México

Asistente da detalles de la salud de Laura Bozzo luego de su trasladado hasta CDMX en ambulancia

La conductora de televisión fue hospitalizada en Acapulco y después fue llevada a la capital, aseguró que se encuentra bien

Laura Bozzo desmiente falsos rumores de su fallecimiento: “No sé cuantas veces me han dado por muerta”
Laura Bozzo está sedada
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Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, confirma que la conductora se encuentra estable tras ser trasladada en ambulancia desde Acapulco hasta un hospital de la Ciudad de México. Aarón Guerrero descarta que Laura Bozzo esté intubada y precisa que su condición responde a la sedación posterior a una cirugía de emergencia por una úlcera duodenal.

“Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que por la lejanía de Acapulco no se encuentran allá, es por ello que la trajimos a la Ciudad de México”, explicó Aarón Guerrero a medios.

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Laura Bozzo, de 75 años, llegó al Hospital General de la Ciudad de México pasadas las 19:00 horas del miércoles, acompañada por sus hijas, Victoria de la Fuente y Alejandra de la Fuente.

Una úlcera provocó la intervención de emergencia

Captura de pantalla de un mensaje en red social con imágenes de una cama de hospital y una ficha médica a nombre de Laura Cecilia Bozzo
Una publicación en redes sociales difunde la ficha de identificación médica de la conductora Laura Bozzo en un hospital de Acapulco. (X: Acapulco Trends)

El cuadro de Laura Bozzo se originó por una úlcera duodenal que derivó en una complicación intestinal, de acuerdo con el relato de Aarón Guerrero. La conductora fue operada de urgencia en un hospital público de Acapulco, Guerrero, conocido como “El Quemado” y perteneciente al IMSS, antes de ser trasladada a la capital del país.

Aarón Guerrero detalló que Laura Bozzo llegó consciente al hospital de la Ciudad de México, aunque con dolor abdominal y deshidratación. El asistente reconoció que ni él ni la familia de la conductora esperaban que fuera necesaria una segunda intervención médica después de la cirugía inicial.

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“Cuando llegamos al hospital llegó consciente, lógicamente que un poco deshidratada, nunca nos imaginamos que tuviera que entrar de urgencia. Fue un dolor del fin de semana”, señaló Aarón Guerrero.

Laura Bozzo permanece sedada por el procedimiento quirúrgico

Laura Bozzo compartió un mensaje en redes sociales luego de los reportes sobre su hospitalización en Acapulco.
Laura Bozzo compartió un mensaje en redes sociales luego de los reportes sobre su hospitalización en Acapulco.

Aarón Guerrero explicó que la sedación de Laura Bozzo responde directamente al procedimiento quirúrgico al que fue sometida y no a un estado crítico, como circuló en algunas versiones en redes sociales. “No está entubada, sí está sedada por un procedimiento quirúrgico (...) Realmente entró por un tema intestinal, una úlcera que tuvo una complicación es por eso que se intervino de emergencia”, precisó el asistente.

El traslado desde Acapulco se decidió porque el hospital de esa ciudad no contaba con los especialistas necesarios para dar seguimiento al caso de Laura Bozzo. Las hijas de la conductora continúan evaluando si permanece en el hospital público de la capital o si la trasladan a una institución privada.

Aarón Guerrero también relacionó el cuadro actual con un antecedente médico de Laura Bozzo. “Ella ya había mencionado que había tenido un tema de septicemia, estuvo en coma, eso no era un secreto y tuvo consecuencias, años después, ese proceso que ella tuvo. El intestino quedó frágil y pues todo se derivó de eso”, explicó.

El hospital elegido en Acapulco fue una decisión de emergencia

Laura Bozzo recostada en una cama de hospital sobre almohadas blancas con bata médica y un catéter en el cuello
Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

Ante los cuestionamientos sobre por qué Laura Bozzo fue atendida en un hospital público y no en una clínica privada, Aarón Guerrero aclaró que la elección respondió a la inmediatez de la emergencia y no a una limitación económica. “La tuve que llevar allá porque fue el único que se me ocurrió y el que tenía más cerca de donde vive. En Acapulco no es que no haya hospitales, pero ella siempre se trata en la Ciudad de México”, detalló.

El asistente agregó que no existía otra alternativa disponible en el momento de la emergencia. “No se tenía donde llevarla y fue por eso que se internó en ese hospital. Se les agradece porque se le brindó una atención adecuada”, comentó Aarón Guerrero ante las cámaras que documentaron el traslado.

De acuerdo con el relato de Aarón Guerrero, los malestares abdominales de Laura Bozzo comenzaron el fin de semana previo a su hospitalización, con dolores que aumentaron de intensidad.

Las hijas de la conductora evitaron declarar ante la prensa

“De esta momia no se libran”, escribió la presentadora en un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.
“De esta momia no se libran”, escribió la presentadora en un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.

Mientras Aarón Guerrero ofrecía detalles sobre el estado de salud de Laura Bozzo, sus hijas, Victoria de la Fuente y Alejandra de la Fuente, optaron por no hacer declaraciones durante el traslado. Ambas se cubrieron el rostro con cobijas al ser cuestionadas por la prensa que documentó la llegada al hospital capitalino.

Aarón Guerrero señaló que son las hijas de Laura Bozzo quienes están tomando las decisiones respecto al tratamiento médico de su madre, incluida la posibilidad de trasladarla a una institución privada. El asistente describió el momento que atraviesa la familia como complicado, pues siempre vieron a Laura Bozzo como una persona fuerte y sin antecedentes de salud delicados.

Previo a su llegada a la Ciudad de México, Laura Bozzo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció las muestras de cariño del público y escribió: “de esta momia no se libran”.

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