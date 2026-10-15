El morenista Jacobo Rodríguez González lanzó distintos descalificativos a Juan Carlos Álvarez García, a quien acusó de tener una denuncia por violencia sexual en contra de una menor de edad. (Crédito: RS)

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Durante una sesión de Cabildo en Piedras Negras, Coahuila, el acalde de Morena, Jacobo Rodríguez González, y el regidor petista Juan Carlos Álvarez García, protagonizaron una discusión que terminó en acusaciones graves sobre violencia sexual.

El altercado que se generó el pasado 14 de octubre quedó grabado y se viralizó en redes sociales, dejando en evidencia que la ruptura entre los partidos de coalición también está presente a nivel local, una situación que ha tomado mayor relevancia a medida que avanza el proceso electoral.

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¿Qué pasó durante la sesión de cabildo en Piedras Negras?

En el video que circula en redes sociales, se puede ver que ambos políticos locales comienzan a intercambiar distintos señalamientos entre gritos. La confrontación se originó cuando el regidor del Partido del Trabajo (PT) y el del Revolucionario Institucional (PRI) mostraron su rechazo al orden del día, por lo que fueron calificados como “cobardes” por parte del alcalde.

Juan Carlos Álvarez le pidió a Rodríguez González “comportarse”, ya que “actúa como un malandro”, exigió respeto, al tiempo que los descalificativos seguían dentro de su discurso: “Siempre actuando como un vil pandillero en su cargo... Ya es tiempo de que ya le baje una rayita”.

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El alcalde siguió con la disputa y elevó la discusión, “¿Quieres saber por qué te digo el Porky? Porque estás denunciado por violar a una menor de edad”. El regidor del PT también dio respuesta y lo calificó de “drogadicto” y “pinche homosexual”.

Ruptura Morena y PT: alcalde de Piedras Negras y regidor petista protagonizan enfrentamiento en sesión de cabildo. (Foto: RS)

Quienes se encontraban en la sesión exigieron orden, sin que esto se acatara, por lo que Álvarez García aseguró que el morenista le pagó a la denunciante, además de cuestionar el manejo de los recursos públicos en su administración.

También señaló el gasto realizado durante las fiestas patrias, donde se contrato al cantante Gabito Ballesteros, conocido por corridos que han sido calificados como apología del delito.

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Pese al desencuentro, la sesión de cabildo continuó su curso.

Esto fue lo que se aprobó durante la sesión de Cabildo

Durante la sesión de Cabildo del miércoles, se aprobaron medidas que buscan ampliar el acceso a la pensión para personas con discapacidad en Coahuila; donde por mayoría se avaló una propuesta del regidor Ismael Gallo para solicitar al Gobierno del Estado y al Congreso local garantizar este beneficio a quienes tienen una discapacidad permanente y son menores de 65 años.

La iniciativa atiende principalmente a personas de entre 30 y 64 años que actualmente no reciben el apoyo en la entidad. El objetivo es ampliar la cobertura del programa y asegurar que más familias cuenten con un respaldo económico que mejore su calidad de vida.

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En la misma sesión se presentaron otras dos propuestas que no contaron con aprobación final. La primera plantea prevenir y sancionar actos de violencia, agresiones e insultos en instalaciones deportivas municipales. La segunda busca establecer reglas más claras para el uso de scooters, bicicletas eléctricas y vehículos similares, con el fin de dar mayor seguridad a usuarios, peatones y automovilistas.

Polémica en Piedras Negras por pelea de alcalde con regidor. (Foto: RS)

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, señaló que la sesión y los acuerdos aprobados tuvieron validez legal, pues se cumplió con el número de integrantes requerido.

También reconoció diferencias de opinión entre los regidores, pero sostuvo que las decisiones tomadas por votación y conforme a la ley fueron válidas, por lo que pidió respetar los resultados.

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Regidor es denunciado por no pagar pensión y ejercer violencia sexual

En enero de este año, la asesora jurídica Ariana Denisse García Bosque dio a conocer que Juan Carlos Álvarez enfrenta una denuncia por incumplir obligaciones alimentarias durante 16 años, además de una acusación de abuso sexual contra la madre de la joven.

El regidor habría ocultado sus ingresos pese a ocupar una regiduría por tres ocasiones, con percepciones entre 30 o 40 mil pesos; entre los delitos que en su momento se le habrían comprobado se encuentra el de violencia familiar, ya que el acusado habría enviado mensajes a la denunciante por haber iniciado el proceso penal.