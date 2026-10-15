Las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra el presunto líder de "Los Rugrats" este 7 de julio. Crédito: DOJ

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Un operativo federal dejó siete personas detenidas en Culiacán, Sinaloa, tras la ejecución de cinco órdenes de cateo contra la célula delictiva “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Entre los capturados figuran cuatro familiares directos de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos.

Las diligencias se concentraron en la localidad de Laguna Colorada, al sur de la capital sinaloense, señalada como zona de operación de la organización criminal.

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Los detenidos y su vínculo familiar con “Carlitos Rugrats”

Entre las siete personas aprehendidas se encuentran Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, ambas primas de Carlos Alberto Páez Pereda. Las autoridades las consideran operadoras logísticas de la célula delictiva.

Capturan en Sinaloa a cuatro familiares de "Carlitos Rugrats", operador criminal ligado a "Los Mayos". Captura de pantalla.

También fueron detenidos Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, identificados como tía y tío del líder de “Los Rugrats”. Con ellos suman cuatro los familiares directos capturados en el operativo.

El listado de los siete detenidos se completa con Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez, cuya relación con Páez Pereda no fue especificada, ni su rol dentro del brazo armado ligado a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

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Comunidades señaladas y labores de inteligencia previas

El Gabinete de Seguridad detalló que los inmuebles cateados se ubicaban en tres comunidades de Culiacán: Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica. Según el comunicado, estos puntos funcionaban como centros de reunión, coordinación operativa, resguardo de integrantes y apoyo logístico para la célula delictiva.

La identificación de los inmuebles derivó de labores de inteligencia e investigación, además de vigilancias fijas y móviles realizadas previamente por los agentes federales.

Con los datos de prueba recabados en esas labores, un juez de control autorizó las cinco órdenes de cateo que permitieron el despliegue del operativo interinstitucional.

El comunicado precisó también la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la FGR, dentro del operativo conjunto.

El operativo y las corporaciones involucradas

El Gabinete de Seguridad de México confirmó la intervención, en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

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El Gabinete calificó a la célula investigada como “generadora de violencia” en esa región de Sinaloa.

Carlos Alberto Páez Pereda, alias "Carlitos Rugrats", del Cártel de Sinaloa. (FBI)

La dependencia federal indicó que las acciones buscan desarticular grupos delictivos vinculados con hechos de violencia en la región y adelantó que continuará con operativos coordinados en el estado.

Aseguramientos del operativo

Durante los cinco cateos, las fuerzas federales aseguraron tres armas de fuego largas y una corta, además de cargadores y cartuchos de distintos calibres.

También se decomisaron dos paquetes con cocaína y dosis adicionales de narcótico, junto con dinero en efectivo.

En materia de vehículos, las autoridades reportaron el aseguramiento de tres automotores, un vehículo tipo razer y una motocicleta, todos puestos a disposición de las instancias correspondientes para determinar su destino legal.

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Al listado de armas, la dependencia federal sumó ocho cargadores, teléfonos celulares, una tableta electrónica y dos computadoras portátiles.

Situación legal de los detenidos y los inmuebles

El Gabinete informó que a las siete personas detenidas se les hicieron saber sus derechos de ley antes de ser puestas, junto con lo asegurado, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Armas alusivas a Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

La autoridad ministerial será la encargada de continuar las investigaciones y determinar la situación jurídica de los detenidos.

Los inmuebles cateados en las tres comunidades quedaron bajo resguardo ministerial mientras continúan las diligencias.

Quién es Carlos Alberto Páez Pereda

Carlos Alberto Páez Pereda, de 30 años y originario de Laguna Colorada, Sinaloa, es identificado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como líder de “Los Rugrats”, una célula armada afín a la facción de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, dentro del Cártel de Sinaloa.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó el 18 de septiembre de 2025 en la lista de personas sancionadas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al señalarlo como productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán.

Un retrato ilustrado de Carlos Páez Pereda, alias Carlitos Rugrats, se acompaña de símbolos como el emblema del FBI, billetes, armas y una figura de dibujos animados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7 de julio de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal en su contra por narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, en relación con el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. La acusación también lo vincula con asesinatos y secuestros ordenados en el marco de la disputa entre facciones del Cártel.

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La guerra interna en el Cártel de Sinaloa

La presión sobre el entorno familiar de Páez Pereda se produce en medio de la disputa entre las facciones “Los Mayos” y “Los Chapitos”, que se intensificó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en julio de 2024.

Un día antes de los cateos en Laguna Colorada, el 13 de octubre, elementos federales detuvieron en Villa Unión, Mazatlán, a José Luis “N”, alias “El Wicho”, identificado como operador financiero y logístico de “Los Rugrats” que, según las autoridades, trabajaba bajo las órdenes directas de Páez Pereda. “El Wicho” era requerido por el Distrito Central de California, en Estados Unidos, por posesión de cocaína con intención de distribución.

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