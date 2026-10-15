Habrá concierto sinfónico tributo a los Beatles gratis: dónde y cuándo será

El evento llega apenas días después de que el Centro Cultural Futurama cerrara un homenaje de tres jornadas a John Lennon por el 86 aniversario de su nacimiento, organizado junto con el Club de The Beatles Todos Juntos Ahora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La música de The Beatles volverá a sonar en formato sinfónico en la capital mexicana. La Banda Sinfónica de la Ciudad de México, bajo la dirección artística de Antonio Rivero Cerón, preparó un programa que combina piezas del repertorio clásico universal con un bloque dedicado íntegramente a Lennon y McCartney, pensado para quienes crecieron tarareando “Yesterday” y “Eleanor Rigby”.

El evento llega apenas días después de que el Centro Cultural Futurama cerrara un homenaje de tres jornadas a John Lennon por el 86 aniversario de su nacimiento, organizado junto con el Club de The Beatles Todos Juntos Ahora. Esa cercanía confirma el lugar que ocupa el cuarteto británico en la agenda cultural de la Ciudad de México, una ciudad que nunca los vio tocar en vivo pero que los adoptó como propios.

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El concierto reunirá a la agrupación sinfónica en versión completa, con metales, maderas y percusiones, para interpretar arreglos orquestales de canciones que marcaron a varias generaciones. El repertorio incluye temas como “Michelle”, “Eleanor Rigby” y “Yesterday”, además de piezas agrupadas bajo los títulos Beatles Collection y The Symphonic Beatles, con arreglos firmados por Lennon, McCartney y De Meij.

El video muestra la fachada exterior e instalaciones interiores del Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama. (Facebook)

Un repertorio que mezcla música académica y pop británico

El programa no se limita a los Beatles. Abre con “Invitation a la Valse”, de C. M. von Weber, continúa con “Ritual Fire Dance”, de Manuel de Falla, y “Overture Ruth”, de J. G. G., antes de dar paso al bloque beatle.

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Esa estructura responde a la identidad de la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, que a lo largo de su historia alternó géneros tan distintos como el danzón, el huapango, la música clásica y el pop en un mismo concierto.

El bloque dedicado al cuarteto de Liverpool funciona como eje central de la presentación. Bajo los títulos Beatles Collection y The Symphonic Beatles, los músicos interpretarán versiones orquestales de canciones firmadas por John Lennon y Paul McCartney, acompañadas por los arreglos de De Meij.

Fechas y horario del concierto

El concierto tributo a The Beatles se realizará el domingo 18 de octubre a las 14:00 horas. La entrada será libre, sin necesidad de boleto ni registro previo.

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La Banda Sinfónica de la Ciudad de México anuncia un concierto gratuito con temas de The Beatles para el 18 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Futurama. (Centro Cultural Futurama/Alcaldía Gustavo A. Madero)

Dónde ver el concierto gratis en CDMX

La presentación tendrá lugar en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo número 7, esquina con Avenida IPN, colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El recinto pertenece a la red de espacios culturales de esa demarcación y suele albergar actividades musicales gratuitas los fines de semana.

La organización corre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, en conjunto con la Alcaldía Gustavo A. Madero y el programa de Agrupaciones Musicales.

Los Beatles, una historia de amor sin concierto en México

Esa ausencia nunca frenó el fenómeno. México sostiene, según distintos registros periodísticos, el récord mundial de horas de radio dedicadas a la música de la banda: 12 horas semanales repartidas en programas como “El Club de los Beatles”, de Radio Centro, heredero directo de “La Hora de Los Beatles” (YouTube: The Beatles)

The Beatles nunca tocaron en México. En 1965, el gobierno mexicano de la época bloqueó un posible tour del cuarteto bajo el argumento de que la juventud del país “no estaba preparada” para un evento de esa magnitud, de acuerdo con reportes de la época citados por medios internacionales.

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Esa ausencia nunca frenó el fenómeno. México sostiene, según distintos registros periodísticos, el récord mundial de horas de radio dedicadas a la música de la banda: 12 horas semanales repartidas en programas como “El Club de los Beatles”, de Radio Centro, heredero directo de “La Hora de Los Beatles”, que comenzó a transmitirse en 1966 tras el éxito del programa “7 minutos y 90 segundos con Los Beatles”, creado en 1964.

El país también concentra más de 50 bandas tributo activas, según el diario The New York Times, que documentó en 2016 la persistencia de la beatlemanía mexicana a casi cinco décadas de la disolución del grupo. Ese mismo año, cinco bandas tributo se presentaron en el Zócalo capitalino y un festival reunió a más de 50 agrupaciones durante cuatro días en la ciudad.

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El episodio que más se acerca a saldar la deuda pendiente ocurrió en 2012, cuando Paul McCartney ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México ante 80 mil personas, luego de presentarse también en el Estadio Azteca. El show se abrió con “All My Loving” y se extendió casi tres horas, con temas de los Beatles, Wings y su carrera solista.

El club de fans “Todos Juntos Ahora”, organizador habitual de homenajes en la capital, realiza además una peregrinación anual de bandas tributo mexicanas al Cavern Club de Liverpool, el recinto donde el cuarteto fue descubierto en 1961, según documentó el filme Esperando a los Bitles, de Diego Graue y Raymundo Marmolejo.

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La cercanía entre el tributo a John Lennon celebrado del 9 al 11 de octubre en el mismo Centro Cultural Futurama y el concierto sinfónico del domingo 18 confirma que Gustavo A. Madero se consolidó, al menos este mes, como un punto de encuentro recurrente para los seguidores del cuarteto de Liverpool en la capital mexicana.

Más de un siglo de historia para la Banda Sinfónica de la Ciudad de México

La Banda Sinfónica de la Ciudad de México nació el 4 de diciembre de 1904, originalmente como la Banda Sinfónica de Policía de la Ciudad de México. En 1953, por mandato del entonces regente Ernesto P. Uruchurtu, adoptó el nombre con el que se le conoce en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Banda Sinfónica de la Ciudad de México nació el 4 de diciembre de 1904, originalmente como la Banda Sinfónica de Policía de la Ciudad de México. En 1953, por mandato del entonces regente Ernesto P. Uruchurtu, adoptó el nombre con el que se le conoce en la actualidad.

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A lo largo de más de 120 años, la agrupación tuvo al frente a directores como Velino M. Preza, su fundador, además de Eduardo Lara, Carlos Basulto Muicello, Martín García Ramírez y Ramón Cedillo Rodríguez. Desde el año 2000, la dirección artística está a cargo de Antonio Rivero Cerón, quien ingresó a la banda en 1987 como clarinetista.

Rivero Cerón relató, en una nota publicada por la Secretaría de Cultura capitalina con motivo del 120 aniversario de la agrupación, que su padre lo llevaba a escuchar a la banda cuando era niño, lo que lo motivó a estudiar música en su natal Cuanalan, Estado de México. Después se formó en la Escuela Libre de Música, la Escuela Superior de Música y el Conservatorio Nacional de Música, todas en la capital.

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La banda forma parte del programa de Agrupaciones Musicales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, junto con la Orquesta Típica de la Ciudad de México, el Coro de la Ciudad de México y la Banda de la Secretaría de Cultura. Ese conjunto de elencos realiza presentaciones gratuitas en espacios públicos de las 16 alcaldías de la capital, incluidas estaciones del Metro, parques y explanadas.

A lo largo de su historia, la Banda Sinfónica de la Ciudad de México también se presentó en Estados Unidos, Canadá y Cuba, además de su actividad regular en escenarios capitalinos.