La copa que todos quieren levantar: así es el trofeo TANE que se entregará al ganador del Gran Premio de México

La pieza artesanal que se le ofrece al ganador del GP de México, es creada por la firma TANE desde 2015. Foto: Jovani Pérez

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El trofeo TANE regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez para ser otorgado al piloto ganador del Gran Premio de la México el domingo 1 de noviembre del 2026. Esta pieza mexicana se elaboró en plata .925, vermeil de oro amarillo de 23 quilates y aventurina natural por la casa orfebre TANE.

El galardón reconocerá a los tres primeros competidores que crucen la línea de meta, incluso a la escudería vencedora del Gran Premio de la Ciudad de México en la competencia de Fórmula Uno.

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El ganador de la carrera y el equipo que obtenga el triunfo recibirán el trofeo de mayor tamaño, de aproximadamente 15 por 10 por 60 centímetros. Los trofeos destinados para el segundo y tercero miden cerca de 12 por 10 por 46 centímetros.

El Trofeo TANE ha escrito una historia desde el regreso de la Fórmula Uno en México a partir del 2015. La copa del ganador ha estado en manos de pilotos que se proclamaron campeones del máximo mircuito, entre ellos: Nicolás Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016 y 2019), Max Verstappen, triunfador del Gran Premio de México en cinco ocasiones entre 2017 y 2023, Carlos Sainz Jr, (2024) y Lando Noris (2025).

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El trofeo TANE recupera las alas del águila mexicana

Así será el premio para el ganador de la carrera en el AHR (Cortesía mexico gp)

El diseño de esta distinción presenta una estructura cónica rodeada por figuras simétricas que evocan las alas del águila real, uno de los elementos del escudo nacional. La plata .925 forma la base metálica de la pieza, mientras que el vermeil de oro amarillo de 23 quilates aporta el acabado dorado en la parte superior. El conjunto descansa sobre aventurina natural, un cuarzo verde trabajado a mano.

La elección de esa piedra incorpora otro color asociado con México. En la cara posterior de la copa, casa orfebre TANE reproduce la bandera mediante esmalte verde, blanco y rojo. El resultado combina metales preciosos, piedra natural y referencias visuales mexicanas en una pieza que los pilotos levantan frente a las tribunas del estadio GNP, donde se concentra el pódium para la ceremonia de premiación del Gran Premio de México.

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La Fórmula 1 alista su gira por el continente americano

El recinto está listo. para recibir el GP de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

No falta mucho para que el público nacional viva por nueva ocasión una carrera llena de lujo, adrenalina y sensación única desde el Autódromo Hermanos Rodríguez al estar cerca la fecha que marca el calendario para la edición 2026 del Gran Premio de la Ciudad de México.

La F1 aterrizará en Norteamérica, donde se albergará los Grandes Premios de Estados Unidos y México el 25 de octubre y 1 de noviembre respectivamente. Su tour por América prosigue con el Gran Premio de Brasil el 8 de noviembre y culmina el 21 del próximo mes con la carrera celebrada en Las Vegas.

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En la Ciudad de México la principal división del automovilismo reunirá a veintidós pilotos en una parrilla ampliada para esta campaña. El vencedor sumará 25 puntos en el campeonato de pilotos, además de recibir el trofeo TANE en el pódium de triunfadores.

Checo Pérez regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez como piloto de la escudería Cadillac

El piloto mexicano finalizó tercero en el Gran Premio de México con Red Bull (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera en México será un regalo especial para la afición nacional e internacional por el regreso del tapatío, Sergio Checo Pérez. después de celebrar el Gran Premio del año pasado sin el subcampeón mundial a causa de su salida de Red Bull Racing el 18 de diciembre del 2024.

El mexicano afrontará la cita con la oportunidad de hacer estallar cada grada del Autódromo Hermanos Rodríguez al formar parte del proyecto de Cadillac Fórmula One Team, escudería que hace su debut en la Fórmula Uno y participará por vez primera en la capital.

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En sus participaciones en el Gran Premio de la Ciudad de México, Pérez Mendoza subió al pódium en par de ocasiones, ambas desde la tercera posición: La primera ocurrió en 2021 y un año después repitió la hazaña siendo compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing.

Aunque las expectativas no colocan a Checo Pérez entre los favoritos para terminar en el pódium, regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez con el respaldo de su público, es lo que hará un momento especial desde que la Fórmula Uno volvió al país en 2015.

Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de México

El piloto mexicano finalizó en la tercera posición con Red Bull Racing (Imagen Ilustrativa Infobae)

2015: octavo lugar con Sahara Force India .

2016: décimo lugar con Sahara Force India .

2017: séptimo lugar con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: séptimo lugar con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: tercer lugar con Red Bull Racing .

2022: tercer lugar con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.