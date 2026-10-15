La Bebeshita acusa a Julio Camejo de una presunta agresión en La Granja VIP

Julio Camejo y La Bebeshita protagonizan un tenso cruce de palabras en La Granja VIP, luego de que la influencer lo acusara de empujarla durante un festejo colectivo. (Captura de pantalla )

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Daniela Alexis, la Bebeshita, acusó al actor Julio Camejo de empujarla durante el festejo por el Huevo Dorado en La Granja VIP, el reality de TV Azteca, aunque un video difundido por el programa no confirmó el contacto físico. El altercado escaló al 24/7 del formato y dividió a los habitantes de la granja.

El incidente ocurrió durante la sexta Asamblea de Nominación, transmitida por Azteca Uno.

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Kevyn “Bicolor” Contreras ganó la dinámica llamada “La Cosecha Extrema”, en la que dos equipos compitieron por recolectar 15 manzanas contra el reloj.

El triunfo le dio a Contreras el poder del Huevo Dorado, con el que salvó a Ivonne Montero de la placa de nominación y colocó en su lugar a Julio Camejo. El actor cubano quedó así expuesto a la eliminación del próximo domingo.

El anuncio generó una celebración colectiva dentro de la granja, Niurka Marcos, Pablo Montero, Natalia Alcocer y el propio Camejo corrieron a abrazar y cargar a Contreras como parte del festejo espontáneo.

El festejo por el Huevo Dorado de Kevyn "Bicolor" desató el conflicto entre Julio Camejo y La Bebeshita. (Captura de pantalla )

La Bebeshita acusó a Camejo de impedirle unirse al festejo

La Bebeshita intentó sumarse a la felicitación y, según su versión, Camejo interpuso el brazo para apartarla del grupo.

Tras la dinámica, la concursante encaró al actor frente a sus compañeros con un reclamo directo.

“Tú hablas de violencia contra la mujer y me empujas”, dijo La Bebeshita durante el enfrentamiento, documentado por las cámaras del 24/7 del programa.

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La influencer exigió que no se minimizara lo ocurrido durante la transmisión.

Camejo negó cualquier intención de agredirla, el actor argumentó que no se percató de su presencia por el tumulto generado alrededor de Contreras y ofreció una disculpa pública en el área común.

“No me di cuenta, nunca te vi”, respondió Camejo en su defensa, de acuerdo con el registro de la transmisión, el participante pidió evitar lecturas erróneas sobre el movimiento colectivo de la celebración.

La Bebeshita intentó sumarse a la felicitación y, según su versión, Camejo interpuso el brazo para apartarla del grupo. (YouTube)

Los videos no muestran el empujón que denunció la influencer

En el video difundido por el perfil oficial de Instagram de La Granja VIP no se apreció el empujón, aunque la grabación se cortó justo después del momento de la celebración, otros videos que circulan en las redes sociales tras la controversia tampoco muestran a Camejo empujando a la influencer.

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Niurka Marcos intervino en la discusión y descartó que existiera una agresión deliberada contra su compañera. La actriz acusó a La Bebeshita de utilizar el episodio como estrategia para condicionar las votaciones del público.

“Está exagerando para crear su juego y estás cayendo en él”, advirtió Niurka a Camejo durante una platica dentro de la granja.

Kevyn Contreras también puso en duda el reclamo y atribuyó la reacción del grupo a un entusiasmo desbordado, sin actitudes violentas.

Los comentarios en el perfil oficial del reality resultaron mayormente desfavorables para la influencer tras conocerse su versión de los hechos, señalando que mintió para desacreditar a Camejo.

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Los comentarios en el perfil oficial del reality resultaron mayormente desfavorables para la influencer. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP México)

Camejo acumuló al menos dos conflictos previos vinculados a perspectiva de género

El actor cubano se vio envuelto en otras disputas dentro del programa relacionadas con el mismo tema, Camejo fue acusado de discriminación por llamar a Pimpinela Escarlata por su nombre de pila, Mario González Medina.

El actor también sostuvo un enfrentamiento con Kunno en el que ambos intercambiaron señalamientos sobre identidad de género y orientación sexual. Estos antecedentes alimentaron el debate sobre el episodio con la Bebeshita entre los seguidores del reality show.

El actor también sostuvo un enfrentamiento con Kunno en el que ambos intercambiaron señalamientos sobre identidad de género y orientación sexual. La Granja Vip - (X)

La Granja VIP suma cinco eliminados en su segunda temporada

La controversia ocurrió en la sexta semana de competencia, hasta ahora La Granja VIP acumula cinco eliminados del reality, Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés y Pascal Nadaud.

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Pascal se convirtió en el quinto eliminado de la temporada. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El conflicto entre la Bebeshita y Camejo interrumpió la comunicación directa entre ambos en las áreas comunes del inmueble.

La producción mantiene la transmisión 24 horas mientras la audiencia debate en redes sociales la versión de cada uno de los involucrados.

La próxima Gala de Eliminación se transmite este domingo por Azteca Uno, donde el público definirá si Julio Camejo abandona La Granja VIP en medio de la controversia generada por las acusaciones de la Bebeshita.