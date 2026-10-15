Tras brillar en ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘El privilegio de amar’, emblemático actor ahora se dedica a vender en la calle: “No hay chamba”

El intérprete, formado en el CEA de Televisa y el CUT de la UNAM, dejó una reflexión sobre no renunciar a los objetivos personales y acumula créditos en telenovelas, cine y teatro. (Instagram/ carlosamadoroficial)

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Entre zapatos, collares, pulseras y accesorios, Carlos Enrique Amador volvió a aparecer ante una cámara, aunque esta vez no estaba en un set ni interpretaba a un personaje.

El actor, recordado por emblemáticas producciones como ‘El privilegio de amar’ y ‘La Rosa de Guadalupe’, fue captado mientras ofrecía productos en calles de la Ciudad de México.

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La trayectoria del actor originario de Coahuila abarca participaciones en programas como Mujer, casos de la vida real, La Rosa de Guadalupe y producciones cinematográficas. (Instagram/ @ carlosamadoroficial)

El creador de contenido Daniel Olivares se acercó para hacerle un retrato. Amador aceptó después de reconocer su trabajo y la charla pasó de una reflexión sobre los momentos difíciles a un comentario directo sobre la falta de oportunidades y los ingresos que deja la actuación.

El actor explica por qué buscó nuevas oportunidades fuera de los foros

Antes de hablar de su presente laboral, Amador compartió una reflexión frente a la cámara. El actor se refirió a la necesidad de conservar el impulso para avanzar aun cuando surgen obstáculos o etapas difíciles.

Para el intérprete, parte de esa respuesta está en no renunciar a los objetivos personales: “Yo creo que lo más determinante en la vida es que, pese a todo, intenten vivir plenos y abundantes y siempre generar el progreso”.

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El actor también usó una imagen para describir esa forma de enfrentar las adversidades: “Aunque la vida pinte colores oscuros, hay que volverlos brillantes, porque para eso venimos al planeta azul”.

Durante la charla, el intérprete compartió una reflexión sobre la importancia de superar los obstáculos personales y mantener el progreso constante. (Captura de pantalla: Instagram)

La conversación cambió cuando Carlos pidió información sobre el precio de una sesión fotográfica. Al mostrar interés en contratar el trabajo de Olivares, explicó que también busca alternativas ante la escasez de proyectos: “No hay chamba, los sueldos aquí están de la v..., tú lo sabes. A los actores nos pagan peor que una sirvienta”.

Sus palabras no apuntaron contra una empresa, un productor o una televisora en particular, pero se refirieron de manera general a las condiciones económicas que, desde su perspectiva, atraviesa el oficio.

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Así, la escena volvió a despertar comentarios entre quienes lo recuerdan por sus participaciones en televisión. Lejos de presentar una ruptura definitiva con esa etapa, Amador mostró que ha encontrado otras formas de mantenerse activo mientras espera nuevas oportunidades.

Carlos Amador encontró en la venta de calzado otra forma de mantenerse activo

La escena generó reacciones por el contraste entre su carrera en la pantalla y la imagen de Amador ofreciendo sus productos en la vía pública. El propio actor, no obstante, dejó claro que no observa ese trabajo como una derrota ni como una actividad de la que deba apartarse.

Su oferta como diseñador de textiles incluye calzado , collares, pulseras, tobilleras y piezas con pedrería.

Además de la venta presencial, el actor utiliza sus redes sociales para difundir diseños y promocionar su marca.

En 2023 ya habían circulado publicaciones que lo mostraban mientras comercializaba productos en distintos puntos de la capital mexicana.

Durante la conversación con Olivares, Carlos remarcó que disfruta atender al público y pasar tiempo en las calles: “ Me divierto como loco en la calle ”, afirmó.

El actor cuestionó las condiciones económicas del medio, pero también defendió el trabajo que ha construido fuera de los estudios.

El artista combina su proyecto comercial con la búsqueda de oportunidades frente a las cámaras sin anunciar un retiro formal. (Instagram/ @ carlosamadoroficial)

En este sentido, Amador no anunció un retiro formal de la actuación. Por ello, su presente puede describirse como el de un actor que combina su trayectoria artística con un proyecto comercial propio, mientras mantiene abierta la posibilidad de nuevos trabajos frente a las cámaras.

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De Fidencio en ‘El privilegio de amar’ a una carrera con telenovelas, cine y teatro

Carlos Amador es originario de Torreón, Coahuila. Su formación incluye estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa y en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Fidencio en El privilegio de amar , telenovela en la que compartió créditos con figuras centrales de la televisión mexicana como Adela Noriega .

También participó en producciones como Abrázame muy fuerte , Entre el amor y el odio y Amor real , además de programas como Mujer, casos de la vida real y La Rosa de Guadalupe .

Su recorrido abarca proyectos de cine y teatro. Entre los títulos asociados a su carrera aparecen El Deseo, Flor de fango, Peligro letal, Los amigos de Frida y Maldito sueño americano.

Carlos Enrique Amador, formado en el CEA y el CUT, alcanzó reconocimiento por su personaje de Fidencio en la telenovela El privilegio de amar. (Instagram/ @ carlosamadoroficial)

Entre zapatos, accesorios y conversaciones con quienes se acercan a verlo, Carlos Amador mantiene una rutina que combina su emprendimiento con una carrera que todavía forma parte de su identidad.

La aparición del actor junto a sus productos volvió a conectar su nombre con una audiencia que lo recuerda por sus queridos personajes en televisión, aunque esta vez la imagen fue otra: la de un vendedor que habla de su oficio, las dificultades y su forma de seguir adelante.

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