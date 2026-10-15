Destapan nombre del posible sexto eliminado de La Granja VIP: así van las votaciones de los nominados

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Luego de llevarse a cabo La Asamblea este miércoles 14 de octubre, quedaron definidos los cuatro nominados de la sexta semana de La Granja VIP 2026: Kevyn “Bicolor” Contreras, Azalia Ojeda, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna.

La encuesta realizada por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño en las redes sociales de Vaya Vaya han arrojado un primer nombre del granjero que estaría en peligro de salir el domingo.

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Aunque la encuesta extraoficial no refleja exactamente lo que está sucediendo en las votaciones reales, ha servido como un parámetro para medir el apoyo del público hacia los integrantes que están en riesgo de salir.

Nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Los cuatro nominados de esta semana son:

Kevyn “Bicolor” Contreras

Azalia Ojeda “La Negra”

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Los cuatro quedan bajo amenaza de salida tras las decisiones tomadas durante la Asamblea del miércoles 14 de octubre, aunque la tabla todavía podría modificarse antes de la gala de eliminación del domingo.

Así llegaron a la tabla cada uno de los nominados:

Kevyn “Bicolor” Contreras — Poder del Legado: Pascal Nadaud, eliminado en la quinta semana, recibió el poder del Legado y lo usó para enviarlo directamente a la tabla desde el inicio de la semana, sin pasar por Asamblea ni Duelo.

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Azalia Ojeda — Duelo de Nominación: Azalia perdió el Duelo de Nominación frente a Mario “Mono” Osuna, lo que la convirtió en la segunda nominada de la semana.

Niurka acusó a Mono de dirigirle comentarios ofensivos, mientras el debate sobre ese enfrentamiento llevó a Alfredo Adame a llamar “ignorante” y “mentirosa” a Ferka. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Mario “Mono” Osuna — Voto directo del equipo de Niurka: Pablo Montero, el capataz de la semana (con inmunidad), ganó ese puesto y definió la mecánica del Duelo. Después, el equipo comandado por Niurka Marcos decidió enviarlo directamente a la nominación. Durante la Asamblea, Mono fue quien recibió más señalamientos en contra de sus compañeros.

Julio Camejo — Intercambio tras el Huevo Dorado: Originalmente Ivonne Montero había sido nominada por el equipo de Manelyk González. Sin embargo, Kevyn “Bicolor” ganó el Huevo Dorado, una ventaja que le permitía intercambiar a un nominado de la Asamblea por otro granjero que no estuviera en la tabla. Kevyn sacó a Ivonne (su compañera de equipo) y metió en su lugar a Julio Camejo.

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El posible sexto eliminado de La Granja VIP

De acuerdo con el primer corte de las votaciones extraoficiales en la encuesta de Vaya Vaya, Azalia Ojeda “La Negra” sería la participante con mayor riesgo de abandonar el programa luego de seis semanas de competencia, al tener el menor porcentaje de apoyo del público en redes.

Azalia La Negra en La Granja VIP

Así van los votos al momento:

Kevyn “Bicolor”: 33% de votos

Julio Camejo: 32% de votos

Mono Osuna: 27% de votos

Azalia Ojeda: 8% de votos

Placa de nominados todavía puede cambiar antes del domingo

De acuerdo con la dinámica del programa, la placa de nominados aún sufrirá cambios por las actividades de hoy jueves y mañana viernes.

Juego de Salvación (jueves): Los cuatro nominados —Kevyn “Bicolor”, Azalia Ojeda, Mono Osuna y Julio Camejo— entran a una dinámica llamada “Echar Tierra”. Quien reciba más tierra queda bloqueado y no puede competir por la salvación. Los otros tres sí compiten, y el ganador sale automáticamente de la tabla de nominados.

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Prueba de Traición (viernes): Quien gane la Salvación no solo se libra de la nominación: al día siguiente deberá traicionar a un compañero, a quien meterá directamente a la tabla en su lugar. Ese nuevo nominado por traición correrá el riesgo de ser eliminado el domingo junto con los que permanezcan en la placa.

La Granja VIP, reality de TV Azteca tiene a sus primeros nominados. (Facebook)

Granjeros que continúan en competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Mónica Escobedo — Comediante de stand up Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante

Granjeros eliminados hasta el momento

Abigail Pak “La Coreañera” María Karunna Carlos Trejo Kenny Avilés Pascal Nadaud