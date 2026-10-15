Día de Muertos 2026: Festival Artesanal del Café, Chocolate y Pan de Muerto llega el fin de semana para darle sabor a la temporada

Diferentes clases de pan de muerto se presentan en una bandeja junto a una taza de café, chocolate caliente y flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pan de muerto en sus variedades más deliciosas y exóticas vuelve a la CDMX acompañado de chocolate caliente, cacao molido a mano en metate y hasta una rifa con cafeteras de premio: así luce el plan gastronómico que promete acaparar los antojos capitalinos esta temporada de Día de Muertos.

El Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, edición Pan de Muerto 2026, reunirá propuestas de distintas regiones del país en un fin de semana pensado para comer, tomar fotos con catrinas y, sobre todo, llegar con hambre.

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Si el pan de muerto de supermercado ya se quedó corto, este festival ofrece una vuelta de tuerca a la receta clásica con versiones poco habituales y una selección de antojitos mexicanos que acompañan la temporada. A continuación, el detalle de lo que se puede encontrar entre los puestos.

Festival Artesana del Café, Chocolate y más (Instagram)

Pan de muerto con versiones poco convencionales

Pan de muerto decorado con colores vibrantes, elaborado artesanalmente, representando tradición mexicana y gastronomía típica de Día de Muertos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto es, sin dudas, la estrella del festival. Pero no se trata únicamente de la receta tradicional con azúcar: entre los expositores aparecen piezas rellenas y otras más experimentales, como el pan oscuro elaborado con ceniza de totomoxtle, la hoja seca que envuelve al elote y que en la cocina tradicional mexicana se usa para dar sabor y color a distintos preparados.

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El Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, edición Pan de Muerto 2026, se realiza en Ciudad de México durante un fin de semana de octubre y reúne pan de muerto de distintas regiones del país, junto con café, chocolate y antojitos mexicanos. La entrada es libre, aunque los alimentos y bebidas se pagan por separado según cada expositor.

La oferta no se limita a una sola receta. Habrá propuestas representativas de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato, estados con tradición panadera propia en esta época del año. Cada región aporta su variante: desde los panes con ajonjolí hasta los rellenos de crema, mermelada o chocolate, pasando por formas y texturas que cambian según el lugar de origen.

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Para quienes quieran ir más allá de probar, el festival contempla un taller de elaboración de cacao en metate, la técnica artesanal con la que generaciones de cocineras mexicanas han molido el cacao desde la época prehispánica hasta convertirlo en pasta para chocolate de mesa o bebidas calientes. Es una de las actividades pensadas para que los asistentes entiendan el proceso detrás de una taza de chocolate caliente, antes de bebérsela.

Un cartel promociona el Festival Artesanal de Café, Chocolate y Pan de Muerto para los días 17 y 18 de octubre en la Colonia Roma Norte. (Festival Artesanal del Café, Chocolate y Más (Redes sociales))

Café, chocolate y antojitos para la temporada

Más allá del pan de muerto, el festival despliega una oferta de bebidas calientes que incluye café y chocolate caliente, dos protagonistas naturales de las tardes frías de octubre. Según el conteo de expositores, el evento convocará propuestas de 12 estados de la República, con más de 100 expositores de café, chocolates artesanales y otros productos como salsas, mermeladas, mantequillas, quesos, helados y dulces tradicionales.

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La parte salada del menú tampoco se queda corta. Entre las opciones gastronómicas aparecen tamales de chipilín y poblanos, una combinación entre la hierba aromática típica del sureste mexicano y la receta poblana del tamal envuelto en hoja de maíz o plátano.

También habrá cemitas poblanas, el pan con ajonjolí que en Puebla se rellena de milanesa, queso, aguacate, papalo y chipotle, convertido en una de las tortas más representativas de esa cocina regional.

La oferta se completa con choripanes argentinos, tortas de pollo con mole de San Pedro Actopan (localidad del Estado de México reconocida por su producción de mole) y tortas de bacalao a la vizcaína, un platillo de tradición navideña y de temporada que combina el pescado salado con jitomate, aceitunas y chiles. La mezcla de sabores regionales mexicanos con propuestas de otros países forma parte del espíritu del festival, que apuesta por la variedad antes que por un único estilo gastronómico.

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Para quienes buscan llevarse algo a casa, los puestos también ofrecen productos envasados como mermeladas, mantequillas y quesos artesanales, pensados tanto para consumirse en el momento como para comprar en formato de despensa.

Talleres, catrinas y música en vivo

El festival no se limita a la comida. Entre las actividades programadas destaca un espacio para decorar galletas y otro para pintar cerámica con el objetivo de crear una catrina, la figura asociada a José Guadalupe Posada que se volvió símbolo visual del Día de Muertos.

También habrá música en vivo durante ambas jornadas, pensada para acompañar el recorrido entre los puestos de comida y artesanías. El festival suma además una muestra de mamás porteadoras, una actividad orientada a familias con bebés que buscan un plan accesible para toda la casa.

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La combinación de talleres manuales, gastronomía y música apunta a un público familiar, con actividades que no requieren costo adicional más allá del consumo de alimentos y bebidas.

Fecha, sede y horario del festival

Una selección de pan de muerto, calaveras de chocolate y bebidas calientes reposa sobre una mesa de madera en una plaza colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, edición Pan de Muerto 2026, se realizará el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con un horario de 10:00 a 19:00 horas durante ambas jornadas.

La sede será Jalapa 38, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El recinto contará con tres patios distribuidos entre expositores y dos zonas gastronómicas, donde los visitantes podrán recorrer las propuestas de productores y probar los alimentos y tipos de café preparados especialmente para esta edición.

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La entrada al festival es gratuita, por lo que no es necesario comprar un boleto para ingresar. Eso sí: los alimentos, bebidas, artesanías y productos de cada puesto tienen precios distintos según el expositor y la especialidad de cada platillo, de acuerdo con información de CDMX Secreta.

Para quienes además de comer quieran llevarse un premio, el festival contempla una dinámica de rifa: quienes realicen compras por 200 pesos podrán participar en un sorteo diario con productos de los expositores, entre los que se incluyen cafeteras.

Otras celebraciones de Día de Muertos con sabor a café y chocolate

Estas son las fechas, costos y detalles sobre el evento relacionado al Día de Muertos en la CDMX. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Festival Artesanal de Café, Chocolate y más no es la única propuesta gastronómica de la temporada. A inicios de octubre, el Museo Nacional de las Culturas Populares, en Coyoacán, organizó una edición especial de Día de Muertos de su propio Festival del Café y Chocolate, con más de 60 expositores, bebidas calientes como cacao y café, pan de muerto para chopear y calaveritas de chocolate y azúcar.

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Más adelante en el mes, el Tecnológico de Monterrey Campus CDMX será sede del Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto, con más de 100 propuestas gastronómicas y de café de distintas regiones del país, además de un desfile de catrinas y música en vivo.

Estos festivales se suman a una agenda más amplia de octubre que, además de la oferta gastronómica, incluye el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para recorrer la ruta de Chapultepec al Zócalo, y la Mega Procesión de Catrinas, que tomará las calles de la capital a partir de las 18:00 horas.

En conjunto, la temporada de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México combina desfiles, ofrendas y una serie de festivales gastronómicos que, como el Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, apuestan por el pan de muerto, el café y el chocolate como protagonistas de las celebraciones.