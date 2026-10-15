HR Ratings baja el puntaje soberano de México mientras Hacienda defiende que el país mantiene una perspectiva estable

Las reservas internacionales de México superan los 256 mil millones de dólares para encarar choques financieros externos. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

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El 15 de octubre, HR Ratings bajó la calificación soberana de largo plazo de México a BBB, desde BBB+, y ratificó la nota de corto plazo en HR3 con perspectiva estable, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dependencia sostuvo que el país conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

La calificadora reconoció los esfuerzos de consolidación fiscal, el fortalecimiento de los ingresos públicos y la recuperación de la actividad económica, según el comunicado de Hacienda. También destacó el dinamismo de las exportaciones, la moderación de la inflación y la solidez de las cuentas externas.

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Además, las reservas internacionales superan los 256 mil millones de dólares y México cuenta con una Línea de Crédito Flexible del FMI por 24 mil millones de dólares. Para Hacienda, estas condiciones fortalecen la capacidad de respuesta del país ante choques externos.

México redujo el déficit tras un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB

México concretó un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB en 2025 para reducir el déficit sin recortar apoyos sociales. (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro )

En 2025, México realizó un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1990, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad macroeconómica, afirmó la dependencia. La Secretaría de Hacienda señaló que la reducción del déficit debe evaluarse como parte de una trayectoria de consolidación de mediano plazo.

El Paquete Económico 2027, presentado al Congreso, incluye medidas para aumentar la recaudación, mejorar la eficiencia tributaria, fortalecer la fiscalización y modernizar las aduanas. El objetivo es ampliar de forma permanente la base tributaria y elevar la calidad del gasto público.

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La estrategia fiscal se complementa con el Plan México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo, la simplificación regulatoria y las iniciativas de Ley Catastral y Registral y Ley de Economía Digital. El Gobierno de México busca impulsar la inversión pública y privada, elevar la productividad y sostener las finanzas públicas.

Durante el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 2.1% anual, su mayor avance desde el segundo trimestre de 2024. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 3.4% anual en julio, resultados que contribuyeron a revisiones al alza en los pronósticos de crecimiento.

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El FMI estimó que la economía mexicana crecerá 1.5% en 2026, en línea con la estimación puntual de Hacienda, y cerca de 2.0% en 2027. La dependencia atribuyó parte de la recuperación a la integración comercial con Estados Unidos.

Las exportaciones crecieron 29% entre enero y agosto

Las exportaciones mexicanas crecieron 29% anual entre enero y agosto impulsadas por el sector tecnológico hacia Estados Unidos. Credito: cuartoscuro

Entre enero y agosto, las exportaciones mexicanas aumentaron 29% anual, impulsadas por los sectores de cómputo y electrónica ligados a la expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos. La inversión extranjera directa llegó a 35 mil millones de dólares durante el primer semestre, un máximo histórico para un periodo comparable, indicó Hacienda.

Cerca de 80% de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, una composición que reduce la exposición a variaciones externas. La dependencia señaló que la sostenibilidad fiscal también depende de las condiciones de financiamiento.

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La agencia reconoció además avances en el fortalecimiento financiero de Pemex. Según Hacienda, la estrategia integral de apoyo permitió reducir el endeudamiento, mejorar el perfil de vencimientos y mitigar las presiones de liquidez de corto plazo.

Hacienda afirmó que estas acciones buscan fortalecer la capacidad operativa y financiera de la empresa productiva del Estado, así como reducir sus necesidades futuras de apoyo presupuestario.

Congreso aprueba la Ley de Ingresos 2027 con 331 votos a favor

El dictamen, respaldado por Morena, PVEM y PT, pasó a la revisión de 24 artículos reservados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La Cámara de Diputados aprobó el pasado14 de octubre, en lo general, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que prevé ingresos por 10.6 billones de pesos para financiar obligaciones y programas públicos, además de autorizar endeudamiento y medidas contra la evasión tributaria vinculada con combustibles.

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Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo reunieron 331 votos a favor del dictamen. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, con 118 sufragios.

Tras un debate de alrededor de dos horas, la Cámara baja abrió la discusión en lo particular. Los legisladores presentaron reservas a 24 artículos y a los artículos transitorios, una etapa que concentra diferencias por la deuda federal, las reglas fiscales y los controles sobre la comercialización de combustibles.

La Ley de Ingresos calcula cuánto dinero espera recibir el Gobierno federal y de qué fuentes procederán esos recursos durante el siguiente ejercicio fiscal. No define por sí misma el gasto destinado a cada dependencia o programa, pero establece el marco financiero para elaborar el Presupuesto de Egresos.

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Los impuestos aportarían más de 6 billones de pesos

El dictamen de la Comisión de Hacienda calculó ingresos totales por 10.6 billones de pesos para el ejercicio fiscal 2027. Credito: cuartoscuro

El dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público estima ingresos totales por 10 billones 636 mil 448.1 millones de pesos en 2027. De ese monto, 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos provendrían de impuestos pagados por personas y empresas.

La recaudación federal participable se calcula en 5 billones 722 mil 752 millones de pesos. Esta bolsa sirve como referencia para distribuir recursos entre la Federación y las entidades federativas.

El proyecto prevé un precio promedio de 61.8 dólares por barril de petróleo y un tipo de cambio de 17.9 pesos por dólar. Estas estimaciones forman parte de las variables con las que se calculan los ingresos públicos.

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La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea reunir recursos para impulsar el desarrollo económico y social, mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y combatir la evasión. El dictamen no contempla nuevos impuestos ni incrementos a las tasas generales vigentes.

Uno de los puntos centrales es la autorización de un techo de endeudamiento neto interno por 1 billón 700 mil millones de pesos. El paquete también permite un endeudamiento neto externo de 13 mil 500 millones de dólares.