitución era conservar el plástico verdadero para utilizarlo después. La acusación sostiene que el presunto responsable retiraba el dinero de las cuentas antes de que las tarjetas fueran canceladas.

La versión atribuida al periodista Carlos Jiménez señaló que el hombre habría aplicado ese mecanismo contra un adulto mayor en Azcapotzalco. El dato forma parte de los reportes periodísticos sobre la detención y no identifica a la víctima afectada.

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La Fiscalía local recibió el caso tras la detención

Después de la intervención policial, los agentes aseguraron los plásticos que recuperaron en el sitio donde ocurrió la retención. El material quedó vinculado a la investigación abierta tras el traslado del detenido.

El hombre fue llevado ante el Ministerio Público de la fiscalía local, según Telediario. En esa instancia se abrió una carpeta de investigación por los delitos de robo a transeúnte y fraude.

Un hombre salvadoreño permanece esposado de espaldas frente a una reja perimetral con un avión comercial estacionado en la pista de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación inicial del caso quedó en manos de las autoridades ministeriales. La información disponible no detalla si el detenido contaba con antecedentes ni si existían denuncias previas en su contra.

Los agentes revisarán los videos de seguridad de las cámaras instaladas en el establecimiento comercial. El objetivo es determinar si el hombre podría estar relacionado con otros reportes de robos cometidos bajo el mismo método.

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Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad del detenido. Tampoco han informado su posible vínculo con otros casos de despojo de tarjetas bancarias contra adultos mayores.

Los reportes tampoco precisan la cantidad de tarjetas que fueron aseguradas tras la intervención de los policías. La información conocida se limita a que los plásticos recuperados quedaron bajo resguardo de la corporación capitalina.

Un hombre con camiseta blanca mantiene sus manos sujetas con esposas metálicas en la parte frontal de su cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación jurídica del hombre deberá ser definida por las autoridades competentes. La detención no equivale a una resolución judicial sobre las acusaciones que motivaron la investigación.

El caso expone una modalidad de engaño que se aprovecha de la necesidad de asistencia de algunos usuarios frente a los cajeros automáticos. La investigación deberá establecer cómo ocurrió el hecho, qué elementos fueron recuperados y si existen otras personas afectadas.

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La actuación de los ciudadanos permitió que el señalado permaneciera en el lugar hasta la llegada de los policías. A partir de ese momento, la responsabilidad sobre el procedimiento pasó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Ministerio Público.